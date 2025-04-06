Обзор на следующего соперника ярославского «Локомотива»: кто им станет

«Локомотив» ждет следующего соперника Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











11 апреля ярославский «Локомотив» сыграет во втором раунде плей-офф. Ранее 76.RU составили разбор на возможных соперников команды. Однако теперь осталось два варианта развития событий. Все зависит от исхода последней игры (6+) между «Сибирью» и «Салават Юлаевым».

«„Сибирь» продлевает серию до решающей 7-й игры!», — сообщили в пресс-службе КХЛ.

«Авангард»

Первый претендент на роль следующего соперника «Локомотива» — это омский «Авангард». Команда уже вышла во второй раунд. В первом раунде плей-офф «Авангард» победил прошлого обладателя Кубка Гагарина — «Металлург». Счет в их серии 4:2 в пользу омичей.

«Сибирь»

Второй претендент — команда из Новосибирска. 6 апреля «Сибирь» сыграла против своего соперника в первом раунде — «Салавата Юлаева» (6+). На данный момент счет в серии команд 3:3. «Сибирь» могла вылететь из розыгрыша Кубка Гагарина, однако победила «Салавата Юлаева» (6+)со счетом 5:2 и продлила серию до семи матчей.

Кто из них станет соперником «Локомотива»?

«Локомотив» по итогам регулярного чемпионата занял первое место в Западной конференции, он сыграет с последним местом Востока, то есть командой, которая после первого раунда плей-офф будет в самом низу таблицы. Ранее это был «Адмирал», потому что в регулярном чемпионате команда заняла восьмое место. Но 6 апреля он прекратил участие в плей-офф, проиграв «Трактору»(6+).

Следом после «Адмирала» идет «Сибирь». Команда после регулярного чемпионата расположилась на седьмом месте Восточной конференции. Если 8 апреля «Сибирь» обыграет «Салават Юлаев»(6+), то пройдет дальше и станет соперником «Локомотива».

Если «Сибирь» проиграет, то соперником «Локомотива» станет команда, которая находится на шестом месте Восточной конференции. А это омский «Авангард», который уже обеспечил себе проход во второй этап розыгрыша кубка.

Ранее стало известно об увольнении бывшего главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова, после четырех поражений он подвел итог первому раунду.