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Спорт Хоккеисты ярославского «Локомотива» рассказали, как в плей-офф относятся к травмам на льду

Хоккеисты ярославского «Локомотива» рассказали, как в плей-офф относятся к травмам на льду

Симашев и Сурин поделились подробностями первой игры против «Торпедо»

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1 комментарий
Игроки «Локомотива» рассказали об отношении к травмам в плей-офф | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Варвара Киселева / 76.RUИгроки «Локомотива» рассказали об отношении к травмам в плей-офф | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Варвара Киселева / 76.RU

Игроки «Локомотива» рассказали об отношении к травмам в плей-офф

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Варвара Киселева / 76.RU

Ярославские хоккеисты Дмитрий Симашев и Егор Сурин из «Локомотива» рассказали, как в команде меняется отношение к травмам во время игры за кубок Гагарина. Речь об этом зашла после первого матча железнодорожников в плей-офф (6+).

По словам игроков, в плей-офф хоккеисты готовы играть, несмотря на травмы и боль. На прошедшей 27 марта игре возникало несколько моментов, после которых болельщики переживали о состоянии хоккеистов: в стартовом отрезке Дмитрий Симашев уехал, прихрамывая, на скамейку, во втором периоде после силового приема рухнул на лед защитник Андрей Сергеев.

В беседе с 76.RU хоккеисты рассказали о своем самочувствии и дальнейшем настрое.

«Все нормально, просто дёрнул ногу и всё. <…> В плей-офф так было всегда. Любая травма — без разницы», — прокомментировал свое состояние 76.RU Дмитрий Симашев.

«[Симашеву] попали в мышцы. Но все хорошо, все в команде готовы играть», — рассказал о состоянии товарища Егор Сурин.

Дмитрий Симашев играет под № 26 на позиции защитника

Источник:

Варвара Киселева / 76.RU

Кроме того, во время матча под руки уводили защитника Андрея Сергеева. Ярославец упал на лед после того, как игрок «Торпедо» сыграл в силовую. Чтобы вернуться на скамью команды, Сергееву потребовалась помощь товарища.

Болельщики вставали со своих мест, чтобы проверить состояние хоккеиста, на арене поднялся гул из-за свиста и криков. В итоге игрока «Торпедо» удалили на две минуты за удар коленом.

«Как герой вышел потом биться. Сейчас отношение к травмам другое, поэтому он и вышел. Если был готов играть — играл», — сказал 76.RU Егор Сурин.

Андрей Сергеев играет на позиции защитника под № 99

Источник:

Варвара Киселева / 76.RU

После матча с нижегородским «Торпедо» никто из игроков «Локомотива» не попал в список травмированных, однако там все еще находится Степан Никулин. Нападающий был травмирован 14 марта во время игры с «Нефтехимиком» (6+).

Напомним, встреча «Локомотива» с нижегородским «Торпедо» на «Арене-2000» 27 марта завершилась со счетом 3:1. Мы публиковали подробный разбор игры в этом материале. Впереди у ярославцев вторая домашняя встреча с «Торпедо» (6+). Она пройдет 29 марта.

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Варвара Киселёва
корреспондент
Локомотив Плей-офф КХЛ Хоккей Торпедо Кубок Гагарина
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Комментарии
1
Гость
1 час
Если Локомотив завоюет кубок Гагарина, я готов съесть вместе тарелкой борща свежий выпуск газеты Спорт-Экспресс, и свой лучший галстук!🤣🤣🤣
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