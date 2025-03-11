Ярославский «Локомотив» разгромил соперника. Обзор матча с видео

Вратарем в стартовом составе был Алексей Мельничук Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











10 марта ярославский «Локомотив» обыграл череповецкую «Северсталь» (6+). Матч завершился со счетом 3:0. Это уже четвертая победа железнодорожников над череповчанами в сезоне. Разберем самые яркие моменты матча с эксклюзивными кадрами с кромки льда.

Начали традиционно — у вратаря Источник: Варвара Киселева/ 76.RU

Первый период остался безголевым. Журналист 76.RU отметил, что по началу сложилось впечатление, что команда не ожидала такого активного начала от соперника. Счет 0:0 после стартового отрезка объяснил главный тренер команды.

Алексей Мельничук стал одним из главных героев матча Источник: Варвара Киселева / 76.RU

«Наверное, правильное у вас сложилось впечатление. С другой стороны, уже четвертую игру с ними играют. Нет, может, мы 8 марта хорошо поработали, женщин поздравляли, скажем так. И сегодня не катались с утра. В принципе, физиологически, скажем так, все понятно было», — ответил Игорь Никитин.

В первом периоде команде дважды пришлось оборонятся в меньшинстве. На второй минуте матча удаление получил Мартин Гернат за удар клюшкой. На восьмой — на скамейку отправился Никита Черепанов за игру высокоподнятой клюшкой.

Второй период начался с игры вчетвером, за блокировку на две минуты команду оставил Артур Каюмов.

Во втором периоде ярославцы стали чаще играть в зоне соперника Источник: Варвара Киселева/ 76.RU

Первую, впоследствии отмененную шайбу забросил Максим Березкина. Ее не засчитали из-за помехи вратарю, которая была перед взятием ворот. На дальнем рубеже соперников весь матч провел Александр Самойлов. Голкипер отразил 23 броска.

Отмененная шайба Максима Березкина заставила команду проснуться Источник: Варвара Киселева/ 76.RU

Несмотря на первую отмененную, вторую, уже засчитанную, шайбу долго ждать не пришлось. Георгий Иванов открыл счет. Нападающий набирает очки третий матч подряд.

Георгий Иванов забросил шайбу во втором периоде Источник: Варвара Киселева/ 76.RU

Опасный момент был на пятачке соперника. Даниил Тесанов едва не травмировал руку. За него заступились товарищи по команде. После падения Даниил сразу схватился за руку. За клюшкой игрока подъехал Павел Красковский. А сам Тесанов уехал на скамейку держась за кисть.

Даниил Тесанов оказался ушиб руку Источник: Варвара Киселева/ 76.RU

В третьем периоде шайбу забросил Байрон Фрэз. Нападающий продолжает набирать очки уже восемь матчей подряд. На пресс-конференции журналистов заинтересовало, почему Байрон не проявлялся в начале сезона также, как он делает это сейчас.

«У него родился ребёнок перед Новым годом. Естественно, ему непросто было в России в плане быта. Семья, еще двое детей. Пока всё „устаканилось“. Это не то, чтобы отвлекает, но требует внимания», — сообщил Игорь Никитин.

Арена праздновала гол Байрона Фрэза Источник: Варвара Киселева/ 76.RU

Следом в ворота соперника залетела еще одна шайба от Георгия Иванова. Нападающий оформил дубль. На данный момент на его счету 23 очка.

Блестяще матч провел Алексей Мельничук. Вратарь отразил 37 бросков и оставил ворота нетронутыми.

Уже 14 марта «Локомотив» принимает «Нефтехимик» (6+).