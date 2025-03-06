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Спорт Зарплата от 100 тысяч рублей: ярославский «Локомотив» обновил вакансии. Кого ищет клуб

Зарплата от 100 тысяч рублей: ярославский «Локомотив» обновил вакансии. Кого ищет клуб

Обзор вакансий

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16 комментариев
ХК «Локомотив» в поиске работников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU ХК «Локомотив» в поиске работников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

ХК «Локомотив» в поиске работников

Источник:

Стало известно, каких специалистов не хватает в ХК «Локомотив». На сайте «Работа России» в конце февраля обновили список вакансий. Работу себе может найти и главный тренер, и уборщик.

Уборщик производственных и служебных помещений

Разберем первую вакансию с оплатой 38 500 рублей. В должностные обязанности входит осуществление уборки служебных помещений, коридоров, лестниц, санузлов, мытье окон, стен, удаление пыли в комплексе «Локомотив» на проспекте Фрунзе. Для работы необходимо среднее общее образование, а взять кандидата смогут только после собеседования.

— Опыт работы в гостинице приветствуется, — написано в вакансии на сайте «Работа России»

Вакансия с зарплатой от 35 733 рублей отличается немногим. Проводить уборку нужно будет на арене, где проходят молодежные матчи. Вакансия уборщика за 24 300 по требованиям не отличается от двух других.

Открыто несколько вакансий уборщиков | Источник: Работа РоссииОткрыто несколько вакансий уборщиков | Источник: Работа России
Работодатель указал разную зарплату | Источник: Работа РоссииРаботодатель указал разную зарплату | Источник: Работа России
Ищут кандидата и на МФСК «Локомотив» | Источник: Работа РоссииИщут кандидата и на МФСК «Локомотив» | Источник: Работа России

Главный тренер команды

На сайте «Работа России» в конце февраля была обновлена вакансия главного тренера. 4 марта пресс-секретарь «Локомотива» объяснил 76.RU, для чего это было сделано.

Кандидат должен будет руководить тренировочным процессом и заниматься подготовкой команды к соревнованиям за зарплату от 100 000 рублей. На данный момент пост главного тренера команды занимает Игорь Никитин.

Кухонный рабочий и повар-кондитер

Кухонный рабочий будет отвечать за уборку. Зарплата — от 26 000 рублей. Работодатель ждет от кандидата добросовестность, чистоплотность и исполнительность. На работу могут взять без опыта.

У повара-кондитера будет гораздо больше обязанностей:

  • готовить блюда и напитки по технологической карте;

  • соблюдать форму одежды по СанПин;

  • держать в чистоте рабочее место;

  • оформлять порции по стандартам заведения;

  • составлять заявки на закупки продуктов;

  • проходить медосмотры.

Зарплату повару-кондитеру обещают от 39 960 рублей.

Будущий повар должен обладать опытом | Источник: «Работа России»Будущий повар должен обладать опытом | Источник: «Работа России»

Будущий повар должен обладать опытом

Источник:

Водитель и врач

Водителем автобуса может стать тот, кто имеет водительское удостоверение категории В.С.D. Кандидат на должность должен обладать опытом работы от 3 лет. Важный критерий — отсутствие судимости. Сумма заработной платы от 56 500 рублей.

— Осуществление перевозки пассажиров, в том числе детей хоккейной юношеской команды в соответствии с расписанием, обеспечение сохранности транспортного средства, контроль за его состояниеми принятие мер к своевременному ремонту, — пишут на сайте «Работа России».

В хоккейный клуб ищут спортивного врача. Опыт работы: от трех лет. Человек, который будет отвечать за здоровье команды. В его обязанности будет входить:

  • проводить диагностику здоровья спортсменов;

  • обеспечивать допуск к занятиям на основе показаний и противопоказаний;

  • проводить лечение и профилактику профессиональных заболеваний;

  • контролировать реабилитацию спортсменов после полученных травм;

  • участвовать в решении вопросов по спортивной ориентации;

  • разрабатывать новые методы диагностики, профилактики, лечения и восстановления спортсменов.

Клубу требуется водитель автобуса | Источник: Работа РоссииКлубу требуется водитель автобуса | Источник: Работа России
На должность спортивного врача приглашают настоящего профессионала | Источник: Работа РоссииНа должность спортивного врача приглашают настоящего профессионала | Источник: Работа России

Работодатель ищет профессионального спортивного врача, который будет получать заработную плату от 125 000 рублей.

— Высшее образование — специалитет по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия» или «Остеопатия» и подготовку в ординатуре по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина», или врач, прошедший ординатуру по любой медицинской специальности и потом закончивший программу профессиональной переподготовки по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина».

Архивариус и дворник

Кроме того, клуб нуждается в архивариусе. Будущий сотрудник будет отвечать за хранение, комплектование, учет и использование дел архива, за заработную плату от 26 150 рублей. Рабочий день будет с 09:00 по 13:00.

Дворник будет в ответе за уборку территории. Кандидат может рассчитывать на зарплату от 24 300 рублей.

Ранее «Локомотив» в сухую обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 5:0. После матча свои комментарии дал Игорь Никитин.

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Комментарии
16
Гость
6 марта, 20:03
За такие деньжищи надеюсь, носки Яковлеву стирать будет не нужно? Если да, то накинте хотя бы ещё десяточку!🤡🤡🤡
Гость
6 марта, 21:06
Зарплаты- огонь.
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