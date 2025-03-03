В Ярославле обновили вакансию главного тренера ХК «Локомотив». Что это значит

На данный момент пост главного тренера «Локомотива» занимает Игорь Никитин Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле обновили вакансию главного тренера ярославского «Локомотива». Объявление о поиске сотрудника появилось на сайте «Работа России», последние обновления были произведены в конце февраля.

Согласно информации с сайта, в должностные обязанности кандидата будет входить руководство тренировочным процессом и подготовка команды к соревнованиям. В графе о зарплате указано «от 100 тысяч рублей». Потенциальный кандидат должен иметь опыт работы от трех лет, высшую квалификацию тренера, высшее образование по специальности «Физическая культура».

Напомним, на данный момент пост главного тренера команды занимает Игорь Никитин. Он пришел в ярославский клуб в сезоне 2021/2022. Более того, как ранее сообщали в КХЛ, в 2024 году с ним был продлен контракт на ближайшие два года — до конца сезона 2026/2027.

Вакансия главного тренера висит на сайте уже долгое время Источник: Работа России











Мы обратились в клуб для разъяснения ситуации.

— Она (вакансия) там висит постоянно. Для того, чтобы на всякий случай иметь возможность приглашения иностранного специалиста, — объяснил порталу 76.RU пресс-секретарь «Локомотива» Александр Саханов.

У команды впереди семь последних матчей регулярного сезона. 4 марта череповецкий клуб «Северсталь» (6+) примет ярославцев на своем льду.