Спорт фоторепортаж «Победили — это важно»: показываем яркие кадры с матча «Локомотива» в Ярославле. Ищите себя на фото
«Победили — это важно»: показываем яркие кадры с матча «Локомотива» в Ярославле. Ищите себя на фото
Встреча завершилась со счетом 4:1
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20 февраля на «Арене-2000» в Ярославле прошел хоккейный матч «Локомотив» — «Куньлунь Ред Стар» (6+). Встреча завершилась победой ярославской команды со счетом 4:1. Первую шайбу забросил дебютант железнодорожников Илья Николаев. В матче также отличились Максим Шалунов, Степан Никулин и Максим Березкин.
— Молодежь сыграла достаточно много игрового времени. Это для нас хорошо. Еще и победили — это важно, — прокомментировал ход игры главный тренер «Локо» Игорь Никитин.
Впервые с 10 января на лед вышел Даниил Исаев, в начале года он получил травму и долго не показывался на раскатке. В этот раз он провел матч на скамейке запасных.
— Мы готовим его [Даниила Исаева] на следующую игру. Это (позиция запасного вратаря. — Прим. ред.), чтобы он в команде побыл. Философию раздевалки ощутил. Сегодня он был на лавке, если всё нормально, следующую игру играет, — рассказал Игорь Никитин.
В фоторепортаже собрали яркие кадры с победного матча в Ярославле.