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Спорт фоторепортаж «Победили — это важно»: показываем яркие кадры с матча «Локомотива» в Ярославле. Ищите себя на фото

«Победили — это важно»: показываем яркие кадры с матча «Локомотива» в Ярославле. Ищите себя на фото

Встреча завершилась со счетом 4:1

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1 комментарий
«Локомотив» сыграл с «Куньлунь РС» в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Локомотив» сыграл с «Куньлунь РС» в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» сыграл с «Куньлунь РС» в Ярославле

Источник:

20 февраля на «Арене-2000» в Ярославле прошел хоккейный матч «Локомотив» — «Куньлунь Ред Стар» (6+). Встреча завершилась победой ярославской команды со счетом 4:1. Первую шайбу забросил дебютант железнодорожников Илья Николаев. В матче также отличились Максим Шалунов, Степан Никулин и Максим Березкин.

— Молодежь сыграла достаточно много игрового времени. Это для нас хорошо. Еще и победили — это важно, — прокомментировал ход игры главный тренер «Локо» Игорь Никитин.

Впервые с 10 января на лед вышел Даниил Исаев, в начале года он получил травму и долго не показывался на раскатке. В этот раз он провел матч на скамейке запасных.

— Мы готовим его [Даниила Исаева] на следующую игру. Это (позиция запасного вратаря. — Прим. ред.), чтобы он в команде побыл. Философию раздевалки ощутил. Сегодня он был на лавке, если всё нормально, следующую игру играет, — рассказал Игорь Никитин.

В фоторепортаже собрали яркие кадры с победного матча в Ярославле.

Вратарь Даниил Исаев остался в запасе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВратарь Даниил Исаев остался в запасе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вратарь Даниил Исаев остался в запасе

Источник:
В первом периоде ярославцы забили две шайбы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ первом периоде ярославцы забили две шайбы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В первом периоде ярославцы забили две шайбы

Источник:
По мнению главного тренера, «Локо» показал хорошую игру | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПо мнению главного тренера, «Локо» показал хорошую игру | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По мнению главного тренера, «Локо» показал хорошую игру

Источник:
Команда из Китая заработала два штрафа в первом периоде | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКоманда из Китая заработала два штрафа в первом периоде | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Команда из Китая заработала два штрафа в первом периоде

Источник:
Фан-сектор гудел, поддерживая ребят | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФан-сектор гудел, поддерживая ребят | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фан-сектор гудел, поддерживая ребят

Источник:
Матч «Локомотив»&nbsp;— «Куньлунь Ред Стар» завершился со счетом 4:1 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМатч «Локомотив»&nbsp;— «Куньлунь Ред Стар» завершился со счетом 4:1 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Матч «Локомотив» — «Куньлунь Ред Стар» завершился со счетом 4:1

Источник:
Талисман «Локомотива» веселил болельщиков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТалисман «Локомотива» веселил болельщиков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Талисман «Локомотива» веселил болельщиков

Источник:
Даниил Исаев внимательно следил за игрой со скамейки запасных | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДаниил Исаев внимательно следил за игрой со скамейки запасных | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Даниил Исаев внимательно следил за игрой со скамейки запасных

Источник:
Обе команды активно выходили в атаки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбе команды активно выходили в атаки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обе команды активно выходили в атаки

Источник:
Главный тренер похвалил молодых хоккеистов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГлавный тренер похвалил молодых хоккеистов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный тренер похвалил молодых хоккеистов

Источник:
Ярославцы нарисовали плакаты для любимой команды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы нарисовали плакаты для любимой команды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы нарисовали плакаты для любимой команды

Источник:
На матч приехали тысячи ярославцев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа матч приехали тысячи ярославцев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На матч приехали тысячи ярославцев

Источник:
Третья шайба «Локомотива» была забита в последнем периоде | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТретья шайба «Локомотива» была забита в последнем периоде | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Третья шайба «Локомотива» была забита в последнем периоде

Источник:
Каждый гол сопровождался аплодисментами и радостными криками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКаждый гол сопровождался аплодисментами и радостными криками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Каждый гол сопровождался аплодисментами и радостными криками

Источник:
За «Локо» болели не только жители Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗа «Локо» болели не только жители Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

За «Локо» болели не только жители Ярославля

Источник:
Игорь Никитин внимательно следил за игрой команды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгорь Никитин внимательно следил за игрой команды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игорь Никитин внимательно следил за игрой команды

Источник:
Игра подарила зрителям море эмоций | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгра подарила зрителям море эмоций | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игра подарила зрителям море эмоций

Источник:
А у вас есть сувенир с «Локо»? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА у вас есть сувенир с «Локо»? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А у вас есть сувенир с «Локо»?

Источник:
Следующий матч (6+) «Локомотива» состоится 22 февраля, команда против «Сибири» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСледующий матч (6+) «Локомотива» состоится 22 февраля, команда против «Сибири» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Следующий матч (6+) «Локомотива» состоится 22 февраля, команда против «Сибири»

Источник:

А вы смотрите хоккей?

Конечно! «Локомотив», вперед!
Могу посмотреть, но редко
Не люблю этот вид спорта
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Хоккей Локомотив Спорт КХЛ Хоккейный сезон
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Комментарии
1
Гость
24 минуты
Было Педо стало Локо?
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