«Победили — это важно»: показываем яркие кадры с матча «Локомотива» в Ярославле. Ищите себя на фото

«Локомотив» сыграл с «Куньлунь РС» в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











20 февраля на «Арене-2000» в Ярославле прошел хоккейный матч «Локомотив» — «Куньлунь Ред Стар» (6+). Встреча завершилась победой ярославской команды со счетом 4:1. Первую шайбу забросил дебютант железнодорожников Илья Николаев. В матче также отличились Максим Шалунов, Степан Никулин и Максим Березкин.

— Молодежь сыграла достаточно много игрового времени. Это для нас хорошо. Еще и победили — это важно, — прокомментировал ход игры главный тренер «Локо» Игорь Никитин.

Впервые с 10 января на лед вышел Даниил Исаев, в начале года он получил травму и долго не показывался на раскатке. В этот раз он провел матч на скамейке запасных.

— Мы готовим его [Даниила Исаева] на следующую игру. Это (позиция запасного вратаря. — Прим. ред.), чтобы он в команде побыл. Философию раздевалки ощутил. Сегодня он был на лавке, если всё нормально, следующую игру играет, — рассказал Игорь Никитин.

В фоторепортаже собрали яркие кадры с победного матча в Ярославле.

Вратарь Даниил Исаев остался в запасе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В первом периоде ярославцы забили две шайбы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











По мнению главного тренера, «Локо» показал хорошую игру Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Команда из Китая заработала два штрафа в первом периоде Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Фан-сектор гудел, поддерживая ребят Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Матч «Локомотив» — «Куньлунь Ред Стар» завершился со счетом 4:1 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Талисман «Локомотива» веселил болельщиков Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Даниил Исаев внимательно следил за игрой со скамейки запасных Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Обе команды активно выходили в атаки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Главный тренер похвалил молодых хоккеистов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославцы нарисовали плакаты для любимой команды Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На матч приехали тысячи ярославцев Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Третья шайба «Локомотива» была забита в последнем периоде Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Каждый гол сопровождался аплодисментами и радостными криками Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











За «Локо» болели не только жители Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Игорь Никитин внимательно следил за игрой команды Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Игра подарила зрителям море эмоций Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А у вас есть сувенир с «Локо»? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Следующий матч (6+) «Локомотива» состоится 22 февраля, команда против «Сибири» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









