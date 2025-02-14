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Спорт Ярославский «Локомотив» обыграл «Северсталь» в Череповце

Ярославский «Локомотив» обыграл «Северсталь» в Череповце

Игра закончилась со счетом 5:1

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Результаты матча «Локомотива» и «Северстали» | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUРезультаты матча «Локомотива» и «Северстали» | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Результаты матча «Локомотива» и «Северстали»

Источник:

Ярославский «Локомотив» выиграл гостевой матч с хоккейной командой «Северсталь» в Череповце. Игра проходила 14 февраля и закончилась со счетом 5:1 в пользу железнодорожников.

Во время матча шайбы забросили Максим Шалунов, Андрей Сергеев, Егор Сурин, Рушан Рафиков и Георгий Иванов.

Теперь «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 84 очками. Уже сейчас ярославская команда гарантированно попадает в плей‑офф КХЛ.

Расписание матчей «Локомотива»

  • 16 февраля, 14:30, матч на выезде «Салават Юлаев» — «Локомотив» (Уфа);

  • 20 февраля, 19:00, домашний матч «Локомотив» — «Куньлунь РС» (Ярославль);

  • 22 февраля, 17:00, домашний матч «Локомотив» — «Сибирь» (Ярославль);

  • 25 февраля, 17:00, домашний матч «Локомотив» — «Динамо М» (Ярославль);

  • 2 марта, 17:00, матч на выезде «Сочи» — «Локомотив» (Сочи);

  • 4 марта, 19:00, матч на выезде «Северсталь» — «Локомотив» (Череповец);

  • 7 марта, 19:30, матч на выезде «Динамо М» — «Локомотив» (Москва);

  • 10 марта, 19:00, домашний матч «Локомотив» — «Северсталь» (Ярославль);

  • 14 марта, 19:00, домашний матч «Локомотив» — «Нефтехимик» (Ярославль);

  • 17 марта, 19:00, домашний матч «Локомотив» — «Адмирал» (Ярославль);

  • 19 аорта, 19:30, матч на выезде «ЦСКА» — «Локомотив» (Москва);

  • 21 марта, 19:30, матч на выезде «Динамо М» — «Локомотив» (Москва).

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Комментарии
1
Гость
1 минута
Радулов гений!
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