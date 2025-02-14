Ярославский «Локомотив» обыграл «Северсталь» в Череповце

Ярославский «Локомотив» выиграл гостевой матч с хоккейной командой «Северсталь» в Череповце. Игра проходила 14 февраля и закончилась со счетом 5:1 в пользу железнодорожников.
Во время матча шайбы забросили Максим Шалунов, Андрей Сергеев, Егор Сурин, Рушан Рафиков и Георгий Иванов.
Теперь «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 84 очками. Уже сейчас ярославская команда гарантированно попадает в плей‑офф КХЛ.
Расписание матчей «Локомотива»
16 февраля, 14:30, матч на выезде «Салават Юлаев» — «Локомотив» (Уфа);
20 февраля, 19:00, домашний матч «Локомотив» — «Куньлунь РС» (Ярославль);
22 февраля, 17:00, домашний матч «Локомотив» — «Сибирь» (Ярославль);
25 февраля, 17:00, домашний матч «Локомотив» — «Динамо М» (Ярославль);
2 марта, 17:00, матч на выезде «Сочи» — «Локомотив» (Сочи);
4 марта, 19:00, матч на выезде «Северсталь» — «Локомотив» (Череповец);
7 марта, 19:30, матч на выезде «Динамо М» — «Локомотив» (Москва);
10 марта, 19:00, домашний матч «Локомотив» — «Северсталь» (Ярославль);
14 марта, 19:00, домашний матч «Локомотив» — «Нефтехимик» (Ярославль);
17 марта, 19:00, домашний матч «Локомотив» — «Адмирал» (Ярославль);
19 аорта, 19:30, матч на выезде «ЦСКА» — «Локомотив» (Москва);
21 марта, 19:30, матч на выезде «Динамо М» — «Локомотив» (Москва).