Ярославский космонавт записал первое видеообращение после возвращения на Землю. Что он сказал

«Первое, что я хотел бы сказать, вернувшись на Землю: сегодня 20 апреля, Пасха! Христос Воскресе! Хочу поблагодарить всех, кто помогал и оказывал поддержку на протяжении всего полета, кто готовил к космическому полету, кто болел, сочувствовал и ждал: всех родных и близких. Спасибо докторам, центру подготовки космонавтов, всем, кто принимал непосредственное участие в подготовке к проведению полета, а также тем, кто сейчас занят реабилитацией после него, и всем предприятиям, которые будут задействованы после полета», — сказал Алексей Овчинин.