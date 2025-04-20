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Наука Ярославский космонавт записал первое видеообращение после возвращения на Землю. Что он сказал

Ярославский космонавт записал первое видеообращение после возвращения на Землю. Что он сказал

Публикуем кадры с Алексеем Овчининым

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12 комментариев
Алексей Овчинин вернулся на Землю 20 апреля | Источник: Госкорпорация «Роскосмос» / TelegramАлексей Овчинин вернулся на Землю 20 апреля | Источник: Госкорпорация «Роскосмос» / Telegram

Алексей Овчинин вернулся на Землю 20 апреля

Источник:

Госкорпорация «Роскосмос» / Telegram

Ярославский космонавт Алексей Овчинин дал свой первый комментарий после возвращения с МКС. Напомним, что рано утром 20 апреля аппарат корабля «Союз МС-26» приземлился в Казахстане.

«Первое, что я хотел бы сказать, вернувшись на Землю: сегодня 20 апреля, Пасха! Христос Воскресе! Хочу поблагодарить всех, кто помогал и оказывал поддержку на протяжении всего полета, кто готовил к космическому полету, кто болел, сочувствовал и ждал: всех родных и близких. Спасибо докторам, центру подготовки космонавтов, всем, кто принимал непосредственное участие в подготовке к проведению полета, а также тем, кто сейчас занят реабилитацией после него, и всем предприятиям, которые будут задействованы после полета», — сказал Алексей Овчинин.

Алексей Овчинин записал видеообращение после возвращения на Землю

Источник:

Госкорпорация «Роскосмос» / Telegram

53-летний Алексей Овчинин родился и вырос в Рыбинске. 11 сентября 2024 года он в третий раз отправился в космос. Длительность экспедиции — 222 дня. Изначально возвращение на Землю было запланировано на 1 апреля 2025 года, но после дату перенесли на 20 апреля.

В марте 2025 года Овчинина назначили командиром Международной космической станции. Космонавт отвечал за выполнение программы полета и управление всем экипажем, охватывающим как российский, так и американский сегменты, обеспечивая безопасность всех членов. Подробнее о своей работе и статусе главного на МКС — Алексей Овчинин ранее рассказал в эксклюзивом интервью 76.RU.

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Комментарии
12
Гость
1 час
А толк в чём???
Гость
1 час
Ура! Гордимся!
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