Ярославский космонавт вернулся на Землю. Видео

Возвращение космонавтов на Землю Источник: Госкорпорация «Роскосмос» / Telegram











В 04:20 20 апреля на аппарате корабля «Союз МС-26» ярославский космонавт Алексей Овчинин вместе с российским коллегой Иваном Вагнером, а также американским астронавтом Дональдом Петтитом приземлился в Казахстане.

Как рассказали в «Роскосмосе», поздно вечером 19 апреля космонавты попрощались с оставшимися на МКС россиянами — Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и Кириллом Песковым — а также американцами Энн МакКлейн, Николь Айерс и Джонни Кимом, и японцем Такуя Ониси. Затем они расположились в корабле и закрыли люки между «Союзом МС-26», на котором они вернулись на Землю, с МКС.

«В 00:57 по московскому времени корабль „Союз МС-26“ отчалил (отстыковался. — Прим. ред.) от МКС», — сообщили в «Роскосмосе».

Двигатель корабля включили на торможение в 03:27. После замедления «Союз МС-26» сошел с орбиты в плотные слои атмосферы и разделился на отсеки, а затем спускался на парашюте в степь в Казахстане. Кадры приземления аппарата корабля «Союз МС-26» опубликовали в «Роскосмосе».

Кадры приземления аппарата корабля «Союз МС-26» с космонавтами Источник: Госкорпорация «Роскосмос» / Telegram

53-летний Алексей Овчинин родился и вырос в Рыбинске. 11 сентября 2024 года он в третий раз отправился в космос. Длительность экспедиции — 222 дня. Изначально возвращение на Землю было запланировано на 1 апреля 2025 года, но после дату перенесли на 20 апреля.