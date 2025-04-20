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Космонавты вернулись с МКС
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Наука Ярославский космонавт вернулся на Землю. Видео

Ярославский космонавт вернулся на Землю. Видео

Первые кадры с Алексеем Овчининым после приземления

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2 комментария
Возвращение космонавтов на Землю | Источник: Госкорпорация «Роскосмос» / TelegramВозвращение космонавтов на Землю | Источник: Госкорпорация «Роскосмос» / Telegram

Возвращение космонавтов на Землю

Источник:

Госкорпорация «Роскосмос» / Telegram

В 04:20 20 апреля на аппарате корабля «Союз МС-26» ярославский космонавт Алексей Овчинин вместе с российским коллегой Иваном Вагнером, а также американским астронавтом Дональдом Петтитом приземлился в Казахстане.

Как рассказали в «Роскосмосе», поздно вечером 19 апреля космонавты попрощались с оставшимися на МКС россиянами — Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и Кириллом Песковым — а также американцами Энн МакКлейн, Николь Айерс и Джонни Кимом, и японцем Такуя Ониси. Затем они расположились в корабле и закрыли люки между «Союзом МС-26», на котором они вернулись на Землю, с МКС.

«В 00:57 по московскому времени корабль „Союз МС-26“ отчалил (отстыковался. — Прим. ред.) от МКС», — сообщили в «Роскосмосе».

Двигатель корабля включили на торможение в 03:27. После замедления «Союз МС-26» сошел с орбиты в плотные слои атмосферы и разделился на отсеки, а затем спускался на парашюте в степь в Казахстане. Кадры приземления аппарата корабля «Союз МС-26» опубликовали в «Роскосмосе».

Кадры приземления аппарата корабля «Союз МС-26» с космонавтами

Источник:

Госкорпорация «Роскосмос» / Telegram

53-летний Алексей Овчинин родился и вырос в Рыбинске. 11 сентября 2024 года он в третий раз отправился в космос. Длительность экспедиции — 222 дня. Изначально возвращение на Землю было запланировано на 1 апреля 2025 года, но после дату перенесли на 20 апреля.

Ранее Алексей Овчинин дал большое эксклюзивное интервью 76.RU. О жизни на МКС и работе космонавта — читайте в этом материале.

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Комментарии
2
Гость
22 минуты
Какой жирный космонавт
Гость
50 минут
Это что, первый космонавт в мире?
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