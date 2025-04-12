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Наука эксклюзив «В космосе незамысловатые вещи становятся мечтой»: командир МКС показал изнанку жизни на орбите

«В космосе незамысловатые вещи становятся мечтой»: командир МКС показал изнанку жизни на орбите

Публикуем эксклюзивное интервью с Алексеем Овчининым

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15 комментариев
Алексей Овчинин рассказал о своей работе космонавтом | Источник: Госкорпорация «Роскосмос» / Telegram, Мария Романова / Городские медиаАлексей Овчинин рассказал о своей работе космонавтом | Источник: Госкорпорация «Роскосмос» / Telegram, Мария Романова / Городские медиа

Алексей Овчинин рассказал о своей работе космонавтом

Источник:

Госкорпорация «Роскосмос» / Telegram, Мария Романова / Городские медиа

Многие мальчики, да и девочки тоже, в детстве мечтают стать космонавтами. Но что стоит за этой работой, помимо полетов на МКС? Какие трудности им приходится преодолевать? И каково жить месяцами, а иногда и годами вдали от семьи и друзей?

Подробнее на эти и другие вопросы ответил космонавт Алексей Овчинин из Ярославской области, который сейчас находится в своей третьей экспедиции в космосе. Подробнее — в эксклюзивном интервью 76.RU ко Дню космонавтики.

Алексей Овчинин рассказал о жизни в космосе

Источник:

Елена Вахрушева / Городские медиа

«Привыкание к невесомости занимает время»

53-летний Алексей Овчинин родился и вырос в Рыбинске. 11 сентября 2024 года он в третий раз отправился в космос. Длительность экспедиции — 222 дня. Изначально возвращение на Землю было запланировано на 1 апреля 2025 года, но после дату перенесли на 20 апреля.

— Привыкание к невесомости, как и к условиям гравитации, занимает какое-то время, но у всех по-разному, — рассказал в беседе с 76.RU космонавт. — Кто-то привыкает быстрее, кто-то медленнее. Это зависит, как говорится, от организма, от вестибулярного аппарата. Наверное, дольше и сложнее всего было в первом полете. У меня привыкание к условиям невесомости заняло где-то 4−5 дней и столько же — к условиям гравитации, когда я вернулся. Когда полетел второй раз, адаптировался за день.

Где учился Алексей Овчинин

Алексей Овчинин родился 27 сентября 1971 года в Рыбинске Ярославской области. После школы пошел учиться в Ейское высшее военное авиационное училище летчиков имени В. М. Комарова по специальности «Командная тактическая авиация» с присвоением квалификации «летчик-инженер». После выпуска в 1992 году работал летчиком-инструктором.

В октябре 2006 года на заседании Межведомственной комиссии по отбору космонавтов Алексей Овчинин был зачислен в отряд космонавтов РГНИИЦПК им. Ю. А. Гагарина для прохождения общекосмической подготовки (ОКП).

Спустя годы тренировок в 2016 году Овчинин в первый раз отправился в экспедицию на МКС. Она длилась 172 суток.

Во второй полет, осенью 2018 года, во время запуска корабля произошла нештатная ситуация. Экспедиция не состоялась.

В следующий раз Алексей Овчинин полетел в космос в марте 2019 года. И третья экспедиция случилась в сентябре 2024 года. Вернуться домой космонавт должен 20 апреля 2025 года.

<p>Алексей Овчинин</p><p>Алексей Овчинин</p>

«Однажды побывав в этих условиях, организм каждый последующий раз адаптируется гораздо быстрее».

Алексей Овчинин

космонавт

На МКС космонавты живут по специальному распорядку, который ежедневно им отправляют из Центрального управления полетами. Каждый день буквально расписан по минутам. Свободное время есть лишь перед сном, да и то час-полтора.

— Мы встаем в 6 утра по Гринвичу, умываемся и завтракаем. Затем проходит конференция с центрами управления полетами (ЦУП) из разных стран: Хьюстона, Хансфилла, Мюнхена (европейский ЦУП), Кубы, Японии и нашего российского ЦУП в Королёве, — отметил космонавт.

Космонавты на МКС живут по гринвичскому времени (GMT), которое опережает московское на три часа.

Во время звонков с Землей, как рассказал Алексей, обсуждают разного рода вопросы. После начинается полноценный рабочий день.

— У нас есть время на обед, а вечером проходит еще одна конференция, на которой мы отчитываемся о выполненных задачах за день и обсуждаем, что еще предстоит сделать. После вечерней конференции наша официальная работа завершается. Обычно у нас остается около часа или полутора свободного времени, которое часто уходит на подготовку к следующему рабочему дню, после чего мы отправляемся спать, — добавил он.

Помимо основных рабочих обязанностей космонавты ежедневно по два с половиной часа занимаются спортом. Это необходимо, чтобы поддерживать организм в тонусе.

Как спят космонавты

У каждого на МКС есть своя каюта. Там у каждого оборудовано спальное место и панель, на которую ежедневно выводятся рабочие задачи.

— В космосе на самом деле не имеет значения, в каком положении ты находишься. Хоть вниз головой, хоть вверх головой. Вот стенка, к ней привязан спальный мешок, как в походе. Забираешься в спальный мешок, застегиваешь молнию, и всё, спишь, — рассказал космонавт.

<p>Алексей Овчинин</p><p>Алексей Овчинин</p>

«В космосе я отдыхаю и высыпаюсь быстрее, чем на Земле. В Москве мне нужно восемь часов, чтобы выспаться, а на МКС же — 6–6,5 часа достаточно. Организм отдыхает быстрее».

Алексей Овчинин

космонавт

Главный на орбите

В этом году Алексей Овчинин стал командиром МКС | Источник: Госкорпорация «Роскосмос» / TelegramВ этом году Алексей Овчинин стал командиром МКС | Источник: Госкорпорация «Роскосмос» / Telegram

В этом году Алексей Овчинин стал командиром МКС

Источник:

Госкорпорация «Роскосмос» / Telegram

7 марта 2025 года Алексея Овчинина назначили командиром Международной космической станции. Это значит, что он стал главным не только среди российского сектора, но и иностранных космонавтов, работающих в космосе.

— Быть командиром МКС — значит быть главным на станции. Я контролирую не только российский сегмент, но и американский экипаж. Главная задача командира станции — поддержание работоспособности членов экипажа и безопасности всех. При возникновении нештатных ситуаций в обязанности командира входит спасение экипажа и станции, координация действий между экипажами, — поделился космонавт.

Новые должностные обязанности накладывают дополнительные обязанности на Алексея Овчинина.

— Командир должен быть в курсе всех событий, всех работ, которые происходят не только на российском, но и на американском сегменте. Нужно знать и уметь немного больше, чем обычному члену экипажа, — отмечает космонавт.

Как космонавты звонят домой

У Алексея подрастают дочь и сын | Источник: Светлана Овчинина У Алексея подрастают дочь и сын | Источник: Светлана Овчинина

У Алексея подрастают дочь и сын

Источник:

Светлана Овчинина

Одно из самых непростых испытаний в космосе — разлука с близкими. Дома Алексея ждут мама, жена и сын с дочерью. Пережить тоску по ним помогают видеозвонки. Правда, часто созваниваться не всегда получается из-за большой занятости.

— Созваниваемся мы, как правило, по выходным. Нам выделяют специально время для этого. Есть возможность общаться каждый день, но то я занят, то супруга занимается с детьми, не всегда выходит, — поделился Алексей Овчинин. — Поэтому, как правило, мы в выходные созваниваемся, а так переписываемся, общаемся через «Телеграм» каждый день.

<p>Алексей Овчинин</p><p>Алексей Овчинин</p>

«Я в курсе всех событий, всего, что происходит в семье и на Земле».

Алексей Овчинин

космонавт

Ранее Алексей Овчинин дважды летал в космос: в 2016 и 2019 годах. Тогда еще мессенджеры не были так развиты, и общение с семьей поддерживалось только через ЦУР раз в неделю. И то, как вспоминает сам космонавт, не всегда получалось поговорить.

— Бывало так, что семья приезжала в Центр управления полетами, а там по каким-то техническим причинам не получалось нас связать, — поделился Алексей. — Сейчас семья может в любом месте находиться. Главное, чтобы был интернет. Можно друг друга увидеть, пообщаться. В этом плане, конечно, гораздо лучше стало.

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«Здесь дефицит зеленого»

Алексей Овчинин вырастил в космосе лук | Источник: МОАУ «СОШ № 89» г. Оренбурга / Vk.comАлексей Овчинин вырастил в космосе лук | Источник: МОАУ «СОШ № 89» г. Оренбурга / Vk.com

Алексей Овчинин вырастил в космосе лук

Источник:

МОАУ «СОШ № 89» г. Оренбурга / Vk.com

В феврале 2025 года в соцсетях разлетелась новость про лук, который Алексей Овчинин вырастил на МКС. По словам космонавта, это не первый его опыт.

— Я лук посадил для того, чтобы была зелень. На станции нет домашних растений, здесь дефицит зеленого цвета, а хочется перед глазами иметь что-то живое, — объяснил космонавт. — Я налил воды в пакетик, в который у нас упаковывают еду, подобрал луковицу по диаметру, чтобы она плотно заходила, обмотал скотчем, чтобы вода не вытекала. Получившуюся конструкцию положил рядом со светильником.

По наблюдениям Алексея Овчинина, лук прорастал дольше обычного. Для появления зелени потребовался месяц, хотя на Земле этот процесс занимает обычно неделю.

Теперь рацион питания космонавта разбавляет свежая зелень | Источник: МОАУ «СОШ № 89» г. Оренбурга / Vk.comТеперь рацион питания космонавта разбавляет свежая зелень | Источник: МОАУ «СОШ № 89» г. Оренбурга / Vk.com

Теперь рацион питания космонавта разбавляет свежая зелень

Источник:

МОАУ «СОШ № 89» г. Оренбурга / Vk.com

— Но потом лук начал достаточно быстро расти, где-то сантиметр в день. Теперь я периодически подстригаю его и ем. Это еще и витамины, вдобавок к тому, что созерцаю зелень, — поделился с нами космонавт.

<p>Алексей Овчинин</p><p>Алексей Овчинин</p>

«На вкус лук совершенно такой же».

Алексей Овчинин

космонавт

«Порой хочется земного»

Космонавты, находясь вдали от дома, часто скучают по обычной домашней еде.

— Ты всегда тоскуешь по тому, чего у тебя нет. Хотя у нас тут довольно разнообразный рацион — около 160 наименований, включая первые и вторые блюда, гарниры, консервы, мясные и рыбные изделия, а также несколько видов напитков. Тем не менее, несмотря на это разнообразие, нам всё равно порой хочется чего-то земного. Например, жареной картошки с солеными огурцами или пюре с грибами и луком, — признался космонавт с МКС.

Два раза за экспедицию жена Алексея Светлана Овчинина отправляла ему посылку с едой. О том, что можно посылать в космос и как происходят сборы груза на МКС, читайте по ссылке.

По словам Алексея, вдали от цивилизации даже самые простые бытовые удобства начинают казаться бесценными.

— Самое первое, чего я хочу, — это принять нормальный душ. Потому что здесь, в космосе, его нет. Мы водные процедуры принимаем посредством смачивания полотенца. Берешь два полотенца: одно смачиваешь водой. Сначала им натираешь кожу, а другим сушишь. А второе, что мне хочется сделать по возвращении домой, — это зажарить большой вкусный стейк, — поделился он.

<p>Алексей Овчинин</p><p>Алексей Овчинин</p>

«В космосе бытовые незамысловатые вещи, например душ, становятся мечтой».

Алексей Овчинин

космонавт

Ранее мы общались с женой Алексея Светланой Овчининой. Как семья переживает разлуку с папой-космонавтом, читайте в этом материале.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Космос МКС Космонавт День космонавтики Алексей Овчинин
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Комментарии
15
Инженер1
12 апреля, 07:51
Сегодня - День Космонавтики! В этт день Юрий Гагарин отправился в Космос! И было это в далекой стране - СССР. Видимо Гагарин уронил галошу и она попала одному челу по голове.
Гость
12 апреля, 09:15
Раньше были серьёзные требования к физической форме космонавта. Представить было невозможно, что таких толстяков до космоса допустят, поскольку лишний вес - это не просто полцентнера жира, он ещё тянет за собой целый букет сопутствующих болезней. Представляете себе Юрия Гагарина с пузом и тройным подбородком? Я - нет!
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