«Хотим отстроить храм и в нем венчаться!» Супруги стали хранителями и восстанавливают из руин церковь

Восстановить храм непросто Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

Село Острова Курганской области — любимое место художников. Здесь есть живописный дряхлый мостик через озеро Тишково, мощный сосновый бор и полуразрушенная церковь Николая Чудотворца, заложенная аж в 1860 году.

Само село находится среди озер, на высоком холме, как на полуострове. К воде сбегают со склона огороды. Чистый воздух, тишина, синее майское небо, овечки пасутся в тени ивы. Никто никуда не торопится. О том, как в Островах восстанавливают храм, читайте в материале наших коллег из 45.RU.

— Что здесь делать?! — недоумевает моя молодая коллега, абсолютно городская жительница.

— Детей растить! — отвечает местный фермер и казак Олег Каргапольцев.

Сейчас в Островах решили восстановить храм. Ну для начала законсервировать то, что от него осталось.

Любимый художниками мостик Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

Никольский храм в селе Острова Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

— Восемь месяцев назад приехали с мужем в Острова: здесь колодец с вкусной водой по всей округе славится. Зашли в разрушенный храм. И, не сговариваясь, подумали: хорошо бы его восстановить! — рассказала руководитель инициативной группы по восстановлению Никольского храма Светлана Просекова.

Светлана (44 года) с мужем Алексеем (49 лет) поселились в соседней деревне Лесные Горки в сентябре прошлого года. Раньше жили в Кургане.

Хранители — это люди с активной жизненной позицией Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

Светлана — по образованию работник культуры, а мужа отрекомендовала как «мастера на все руки» с солидным опытом в строительстве.

— Люблю землю! Хочу, чтобы дети тоже ее полюбили, — обосновала женщина переезд из города в сельскую местность.

Детей у энтузиастов двое — мальчики Федор и Степан, 14 лет и 4 года.

Просековы связались с благотворительным фондом сохранения культурного наследия «Белый Ирис» и подали заявку в Школу хранителей храмов.

Хранители — это люди с активной жизненной позицией, у которых есть твердое намерение восстановить старинный сельский храм или несколько храмов, даже если придется посвятить этому свою жизнь, говорится на сайте фонда.

Намерение у Светланы и Алексея тверже некуда.

— Хотим отстроить храм, восстановить и в нем потом венчаться! — бескомпромиссно ставит цель Светлана.

— Но, возможно, эта наша миссия перейдет детям и внукам, — добавляет она, поразмыслив.

И действительно, при взгляде на храм становится ясно, что восстановить его очень и очень сложно, чтобы не сказать невозможно.

Острова в мае Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

— Не надо так говорить, это вредоносные слова! — волнуется Алексей.

— С Богом возможно всё! Главное — идти вперед, не опуская руки и доверяя воле Божией. Даже произносить такие слова не хочу — «не получится», — поддерживает мужа Светлана.

Пока что по инициативе Просековых в Островах открыли молебный дом.

На субботник прибыли добровольцы из Кургана, чтобы привести дом в порядок. В основном — сотрудники Курганского областного музейного объединения.

Добровольцы красят забор Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

Мероприятие закономерно приобрело все признаки культурного: стены молебного дома украсили сразу две выставки.

Член Союза художников России Елена Галка из соседней деревни Вохменки представила серию акварелей «По дороге в Острова». А фотограф Надежда Тихомирова — подборку посвященных церковной жизни фоторабот «Земное небесное».

Елена Галка находит вдохновение в деревенских пейзажах Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

Перед началом трудов — молитва. Молебен отслужил наместник Далматовского Успенского монастыря игумен Варнава. Приехал за 250 километров!

— Нам далеко добираться до этого села, но постараемся приезжать хотя бы раз в два месяца, совершать богослужения, помогать в восстановлении храма, — сказал игумен Варнава.

Молебен отслужил наместник Далматовского Успенского монастыря игумен Варнава Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

Далматовский монастырь окормляет местную маленькую православную общину с января этого года.

— Взяли нас под свое крыло! — радуется Светлана.

— Труд в церкви — самое благодарное занятие, — напутствовал игумен Варнава команду добровольцев.

Светлана Просекова руководит процессом Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

На субботник пришли обитатели центра реабилитации и ресоциализации «Решение», он находится здесь же, в Островах.

— А как же не прийти? Путь выздоровления зависимого человека — это путь к вере, — считает волонтер «Решения» Иван Стрельцов.

В субботнике участвовали обитатели центра реабилитации и ресоциализации Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

— Мы все верующие, просто не все воцерковленные. Регулярно территорию вокруг храма убираем — это наш духовный рост! — поддержал его Александр Шиганов.

— Я вот алкоголь употреблял, причинял ущерб людям, теперь хочу благое дело сделать. За эту церковь всегда переживал, душа болела. Очень рад, если ее наконец восстановят, — пояснил Андрей Романов.

Косим траву у храма — это духовный рост! Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

— Ой, такие молодцы, вчера сколотили уличный туалет для участников субботника, сейчас траву у храма косят, — похвалила ребят из «Решения» Светлана.

Труд и искусство объединяют Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

Двери пошкурили и покрасили Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

Добровольцы обмели стены и потолок в молебном доме, помыли и покрасили окна, побелили печку, покрасили входные двери, отремонтировали и покрасили забор. Вокруг храма убрали мусор и вывезли. И с чувством выполненного долга уселись пить чай.

Добровольцев накормили кашей Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

Каждый участник субботника получил в подарок самодельный пакетик с душистым чаем, цитатой из песни и рисунком Елены Галки.

Подарки получили все участники Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

Внутри Никольского храма Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

Конечно, было бы неплохо, если бы в Островах появилась церковь. Сейчас ближайший храм — в районном центре Юргамыш, за 40 км.

А по соседству с Островами еще несколько сел: Губерля, Красноборье, Вохменка, Лесные Горки. Наверное, им бы тоже храм в шаговой доступности не помешал.

Елена Галка красит забор как художник Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

Светлана говорит, Просековы провели опрос местных жителей. Сельчане вроде бы симпатизируют идее восстановления храма: для одних это памятник архитектуры или истории, для других — важная часть духовной жизни. Но в основном люди не верят, что здание удастся восстановить.

— Говорят: «Ничего у вас не выйдет, мы раньше хотели, но не смогли». А я считаю, тогда просто время не пришло, а сейчас всё получится! — убеждена Светлана.

Чтобы окна в молебном доме сияли Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

— Шевележ должен быть! Но среди местных пока нет движения. Храм восстановить — это очень большая работа. Надо взаимодействовать с епархией, с властями, с населением, — объяснил Алексей.

В цвете неба Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

На сегодняшний день фонд «Белый Ирис» бесплатно (при поддержке Фонда президентских грантов) разработал проект противоаварийных и консервационных работ на объекте культурного наследия — Никольской церкви в Островах.

— Проведем консервацию, и в храме можно будет службы проводить, в теплое время года, конечно! — Светлана традиционно настроена оптимистично.

Без оптимизма ничего не получится Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

— Я эту инициативу поддерживаю, хотя я махровый язычник. Как художнику, мне очень хочется, чтобы эту красоту восстановили. Чтобы овцы и бараны внутри храма не спали, как это было еще совсем недавно. Каждое утро вижу из Вохменки этот перекошенный, разрушенный купол на рассвете. Даже в таком состоянии храм невероятно красив, — говорит Елена Галка.

Даже в таком состоянии храм невероятно красив Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU