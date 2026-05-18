«Хотим отстроить храм и в нем венчаться!» Супруги стали хранителями и восстанавливают из руин церковь

Село Острова Курганской области — любимое место художников. Здесь есть живописный дряхлый мостик через озеро Тишково, мощный сосновый бор и полуразрушенная церковь Николая Чудотворца, заложенная аж в 1860 году.
Само село находится среди озер, на высоком холме, как на полуострове. К воде сбегают со склона огороды. Чистый воздух, тишина, синее майское небо, овечки пасутся в тени ивы. Никто никуда не торопится. О том, как в Островах восстанавливают храм, читайте в материале наших коллег из 45.RU.
— Что здесь делать?! — недоумевает моя молодая коллега, абсолютно городская жительница.
— Детей растить! — отвечает местный фермер и казак Олег Каргапольцев.
Сейчас в Островах решили восстановить храм. Ну для начала законсервировать то, что от него осталось.
— Восемь месяцев назад приехали с мужем в Острова: здесь колодец с вкусной водой по всей округе славится. Зашли в разрушенный храм. И, не сговариваясь, подумали: хорошо бы его восстановить! — рассказала руководитель инициативной группы по восстановлению Никольского храма Светлана Просекова.
Светлана (44 года) с мужем Алексеем (49 лет) поселились в соседней деревне Лесные Горки в сентябре прошлого года. Раньше жили в Кургане.
Светлана — по образованию работник культуры, а мужа отрекомендовала как «мастера на все руки» с солидным опытом в строительстве.
— Люблю землю! Хочу, чтобы дети тоже ее полюбили, — обосновала женщина переезд из города в сельскую местность.
Детей у энтузиастов двое — мальчики Федор и Степан, 14 лет и 4 года.
Просековы связались с благотворительным фондом сохранения культурного наследия «Белый Ирис» и подали заявку в Школу хранителей храмов.
Хранители — это люди с активной жизненной позицией, у которых есть твердое намерение восстановить старинный сельский храм или несколько храмов, даже если придется посвятить этому свою жизнь, говорится на сайте фонда.
Намерение у Светланы и Алексея тверже некуда.
— Хотим отстроить храм, восстановить и в нем потом венчаться! — бескомпромиссно ставит цель Светлана.
— Но, возможно, эта наша миссия перейдет детям и внукам, — добавляет она, поразмыслив.
И действительно, при взгляде на храм становится ясно, что восстановить его очень и очень сложно, чтобы не сказать невозможно.
— Не надо так говорить, это вредоносные слова! — волнуется Алексей.
— С Богом возможно всё! Главное — идти вперед, не опуская руки и доверяя воле Божией. Даже произносить такие слова не хочу — «не получится», — поддерживает мужа Светлана.
Пока что по инициативе Просековых в Островах открыли молебный дом.
На субботник прибыли добровольцы из Кургана, чтобы привести дом в порядок. В основном — сотрудники Курганского областного музейного объединения.
Мероприятие закономерно приобрело все признаки культурного: стены молебного дома украсили сразу две выставки.
Член Союза художников России Елена Галка из соседней деревни Вохменки представила серию акварелей «По дороге в Острова». А фотограф Надежда Тихомирова — подборку посвященных церковной жизни фоторабот «Земное небесное».
Перед началом трудов — молитва. Молебен отслужил наместник Далматовского Успенского монастыря игумен Варнава. Приехал за 250 километров!
— Нам далеко добираться до этого села, но постараемся приезжать хотя бы раз в два месяца, совершать богослужения, помогать в восстановлении храма, — сказал игумен Варнава.
Далматовский монастырь окормляет местную маленькую православную общину с января этого года.
— Взяли нас под свое крыло! — радуется Светлана.
— Труд в церкви — самое благодарное занятие, — напутствовал игумен Варнава команду добровольцев.
На субботник пришли обитатели центра реабилитации и ресоциализации «Решение», он находится здесь же, в Островах.
— А как же не прийти? Путь выздоровления зависимого человека — это путь к вере, — считает волонтер «Решения» Иван Стрельцов.
— Мы все верующие, просто не все воцерковленные. Регулярно территорию вокруг храма убираем — это наш духовный рост! — поддержал его Александр Шиганов.
— Я вот алкоголь употреблял, причинял ущерб людям, теперь хочу благое дело сделать. За эту церковь всегда переживал, душа болела. Очень рад, если ее наконец восстановят, — пояснил Андрей Романов.
— Ой, такие молодцы, вчера сколотили уличный туалет для участников субботника, сейчас траву у храма косят, — похвалила ребят из «Решения» Светлана.
Добровольцы обмели стены и потолок в молебном доме, помыли и покрасили окна, побелили печку, покрасили входные двери, отремонтировали и покрасили забор. Вокруг храма убрали мусор и вывезли. И с чувством выполненного долга уселись пить чай.
Каждый участник субботника получил в подарок самодельный пакетик с душистым чаем, цитатой из песни и рисунком Елены Галки.
Конечно, было бы неплохо, если бы в Островах появилась церковь. Сейчас ближайший храм — в районном центре Юргамыш, за 40 км.
А по соседству с Островами еще несколько сел: Губерля, Красноборье, Вохменка, Лесные Горки. Наверное, им бы тоже храм в шаговой доступности не помешал.
Светлана говорит, Просековы провели опрос местных жителей. Сельчане вроде бы симпатизируют идее восстановления храма: для одних это памятник архитектуры или истории, для других — важная часть духовной жизни. Но в основном люди не верят, что здание удастся восстановить.
— Говорят: «Ничего у вас не выйдет, мы раньше хотели, но не смогли». А я считаю, тогда просто время не пришло, а сейчас всё получится! — убеждена Светлана.
— Шевележ должен быть! Но среди местных пока нет движения. Храм восстановить — это очень большая работа. Надо взаимодействовать с епархией, с властями, с населением, — объяснил Алексей.
На сегодняшний день фонд «Белый Ирис» бесплатно (при поддержке Фонда президентских грантов) разработал проект противоаварийных и консервационных работ на объекте культурного наследия — Никольской церкви в Островах.
— Проведем консервацию, и в храме можно будет службы проводить, в теплое время года, конечно! — Светлана традиционно настроена оптимистично.
— Я эту инициативу поддерживаю, хотя я махровый язычник. Как художнику, мне очень хочется, чтобы эту красоту восстановили. Чтобы овцы и бараны внутри храма не спали, как это было еще совсем недавно. Каждое утро вижу из Вохменки этот перекошенный, разрушенный купол на рассвете. Даже в таком состоянии храм невероятно красив, — говорит Елена Галка.
Игумен Варнава считает: Господь попускает разрушение святыни, если храм перестает быть нужен людям. Но, если сегодня люди собираются, чтобы в старинных стенах снова прозвучала молитва, значит, есть надежда.