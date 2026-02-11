Родительские субботы в 2026 году: когда и как поминать усопших — подробный календарь

Родительские субботы — 2026: даты, смысл поминовения и главные запреты Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Родительские субботы в православии — дни особого поминовения усопших. В это время верующие молятся в храме за упокой, ездят на кладбища и собираются на поминальные трапезы. Даты меняются ежегодно, они зависят от Пасхи и Великого поста. Приводим календарь родительских суббот на 2026 год, а также объясняем, что принято делать в такие дни и какие действия церковь считает неуместными.

Даты родительских суббот в 2026 году

В церковном календаре выделяют семь таких дней:

14 февраля — Вселенская родительская суббота (мясопустная), или последний день «зимнего мясоеда». Это суббота за неделю до начала Великого поста, когда многие начинают заранее корректировать рацион и прощаться с мясными блюдами.

7 марта — суббота 2-й седмицы Великого поста.

14 марта — суббота 3-й седмицы Великого поста.

21 марта — суббота 4-й седмицы Великого поста.

21 апреля — Радоница. Ее отмечают в ближайший вторник после Пасхи. По традиции на кладбище приносят освященные куличи, крашеные яйца и сладости. Часть раздают нуждающимся, часть могут оставить как помин, остальное — употребить дома.

30 мая — Троицкая родительская суббота. День связан с праздником Троицы, поэтому могилы нередко украшают зелеными ветвями. По традиции зелень можно положить и на незнакомую или заброшенную могилу.

7 ноября — Димитриевская родительская суббота. Исторически ее связывают с Куликовской битвой: первая панихида, как считается, проходила в присутствии Дмитрия Донского. В народной традиции дата также воспринималась как рубеж после полевых работ и начало подготовки к холодам.

Родительские субботы — это особые дни в православном календаре, предназначенные для поминовения усопших, в первую очередь родителей и предков

Зачем нужны родительские субботы

Руководитель миссионерского отдела Нижнетагильской епархии, священник Алексей Бессонов объяснил «Ленте.ру», что еще в Ветхом Завете суббота упоминается как день покоя, поэтому именно на нее в церковной традиции приходится особое поминовение усопших.

По словам священнослужителя, христиане верят, что у Бога все живые, поэтому любовь к близким не заканчивается с их уходом. Он напомнил и о заповеди почитания родителей, а также о традиционной формуле: живых — почитать, ушедших — поминать.

Алексей Бессонов также отметил, что если Родительская суббота совпадает с каким-то праздником, то событие либо переносится, либо воспринимается как менее значимое по сравнению с поминовением. При этом на великие праздники такие дни, как правило, не попадают: усопших вспоминают до или после больших торжеств.

Вселенские родительские субботы: почему их две

В церковном календаре две Вселенские родительские субботы — Мясопустная и Троицкая. Священник объяснил, что их называют вселенскими, во-первых, из-за древности традиции, а во-вторых, из-за связи с ключевыми христианскими событиями.

«Во-первых, это самые древние родительские субботы, то есть подобная служба в другие субботы появилась намного позже. Во-вторых, Вселенские субботы связаны с важнейшими христианскими праздниками — Пасхой и днем Святой Троицы», — подчеркнул Алексей Бессонов.

По его словам, Мясопустная суббота предшествует воскресенью, завершающему неделю «О страшном суде», и напоминает о будущем Страшном суде, когда, согласно христианскому учению, предстанут все души — и ушедшие, и ныне живущие. В этой логике поминовение воспринимается как молитва за усопших наравне с живыми.

Он добавил, что вселенскими их называют еще и потому, что эти даты отмечают все православные церкви. При этом есть и особые поминальные дни, связанные именно с российской историей, например Димитриевская суббота. Также, по словам Бессонова, особым днем поминовения усопших воинов в РПЦ считается 9 мая.

Родительские субботы Великого поста

После вселенских по значимости выделяют три субботы Великого поста — на 2, 3 и 4-й неделях. А вот в Страстную субботу перед Пасхой, как отметил Алексей Бессонов, верующие вспоминают прежде всего Иисуса Христа — так же как и на Пасхальной неделе.

Радоница: поминальный день в пасхальный период

Отдельная дата для поминовения в период празднования Пасхи — Радоница, ее отмечают на девятый день после Пасхи. Название праздника связывают со словом «радость»: в христианской традиции радость Воскресения относится и к живым, и к усопшим. Обычно в этот день совершается панихида с пасхальными песнопениями, после службы верующие едут на кладбище и молятся за родственников.

Как правильно поминать усопших

Молитва

По словам Алексея Бессонова, главное в Родительскую субботу — проявить любовь к ушедшему близкому именно молитвой.

«Усопшим же не нужны подарки, какие-то внешние проявления внимания. Можно даже сказать, им не нужны цветы и памятники на могиле. Это больше нужно нам, то есть это проявление нашей памяти и почитания», — сказал Алексей Бессонов.

Он уточнил, что молиться можно в храме, дома или на кладбище — по молитвослову или своими словами.

Посещение храма и помин

Священник рассказал, что богослужение часто начинается с вечера пятницы. Молятся святым и просят упокоения не только близким, но и тем родным, о которых человек может ничего не знать. В субботу служится заупокойная литургия, верующие приносят «помин» — угощение (например, хлеб, пироги), а после раздают его встречным с просьбой помянуть усопшего. Затем многие едут на кладбище.

Милостыня

Еще одна традиция — помощь нуждающимся. Священник напомнил, что милостыней может быть не только еда или деньги, но и одежда, и даже время — любая посильная поддержка.

Поминание добром

Бессонов подчеркнул: поминать важно добрым словом, стараясь удерживать в памяти хорошее и продолжать добрые качества близких в своей жизни — так, чтобы «добро родителей не умерло вместе с ними».

Что нельзя делать в Родительскую субботу

В эти дни, как отмечается в церковной традиции, нежелательно:

говорить плохо о почивших;

ругаться, спорить, отказывать в помощи тем, кто попросил;

оставлять на кладбище продукты, которые не удалось раздать или съесть: их принято забрать домой (исключение делают, если еда коснулась земли);

заниматься бытовыми делами и генеральными уборками. Лучше сделать это заранее, чтобы день не ушел на быт;

употреблять алкоголь на поминальном ужине и превращать поминки в пустое веселье;

зацикливаться на разговорах ни о чем. В некоторых традициях также придерживаются правила про нечетное количество блюд на поминальном столе.

Можно ли поминать в другие дни