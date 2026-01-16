НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

пасмурно, без осадков

ощущается как -12

1 м/c,

ю-в.

 766мм 85%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,53
EUR 91,81
ПСБ: главные события года
Расширили маршрут Золотого кольца
Кто теперь руководит «ЯрГЭТ»
Хотят построить новый сквер
Где хотят провести «Доброфест»
Жалобы на стоимость отопления
Проект генплана за 90 млн
Религия Обзор Бог не простит: чего нельзя делать со святой водой и когда ее набирать

Бог не простит: чего нельзя делать со святой водой и когда ее набирать

Отвечаем на популярные вопросы о главном символе Крещения

201
Крещенская вода напоминает: традиции живут не в жестах, а в уважении к их смыслу и внутреннему содержанию | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUКрещенская вода напоминает: традиции живут не в жестах, а в уважении к их смыслу и внутреннему содержанию | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Крещенская вода напоминает: традиции живут не в жестах, а в уважении к их смыслу и внутреннему содержанию

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

19 января православные отмечают Крещение Господне. Один из главных атрибутов этого праздника — святая вода. Она важный символ очищения и духовной поддержки и связана с евангельским событием — крещением Иисуса Христа в реке Иордан. В освященную воду люди окунаются в проруби, ее набирают, чтобы использовать в быту. Но как именно можно ее использовать и когда нужно ей запасаться?

Когда набирать святую воду

Ответ на вопрос, когда нужно набирать святую воду, куда проще, чем кажется. Великое освящение воды совершается дважды: утром 18 января, в Крещенский сочельник, и утром 19 января, уже в сам день праздника. Оба раза водосвятный молебен проходит после литургии.

Перед тем как идти за водой, стоит учитывать одно обстоятельство. Разговоры, что вся вода, даже из-под крана, в этот день священная, не больше чем слухи. Освященной считается вода, над которой читаются специальные молитвы. Поэтому ее набирают в храме. Распространен и другой вариант: принести с собой воду и освятить именно ее прямо на месте.

Где и как хранить святую воду

Дома крещенскую воду обычно ставят рядом с иконами или просто в аккуратном, достойном месте. Какой-то особый температурный режим не требуется — гораздо важнее отношение.

Срока годности у такой воды нет. Ее не запасают по принципу стратегического резерва и не держат годами без цели. Освященную воду обычно принято использовать по прямому назначению — пить понемногу, добавлять к обычной воде, чтобы хватило дольше. Если вода закончилась раньше следующего Крещения, это не проблема: набрать ее в храме можно и в любое другое время.

Что можно делать со святой водой

Назначение у крещенской воды вполне определенное и без тайных сценариев. Ее пьют, ею окропляют дом, ей можно помазать больные места. Смысл этих действий — молитвенное обращение и надежда на помощь, а не механическое выполнение ритуала.

А вот превращать святыню в инструмент магии — уже другая история. Использование освященной воды в обрядах, заговорах и эзотерических практиках к церковной традиции отношения не имеет и считается недопустимым святотатством. Крещенская вода — не универсальный раствор от всех проблем и точно не реквизит для экспериментов.

Крещение давно стало частью зимнего календаря, в котором вера и традиция существуют не отдельно от повседневной жизни, а внутри нее. Крещенская вода в этом контексте — не бытовой атрибут и не символ «на всякий случай», а знак церковного праздника, требующий внимательного и уважительного отношения. Именно такое почитание сохраняет смысл обряда и связывает современный ритм жизни с тем, что пережило не одно поколение предков.

А вы набираете святую воду на Крещение?

Да, каждый год
Нет, не набираю
Я не верю во всё это
ПО ТЕМЕ
Вера Новосельцева
Святая вода Крещенская вода Крещение Церковный праздник Церковь
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Рекомендуем