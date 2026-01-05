Крещение Господне в 2026 году: что можно и нельзя делать в этот день — приметы и традиции

Все знают, что на Крещение надо купаться в проруби. Но одним этим традиции праздника не ограничиваются Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Крещение Господне давно вышло за рамки исключительно церковного события. Это один из главных христианских праздников, к которому присоединяются даже не глубоко религиозные люди. Вокруг этой даты сложился внушительный набор традиций, примет и запретов, часть которых до сих пор воспринимается почти как инструкция к применению. Давайте разберемся, когда Крещение в 2026 году и что можно и нельзя делать в этот день.

Когда Крещение в 2026 году

Крещение — пятый праздник среди двунадесятых. Ежегодно его отмечают 19 января (6 января по старому стилю).

Народные крещенские приметы появились вскоре после утверждения самого праздника. В центре внимания всегда была вода. Считалось, что именно в этот день она приобретает особую силу. Отсюда и традиция запасаться освященной водой на весь год, и вера в ее целительные свойства. В народе говорили, что крещенская вода не портится, а помогает и дому, и здоровью.

Купание в проруби сегодня выглядит как древний обычай, но на самом деле традиция сравнительно новая. До революции массовые погружения в ледяную воду не поощрялись и даже вызывали критику со стороны церкви. Сейчас же крещенские купания стали почти символом праздника, хотя священнослужители регулярно напоминают: само по себе омовение грехи не смывает.

Считается, что духовный смысл купания возможен только при подготовке: молитвах, покаянии и исповеди. Без этого прорубь остается скорее испытанием для организма, чем религиозным ритуалом. Поэтому детям и людям с хроническими заболеваниями советуют не рисковать и ограничиться участием в богослужении.

Что можно делать на Крещение

Главная рекомендация для верующих — посетить храм и праздничную службу. В этот день освящают воду и многие приходят с емкостями, чтобы набрать ее впрок. Освященной водой окропляют жилье, некоторые используют ее как народное средство от недугов.

По приметам, целебными свойствами наделен не только водоем, но и крещенский снег. Им растирали руки и лицо, надеясь сохранить здоровье и свежий вид. Также в этот день открывали окна и двери, чтобы выпустить из дома всё плохое и впустить хорошее.

Особо благоприятным считалось сватовство или предложение руки и сердца. Существовала поговорка: «Крещенское рукобитье — к счастливой семье».

Что нельзя делать на Крещение

Запреты в целом стандартные для больших церковных праздников. Не рекомендуется ссориться, ругаться, сплетничать и выяснять отношения. Под запретом также уборка, выбрасывание еды и любая суета, связанная с мирскими делами.

Отдельное внимание уделялось воде. Стирать в этот день считалось грехом: по поверьям, вся вода на Крещение обладает особыми свойствами и использовать ее для бытовых нужд — дурная примета.

Плакать в этот день тоже не советовали. Считалось, что слезы на Крещение могут обернуться годом, полным огорчений. Работать в двунадесятые праздники, включая Крещение, также не рекомендовалось.

Приметы на Крещение

Крещенская ночь традиционно использовалась для прогнозов на год вперед. Если морозов нет и вода не замерзла, в народе ждали крупных перемен и потрясений. Полная луна в сочельник сулила весеннее половодье, а новолуние — сохранение холодной погоды еще на месяц.

Ясная и морозная ночь перед праздником обещала сухое и жаркое лето. Пасмурная и холодная — богатый урожай. Бесснежное Крещение считалось плохим знаком для полей, а звездное небо ночью намекало на грибную осень. Если днем шел снег, ждали хорошего урожая хлебов, а солнечный день предвещал знойное лето.