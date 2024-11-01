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Религия инфографика Православный календарь: какие праздники отметят верующие в ноябре 2024 года

Православный календарь: какие праздники отметят верующие в ноябре 2024 года

Собрали главные даты в удобном календаре

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2 комментария

Один из значимых дней в календаре этого месяца — начало Рождественского поста

В ноябре православные верующие отмечают немало праздников. Один из значимых дней в календаре этого месяца — начало Рождественского поста. Он начинается 28 ноября.

В подробном календаре ниже 72.RU собрали все главные даты и праздники.

В начале ноября традиционно отмечается День памяти усопших — Димитриевская суббота. Этот день назван в честь великомученика Димитрия Солунского. Также в начале месяца верующие отмечают праздник, посвященный образу Богородицы. По поверьям, после пожара 1579 года в Казани, уничтожившего часть города, Дева Мария явилась во сне девятилетней девочке и попросила отыскать ее лик, находившийся под обломками сгоревших строений. С тех пор образ Казанской Божией Матери — одна из наиболее почитаемых икон у православных в России.

Ранее наши коллеги рассказывали историю 25-летнего отца Иоанна из Барнаула. Он служит в храме на кладбище, играет на гитаре, воспитывает двух детей и ведет православное молодежное объединение. О том, что приводит людей к Богу, зачем ходить в церковь и сложно ли проводить отпевания, читайте в отдельном тексте.

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Православный праздник Календарь Рождественский пост
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Комментарии
2
Гость
16 минут
Назад в средневековье?
Гость
19 минут
Столько праздников! Был бы верующим отмечал бы каждый. Скорее всего спился бы уже давно.
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