Православный календарь: какие праздники отметят верующие в ноябре 2024 года

Один из значимых дней в календаре этого месяца — начало Рождественского поста Источник: Ирина Шарова / 72.RU











В ноябре православные верующие отмечают немало праздников. Один из значимых дней в календаре этого месяца — начало Рождественского поста. Он начинается 28 ноября.

В подробном календаре ниже 72.RU собрали все главные даты и праздники.

Источник: Полина Авдошина











В начале ноября традиционно отмечается День памяти усопших — Димитриевская суббота. Этот день назван в честь великомученика Димитрия Солунского. Также в начале месяца верующие отмечают праздник, посвященный образу Богородицы. По поверьям, после пожара 1579 года в Казани, уничтожившего часть города, Дева Мария явилась во сне девятилетней девочке и попросила отыскать ее лик, находившийся под обломками сгоревших строений. С тех пор образ Казанской Божией Матери — одна из наиболее почитаемых икон у православных в России.

Источник: Полина Авдошина









