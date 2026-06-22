«Признак выздоровления — внутренняя свобода». Как отличить настоящую любовь от зависимости и выйти из разрушительных отношений

Любовная зависимость не входит в список психиатрических диагнозов, но серьезно влияет на жизнь Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU

Вы просыпаетесь и первым делом проверяете, не написал ли он или она. Каждый знак внимания (лайк, реакция или сообщение) становится мерилом хорошего дня, а мысли заняты одним человеком. Если это описание кажется до боли знакомым, есть риск, что за маской сильной влюбленности скрывается любовная зависимость. Разбираемся с NGS.RU, где грань между сильным чувством и болезненной привязанностью, как распознать тревожные сигналы и вернуть контроль над собственной жизнью.

Это не любовь

Любовная зависимость ­— это состояние, при котором отношения или объект влюбленности начинают занимать чрезмерно большое место в жизни человека. При здоровой привязанности человек остается собой: у него есть личные интересы, четкие границы и чувство собственной отдельности. В случае любовной зависимости всё иначе — настроение и внутреннее состояние почти целиком определяются тем, как ведет себя партнер.

По словам психолога и когнитивно-поведенческого терапевта Александры Шалободы, любовная зависимость не считается отдельным психиатрическим диагнозом — это скорее психологический феномен, связанный с особенностями привязанности, уровнем самооценки и умением регулировать эмоции. Человек может испытывать сильную потребность в постоянном контакте и воспринимать партнера как главный источник своего счастья, безопасности и собственной ценности.

Нередко такую зависимость путают с сильной любовью, но ключевое отличие в том, что любовь не требует полного растворения в другом, она позволяет оставаться собой, сохранять внутреннюю опору и принимать решения независимо от партнера.

Жертвы ради отношений

По данным профессора Университета Южной Калифорнии Стива Сассмана, распространенность любовной зависимости варьируется от 3 до 6% среди взрослых, а среди студентов может достигать каждого четвертого Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU

Одним из главных признаков любовной зависимости, пояснила Александра Шалобода, является навязчивая сосредоточенность на другом человеке: когда мысли о нем занимают большую часть времени, а настроение напрямую зависит от его сообщений, внимания или реакции.

Как объясняет когнитивно-поведенческий терапевт, сильный интерес к партнеру — это нормально, когда отношения только начинаются. Опасной стоит считать ситуацию, когда это начинает портить жизнь, а один из партнеров перестает чувствовать контроль над своими эмоциями и действиями.

Ради отношений зависимый человек может пожертвовать общением с друзьями, любимыми занятиями и значимыми целями. Страх потерять их оказывается сильнее собственных потребностей и интересов. Кроме того, зависимому нужно постоянное подтверждение чувств со стороны партнера, а любая пауза в общении провоцирует тревогу и панику. Принять отказ или расставание в такой ситуации трудно, и порой человек готов терпеть неуважительное отношение, игнорирование или нарушение личных границ, лишь бы отношения сохранились.

Как избавиться от любовной зависимости

По словам Александры Шалободы, с любовной зависимостью можно справиться, хотя этот процесс редко бывает быстрым. Дело обычно не в силе чувств, а в скрытых психологических причинах: страхе одиночества, неуверенности в себе, боязни быть отвергнутым или ощущении, что твоя ценность определяется наличием отношений.

Начать стоит с честного признания проблемы: нередко люди не замечают, насколько сильно отношения начинают управлять их жизнью. Следующий шаг, по мнению специалиста, — вернуть внимание к себе и своей жизни. При любовной зависимости отношения нередко становятся единственным источником радости и опоры, поэтому важно постепенно восстанавливать другие сферы жизни: общение с друзьями, работу, хобби, спорт и новые цели. Чем больше у человека точек опоры и источников положительных эмоций, тем меньше его эмоциональное состояние будет зависеть от одного партнера.

Опора должна быть внутри, а не в другом человеке Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU

Психолог также заметила, что люди с любовной зависимостью часто воспринимают отношения обостренно: «Без этого человека я не смогу быть счастливым», «Если меня оставят, значит, со мной что-то не так», «Мне обязательно нужно быть в отношениях, чтобы чувствовать себя полноценным». В когнитивно‑поведенческой терапии подобные мысли анализируют, чтобы понять, насколько они отражают реальную ситуацию.

Александра Шалобода рассказала, что важный навык при работе с любовной зависимостью — это умение выдерживать дискомфорт. Попытки мгновенно снять тревогу (проверить соцсети, написать сообщение, добиться подтверждения чувств или выйти на контакт после расставания) дают кратковременное облегчение, но в долгосрочной перспективе лишь укрепляют зависимость. Важно постепенно учиться справляться с тревогой и неопределенностью без привычных способов успокоения.

«Если отношения уже завершились, процесс восстановления может напоминать переживание утраты. В этом случае важно не искать способ как можно быстрее забыть человека, а дать себе время прожить разочарование, грусть, злость и другие эмоции. Попытки подавить переживания обычно только затягивают процесс», — подчеркнула психолог.

Понять, что пора что‑то менять, несложно: в здоровых отношениях жизнь становится богаче и стабильнее, а при любовной зависимости, наоборот, всё сводится к одному человеку. Если ради отношений приходится постоянно отказываться от себя, своих ценностей, потребностей и благополучия, — это серьезный повод задуматься о необходимости изменений.

«На мой взгляд, главный признак выздоровления — не отсутствие любви или привязанности, а появление внутренней свободы. Когда человек может любить, оставаясь при этом отдельной личностью, сохранять свои интересы, уважать собственные границы и не воспринимать отношения как единственный источник счастья», — подытожила Александра Шалобода.

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