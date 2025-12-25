«Я не считаю его дедом»: 61-летний Александр Гордон женился на 23-летней молодухе

Недаром говорят: любви все возрасты покорны Источник: mikhajlovva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Александр Гордон под конец года объявил о свадьбе. Ведущий женился на 23-летней девушке из Томска Алине Михайловой. О своем шестом по счету браке ведущий рассказал на шоу «Консерватор» (18+).

— Мне не стыдно. Я мальчишка еще. Какая это жена — я не считаю. Они (жены. — Прим. ред.) считают, — заявил Гордон.

С Алиной Александр познакомился четыре года назад, еще до своего предыдущего брака с арфисткой Софией. Сначала их отношения были лишь дружеские и в какой-то момент совсем сходили на нет. Однако пауза была лишь на время, и после нее пара поняла, что между ними нечто большее. В интервью Алина рассказала, что ее не волнует ни 38-летняя разница в возрасте, ни то, что о их любви подумают люди.

— Если бы мы слушали людей, было бы неинтересно. Я живу так, как мне нравится. Мне приятно быть рядом с этим человеком. Я люблю его, — высказалась Алина.

Впервые Гордон появился на публике со своей нынешней женой в ноябре 2025 года. Телеведущий пришел с Алиной на премьеру фильма «Ветер» (16+), и из-за внешнего сходства многие даже не поняли, что перед ними не бывшая жена Александра София Каландадзе, а его новая избранница.

Между Софией, с которой Гордон обвенчался в 2022 году, и Алиной есть нечто общее, и не только во внешности. Девушки практически ровесницы, Каландадзе старше Михайловой на один год.

— Прямо с дачи поехали, поэтому были во всём домашнем. А там, как оказалось, была и красная дорожка, и гости. ВИП-фигуры, которых я сто лет не видел. Мы отказались сначала фотографироваться, а потом согласились. И в прессе написали, что я вывел в свет свою уже бывшую жену — Софию. Они не успевают за мной — я на шаг впереди, — поделился Александр.

Алина Михайлова далека от медиатусовки. Она родилась в Сибири в многодетной семье, где кроме нее родители воспитывали еще пятерых детей. После совершеннолетия она переехала в Крым, но не задержалась там надолго и двинулась дальше — в Москву. Девушка начала развиваться как художник и устроилась на киностудию «Чайка» декоратором. В столице она и встретила Александра.

— Я не считаю его дедом. Я просто уже не обращаю внимания на то, как он выглядит, — рассказала Алина. — Характером Саша не дедушка, он ребенок. Она не ощущается, эта разница в возрасте, потому что наш стиль, подход, ритм и вообще взгляд на жизнь — он очень схож.

Родители поддерживают не только увлечение девушки искусством и фотографией, но и выбор избранника. Как рассказал Гордон, ради своей избранницы он специально ездил в Томск и познакомился с ее семьей. Родня тепло его приняла и оказалась совсем не против свадьбы с тем, кого Алина действительно любит всем сердцем.