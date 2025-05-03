Мостинг или орбитинг? Пройдите тест и узнайте о 7 жестоких трендах в отношениях, которые выведут из себя любого

На каждый чих в Сети придумывается определение, особенно если это касается взаимоотношений. Бригада экспертов моментально берет новую терминологию в работу, выдвигая ряд теорий, почему всё происходит именно так и откуда вообще ноги растут. Только выучили (не без труда), что такое ситуэйшеншип, как список расширили. NGS.RU предлагает разбираться вместе и, чтобы было интереснее, в формате теста. Поехали.
Начнем с простого (тем, кто смотрел последний фильм о Бриджит Джонс, найти ответ будет легко). О чем речь? Явление, при котором один из партнеров исчезает после 1–2 свиданий без объяснения причин, не отвечая на звонки и сообщения.
Мостинг
Гостинг
Хостинг
Усложняем задачу. Манипулятивный прием, при котором мужчина убеждает женщину в том, что она та самая, единственная, богиня и королева. Убедившись в том, что его словам безоговорочно поверили, кавалер резко пропадает. Как называется такой прием?
Гиперкомпенсация
Локус контроля
Мостинг
Иногда люди выкладывают в социальных сетях контент, направленный на кого-то конкретного, чтобы обратить на себя внимание. Посты могут быть провокационными, откровенными или просто в тематике интересов потенциального партнера. Как называется такое поведение в современной терминологии?
Позерство
Гэтсбинг
Журавлизм
Мы уже разобрались, кто такие гостеры и мостеры. Неприятные люди, правда? Иногда они возвращаются в жизнь своей жертвы. Они ставят лайки под вашими фото, шлют огонечки на истории и разумеется, игнорируют ваши ответы и вопросы. Как называется такой тип манипулятора?
Орбитер
Барнум
Фаббер
Еще один интересный момент, которому ни единожды посвящали эпизоды в сериалах. Сталкивались ли вы когда-нибудь с тем, что ваш партнер прятал вас от своего окружения? Такому явлению есть название (знание иностранного языка поможет вам ответить на вопрос)
Эмбарассмент
Автаркия
Стэшинг
Так называют явление, при котором человек выбирает виртуальное общение, а не реальное. Постоянное откладывание свиданий, вечная переписка и никакой перспективы. Знакомо?
Ситуэйшеншип
Журавлизм
The ick
Вы сходили на свидание, всё классно и даже с намеком на продолжение, но почему-то ваш партнер появляется в вашей жизни лишь эпизодически. Напомнил о себе сообщением в мессенджере, вы увиделись, возможно, пофлиртовали, и не опять, а снова — до новых встреч. Как это называется?
Брэдкрамбинг
Аффилиация
Лей-бай
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