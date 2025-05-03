Мостинг или орбитинг? Пройдите тест и узнайте о 7 жестоких трендах в отношениях, которые выведут из себя любого

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Вы сходили на свидание, всё классно и даже с намеком на продолжение, но почему-то ваш партнер появляется в вашей жизни лишь эпизодически. Напомнил о себе сообщением в мессенджере, вы увиделись, возможно, пофлиртовали, и не опять, а снова — до новых встреч. Как это называется?