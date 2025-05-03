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Он и она Тест Мостинг или орбитинг? Пройдите тест и узнайте о 7 жестоких трендах в отношениях, которые выведут из себя любого

Мостинг или орбитинг? Пройдите тест и узнайте о 7 жестоких трендах в отношениях, которые выведут из себя любого

Проверьте, разбираетесь ли вы в них или попадаете в ловушки

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Давайте проверим, разбираетесь ли вы в современных трендах в отношениях | Источник: Кадр из фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» (18+)Давайте проверим, разбираетесь ли вы в современных трендах в отношениях | Источник: Кадр из фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» (18+)

Давайте проверим, разбираетесь ли вы в современных трендах в отношениях

Источник:

Кадр из фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» (18+)

На каждый чих в Сети придумывается определение, особенно если это касается взаимоотношений. Бригада экспертов моментально берет новую терминологию в работу, выдвигая ряд теорий, почему всё происходит именно так и откуда вообще ноги растут. Только выучили (не без труда), что такое ситуэйшеншип, как список расширили. NGS.RU предлагает разбираться вместе и, чтобы было интереснее, в формате теста. Поехали.

ТЕСТПройден 6 раз
1 / 7

Начнем с простого (тем, кто смотрел последний фильм о Бриджит Джонс, найти ответ будет легко). О чем речь? Явление, при котором один из партнеров исчезает после 1–2 свиданий без объяснения причин, не отвечая на звонки и сообщения.

  • Мостинг

  • Гостинг

  • Хостинг

2 / 7

Усложняем задачу. Манипулятивный прием, при котором мужчина убеждает женщину в том, что она та самая, единственная, богиня и королева. Убедившись в том, что его словам безоговорочно поверили, кавалер резко пропадает. Как называется такой прием?

  • Гиперкомпенсация

  • Локус контроля

  • Мостинг

3 / 7

Иногда люди выкладывают в социальных сетях контент, направленный на кого-то конкретного, чтобы обратить на себя внимание. Посты могут быть провокационными, откровенными или просто в тематике интересов потенциального партнера. Как называется такое поведение в современной терминологии?

  • Позерство

  • Гэтсбинг

  • Журавлизм

4 / 7

Мы уже разобрались, кто такие гостеры и мостеры. Неприятные люди, правда? Иногда они возвращаются в жизнь своей жертвы. Они ставят лайки под вашими фото, шлют огонечки на истории и разумеется, игнорируют ваши ответы и вопросы. Как называется такой тип манипулятора?

  • Орбитер

  • Барнум

  • Фаббер

5 / 7

Еще один интересный момент, которому ни единожды посвящали эпизоды в сериалах. Сталкивались ли вы когда-нибудь с тем, что ваш партнер прятал вас от своего окружения? Такому явлению есть название (знание иностранного языка поможет вам ответить на вопрос)

  • Эмбарассмент

  • Автаркия

  • Стэшинг

6 / 7

Так называют явление, при котором человек выбирает виртуальное общение, а не реальное. Постоянное откладывание свиданий, вечная переписка и никакой перспективы. Знакомо?

  • Ситуэйшеншип

  • Журавлизм

  • The ick

7 / 7

Вы сходили на свидание, всё классно и даже с намеком на продолжение, но почему-то ваш партнер появляется в вашей жизни лишь эпизодически. Напомнил о себе сообщением в мессенджере, вы увиделись, возможно, пофлиртовали, и не опять, а снова — до новых встреч. Как это называется?

  • Брэдкрамбинг

  • Аффилиация

  • Лей-бай

Что еще почитать

«Двадцать сообщений, а в ответ — тишина»: как познакомиться с мужчиной и сделать первые шаги в отношениях — объясняет психолог;

Улетели бабочки: как быть, если любимый человек вдруг начинает вызывать отвращение, — три реальных истории;

«Без него я выгляжу отлично»: почему девушки так меняются после расставания — истории преображения читательниц.

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Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Он и она Отношения Любовь Знакомства
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