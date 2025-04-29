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Он и она эксперт Кто должен платить на свидании? Объясняет звездный психолог Бартон, чья консультация стоит 500 тысяч

Кто должен платить на свидании? Объясняет звездный психолог Бартон, чья консультация стоит 500 тысяч

Эксперт профессионально разбирается в отношениях мужчины и женщины

370
3 комментария

Марк Бартон объяснил, что девушки должны мужчинам за роскошное свидание

Источник:

Полина Краснопевцева, Владислав Шитюк / E1.RU

Мужчина должен платить на свидании, потому что это выглядит благородно. Так считает звездный психолог Марк Бартон, чья консультация стоит аж 500 тысяч рублей. Он заявил об этом в интервью нашим коллегам из E1.RU после конференции Psychologies в Екатеринбурге.

«Мое мнение: безусловно, мужчина должен платить. Это красиво, это благородно, это очень тестостероново. А если мужчина считает, что ты после похода в ресторан ему что-то должна — он сумасшедший. Ничего женщина не должна мужчине за то, что он ей „накрыл поляну“. Она никуда не напрашивалась, он сам ее позвал», — объяснил психолог в видео выше.

Марк Бартон — российский психолог, писатель, коуч, телеведущий. Специализируется на индивидуальных консультациях и тренингах в сфере гендерных взаимоотношений. Он написал ряд книг о проблемах в отношениях мужчин и женщин. Сейчас у него более 2,6 миллиона подписчиков в YouTube.

Кто должен платить на свидании?

Мужчина
Женщина
Каждый за себя
Тот, кто позвал на свидание, тот и платит

Еще психолог рассказывал, где стоит искать настоящую любовь, как ее не потерять и почему просит за свои консультации по полмиллиона рублей. Почитать об этом подробнее можно в интервью.

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Полина Краснопевцева
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Комментарии
3
Гость
2 часа
Вернуться Освободители и все споры кто платит отпадут сами собой
Гость
1 час
500 тыс? За что? За болтовню, да еще таким похабным сленгом? Врет как дышит. Да и нет такой науки как психология. Мошенничество чистой воды.
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