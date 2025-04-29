Кто должен платить на свидании? Объясняет звездный психолог Бартон, чья консультация стоит 500 тысяч

Марк Бартон объяснил, что девушки должны мужчинам за роскошное свидание Источник: Полина Краснопевцева, Владислав Шитюк / E1.RU

Мужчина должен платить на свидании, потому что это выглядит благородно. Так считает звездный психолог Марк Бартон, чья консультация стоит аж 500 тысяч рублей. Он заявил об этом в интервью нашим коллегам из E1.RU после конференции Psychologies в Екатеринбурге.

«Мое мнение: безусловно, мужчина должен платить. Это красиво, это благородно, это очень тестостероново. А если мужчина считает, что ты после похода в ресторан ему что-то должна — он сумасшедший. Ничего женщина не должна мужчине за то, что он ей „накрыл поляну“. Она никуда не напрашивалась, он сам ее позвал», — объяснил психолог в видео выше .

Марк Бартон — российский психолог, писатель, коуч, телеведущий. Специализируется на индивидуальных консультациях и тренингах в сфере гендерных взаимоотношений. Он написал ряд книг о проблемах в отношениях мужчин и женщин. Сейчас у него более 2,6 миллиона подписчиков в YouTube.

Кто должен платить на свидании? Мужчина Женщина Каждый за себя Тот, кто позвал на свидание, тот и платит