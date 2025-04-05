«Много сообщений от парней 20–30 лет»: как россиянки 45+ ищут любовь на сайтах знакомств — четыре истории

Героини рассказали, как знакомятся с мужчинами в интернете — четыре разные истории Источник: Алена











«Любви все возрасты покорны», — уверял нас Александр Пушкин, добавляя после «но», что для юных сердец ее порывы благотворнее. Да, в молодости чувства ярче, зато в зрелом возрасте к поискам партнера мы подходим взвешенно и прагматично. NGS.RU поговорил с россиянками старше 45 лет, которые ищут половинку на сайтах знакомств. Героини поделились впечатлениями о том, что творится в виртуальном пространстве, а еще развенчали миф о том, что знакомства в интернете — только для молодежи.

«Не ищу никого для усыновления»

Алена рассказывает, что пользоваться приложениями для знакомств начала года четыре назад. Заходит периодами — частые переписки утомляют, нужно давать себе отдых от общения. Алена пробовала «VK Знакомства», Twinby, Mamba, был и запретный на сегодня Tinder.

Сейчас анкета только на Love Planet. Ищет Алена достойного партнера, равного ей по статусу, способного взаимодействовать в паре. Официальный брак — не обязательное условие, но и простой потребитель Алене не нужен.

— Много сообщений от парней 20–30 лет. Обычно они завышают возраст, но в процессе общения выдают себя. Честно признаются, что хотят серьезных отношений со взрослой обеспеченной женщиной. Я отвечаю, что не ищу никого для усыновления, мне нужен равный партнер, — рассказывает Алена.

Алене 44 года, она отлично выглядит и хорошо зарабатывает. Хочет найти равного по статусу партнера Источник: Алена











С мужчинами младше (Алене через месяц 45 лет) она не встречается, интересны мужчины постарше — до 55 лет. Хотя свой возраст в анкете Алена немного занизила, чтобы не писали те, кто старше намного.

Переписку Алена ведет только в приложении — в редких случаях общение переходит в мессенджеры. Она оценивает уровень образованности собеседника, интеллект, в том числе и эмоциональный.

— Я приверженец того, чтобы общение с незнакомыми людьми было максимально безопасным. Стараюсь не высвечивать адреса, телефоны. Мне не нужно вызывать такси — я сама доберусь до места встречи, которое выбрала сама, обязательно людное, и провожать меня тоже не нужно, — объясняет Алена.

Алена говорит, что она легкий на подъем человек, поэтому спокойно находит время и силы на встречи как в свободное время, так и вечером после работы. На первом свидании никогда не ест — считает, что чашки чая или кофе вполне достаточно для того, чтобы познакомиться лично и понять, что человек из себя представляет. К тому же при таком формате всегда можно быстро уйти, если что-то пошло не так.

— Однажды было необычное свидание. На встречу пришел мужчина намного старше, чем было написано в анкете, и с ходу сказал, что ему нужна содержанка. Объяснил, что купил в Новосибирске бизнес и периодически будет наведываться в город (Алена — из Новосибирска. — Прим. ред.). И пока он тут, ему нужно реализовывать свои желания. Предложил финансовую поддержку. Я сказала «нет» и ушла», — рассказывает Алена, предположив, что ухажер наверняка быстро нашел ту, что согласилась на такие условия.

Алена сформировала для себя ряд правил для знакомства в интернете и строго их придерживается Источник: Алена











Плюс онлайн-дейтинга, по мнению Алены, в том, что можно познакомиться с человеком, с которым в реальной жизни вы бы не пересеклись. Минус — написать может любой, и контекст сообщений не всегда приятный. Для таких существует кнопка «Пожаловаться».

Сообщениями интимного характера в интернет-пространстве уже никого не удивишь. Алена считает, что такие предложения поступают исключительно потому, что многие женщины сами демонстрируют доступность.

— В первый день встречи они предлагают, так сказать, весь спектр возможностей. Однажды я спросила у человека, который предложил мне интим, в связи с чем такое предложение? Ведь я ни словом, ни взглядом, ни делом, ни внешним видом не показала свой настрой на какую-то легкомысленность. Человек, знаете, что ответил? «Всегда существует вероятность 50 на 50». Вдруг я какая-то бешеная и голодная, — говорит Алена, подчеркивая, что для нее такой формат свиданий неприемлем — человек она брезгливый и осторожный.

Алене попадалось много женатых мужчин в поисках любовниц. Некоторые не умеют скрываться — супруги быстро их разоблачают. Однажды нашей героине позвонила взбешенная женщина, требуя объяснить, кто она, Алена, такая.

— Я удивилась — ведь при знакомстве мужчина позиционировал себя свободным, — отмечает собеседница.

Сама Алена провела в браке 18 лет, шесть последних лет она в разводе. У героини есть ребенок подросткового возраста, но она старается не обсуждать с ним свою личную жизнь. Поиск партнера для Алены — не цель, а, скорее, приятный бонус: если подходящий мужчина встретится, будет замечательно. Если нет, то превращать его отсутствие в трагедию Алена не станет. Она активная, хорошо зарабатывает и умеет получать удовольствие от жизни, независимо от того, в паре ли она.

«Много людей с травматичным личным опытом»

Нине 50, она ищет спутника жизни на сайте знакомств Источник: Нина











Анкета Нины на платформе «NGS. Знакомства» существует уже 5 лет. До этого у нее был небольшой опыт в сервисе «Где папа» — сайте знакомств для одиноких родителей. Регистрировалась Нина и на Badoo, пока отдыхала в Турции: было любопытно, как ведут себя мужчины в отпуске (спойлер: очень активно).

Нина ищет любовь и хочет встретить надежного мужчину, который станет для нее парой на длительное время. Формат может быть любым: просто встречи, гостевой брак или совместное проживание, семья.

— Как уж мы договоримся, чтобы обоим это нравилось, — говорит Нина.

Общение в приложениях для знакомств она воспринимает как игру: в виртуальном пространстве люди могут представить себя кем угодно.

— Хотя некоторые этим очень увлекаются и начинают путать реальность и фантазии, — отмечает она.

Обилие анкет порождает иллюзию большого выбора, что на самом деле не так. Найти свое — сложно, и если кто-то зацепил, развивайте знакомство, но запасайтесь терпением, рассуждает Нина.

— Необходимы немалые усилия, чтобы перелопатить огромное количество профилей, информации в поисках личного счастья. Такие случаи, что несказанно везет прямо сразу, — очень редки. Мы живем в России, где на 10 девчонок 9 ребят, а в возрасте 40+ соотношение гораздо печальнее, — объясняет Нина.

Нужно понимать, что никто ничего вам не должен, и вы тоже никому ничего не должны. В знакомствах в интернете важен взвешенный подход. Нина считает, что оптимальнее всего ровное, спокойное и легкое общение. Она советует прислушиваться к интуиции и эмоциям — сказать «нет» успеете всегда.

Благодаря «NGS Знакомствам» Нина завела много друзей Источник: Нина

— Тут много людей с травматичным личным опытом, обиженных на противоположный пол. Много потребительского отношения — наряду с меркантильным отношением женщин к мужчинам, которое, на мой взгляд, оправдано только при наличии совместных детей. В остальных случаях мужчина тебе ничем не обязан, но может захотеть окружить тебя заботой, защитой, если увидит в тебе свою женщину и партнера на длительный срок, — рассуждает Нина.

Сексуально неудовлетворенные мужчины, которые пишут непристойности (таких, к сожалению, много), сразу идут в блок, а способные вести диалог — остаются. С анкетами-невидимками Нина не общается, просит прислать фото. С тем, кто приглянулся, она не против сходить на свидание.

— Я иду на встречи только после некоего фильтра, отбора: переписка, созвон, видеозвонок, — уточняет Нина.

Первые встречи — всегда только на нейтральной территории, в общественном месте. Были свидания и нелепые, и странные, но чаще — вполне адекватные. По наблюдениям Нины, мужчины сегодня пугливые, во всём видят подвох. Ее подруги придерживаются того же мнения.

— Все боятся, что их «обожрут» на знакомстве. Я всегда себе кофе и пирожное брала, ну если мужчина прямо настаивал, то еще что-то заказывала. Первое время даже спрашивала, должна ли я оплатить половину счета, — рассказывает Нина.

Она считает, что не стоит стесняться задавать вопросы, если что-то кажется непонятным в общении, особенно на первых порах.

О своем присутствии на сайте знакомств Нина говорит свободно, без стеснения. Где еще людям ее возраста знакомиться?

— Не вижу смысла скрывать свое нахождение на сайте знакомств, если ты свободен от отношений. Это нормальный удобный инструмент, — говорит она и добавляет, что ее ровесникам проще познакомиться так, в отличие от молодого поколения, которое много где бывает и еще не обременено детьми.

«Тоска по настоящей любви быстро проходит»

Ларисе 55 лет, она в разводе. Пять лет назад по совету подруги (и немного от скуки) она скачала приложение для знакомств. Насмотрелась всякого, от смешного до грустного — идиотов, как говорит, много.

— То ни с того, ни с сего неприличное фото пришлют, то в какую-то непонятную сауну предлагают приехать за свой счет. Что у них в головах? Не понимаю, — смеется Лариса.

Несмотря на подобные истории, Ларисе встретился мужчина, который показался ей приличным — завязались отношения аж на четыре года.

— Боря рассказал, что в разводе, детей с бывшей женой завести не успели. Первое впечатление произвел приятное. Начиналось всё за здравие, а закончилось, как говорится, за упокой, — сокрушается Лариса.

Боря оказался «кухонным бойцом» с алкогольной зависимостью и не самым умным, хоть и состоятельным. Предлагал Ларисе материальную поддержку, которая даром не нужна была при том, что он вытворял, едва капля спиртного попадала ему в рот. Расстались.

Лариса пережила разрыв, снова открыла приложение для знакомств и увидела там Сашу. Скоро будет год, как они встречаются.

— Не сказать, что он — любовь всей моей жизни. Такое вообще бывает в моем возрасте? Мы встречаемся раз в неделю, в две, для души и тела. Я не лезу в его жизнь (у него сын от первого брака), а он не вмешивается в мои отношения с дочерью, — рассказывает Лариса.

С Сашей они отлично проводят время, любят вместе что-нибудь приготовить, устроив романтический ужин. О чем-то большем не говорят — обоих устраивает существующее положение вещей. Заводить семью Лариса больше не хочет.

— Иногда, правда, накатывает тоска по настоящей любви, но быстро проходит, — признается собеседница.

Лариса шутит, что в приложениях для знакомств хоть и хватает дураков, нормальных тоже достаточно: зависит от запроса. Она советует пробовать приложения даже тем, кто мечтает о любви и семье — вдруг посчастливится встретить родственную душу.

«Молодая крутая бабушка»

Елена восстановила анкету после развода Источник: love.ngs.ru











Елене 53 года, она ищет мужчину от 45 до 55 лет. Описание в анкете у нее простое, но завлекающее: «Хороший молотый кофе, классическая фантастика, рок, татуировки… В общем — молодая крутая бабушка».

Впервые Елена зарегистрировалась на «NGS Знакомствах» 11 лет назад, убежденная в том, что ей обязательно нужен мужчина для совместного проживания.

— Знакомиться на работе, на улице, в транспорте — наверное, всё-таки не мой вариант. Первое впечатление… Было много и комплиментов, и недвусмысленных предложений. Но были и очень интересные знакомства, — рассказывает Елена.

К примеру, третьего мужа она нашла именно здесь, и они прожили вместе восемь лет. На сайте ждал и лучший друг: знакомство переросло в доверительные отношения. Елена говорит, что мужчины на сайте — на любой вкус, но по-настоящему интересных и адекватных мало. Но это не мешает ей ходить на свидания.

— Встретились, посидели в кафе, поболтали, — рассказывает Елена. Так у нее обычно и происходит. — Кино не люблю, поэтому лучше пешая прогулка или поездка по вечернему городу.

Мужа Елена уже не ищет, но и просто любовник ей не нужен. Она хочет найти человека, который стал бы для нее близким другом, с которым будет интересно проводить время, куда-то ходить, разговаривать на разные темы.

— Я не строю иллюзий. Чаще бывает так, что если в переписке человек меня заинтересовал, то при личной встрече хорошее впечатление пропадает, — признается она.