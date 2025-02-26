Девам лучше побыть в одиночестве, а Тельцам ждать сюрпризов. Любовный гороскоп на март

По мнению астролога, март — идеальный момент для обсуждения чувств Источник: Дмитрий Гладышев, Анна Боровских











Март обещает быть интересным периодом для вашей любовной сферы. Почему? Да потому что это первый месяц весны и уже пора сбросить свои черные пуховики, надеть яркое пальто и шагать навстречу новому и интересному. Для одних это время будет отличным вариантом окончательно закрыть важный гештальт и забыть о прошлом, а для других — возможность проанализировать старые ошибки.

Венера — планета любви и красоты в ретроградной фазе побудит вас к пересмотру прошлых связей, вновь обострит обиды и претензии к близким. Возможно, кто-то из вашего прошлого вернется, кто-то напомнит о забытых ранах или ненароком заденет ваши чувства. Это время для переоценки ценностей в отношениях, анализа прошлых ошибок и проявления терпимости. Анна Боровских астролог

По мнению астролога, март — идеальный момент для обсуждения чувств, совместного планирования. Однако к концу месяца Меркурий станет ретроградным, поэтому стоит быть внимательным к своим словам и избегать поспешных, особенно эмоциональных решений. Селена же на Луну даст возможность сохранить эмоциональную устойчивость и гармонию в отношениях. Она будет способствовать укреплению семейных ценностей. Что сулит март для всех знаков — в прогнозе Анны Боровских.

Овен

В марте Овны могут столкнуться с некоторыми сложностями в отношениях. Возможно, вы почувствуете, что партнер не уделяет вам достаточно внимания. Постарайтесь открыто обсудить свои чувства и ожидания. Во второй половине месяца ситуация улучшится благодаря вашей искренности и готовности к компромиссам.

Телец

Для Тельцов март обещает быть месяцем романтических сюрпризов. Ваши отношения станут глубже и насыщеннее. Возможно, кто-то из ваших знакомых сыграет роль свахи и поможет наладить контакт с новым человеком. Будьте открыты для новых знакомств и неожиданных поворотов судьбы.

Близнецы

Близнецам стоит уделить больше времени своим отношениям. Март может принести некоторые недопонимания, поэтому постарайтесь проявлять терпение и понимание. Если у вас есть разногласия, найдите время для спокойного разговора. К концу месяца всё встанет на свои места.

Рак

Раки могут ожидать значительных изменений в своей личной жизни. Возможно, вы встретите кого-то нового или возобновите старые связи. Это будет месяц открытий и новых возможностей. Не бойтесь рисковать и пробовать новое.

Лев

Львы могут столкнуться с трудностями в общении со своими близкими. Важно научиться слушать и понимать своего партнера. Постарайтесь избегать конфликтов и найти общий язык. К середине месяца ваши усилия будут вознаграждены.

Дева

Девы могут почувствовать необходимость пересмотреть свои приоритеты в отношениях. Возможно, вы захотите провести больше времени в одиночестве, чтобы обдумать свои чувства. Не торопитесь принимать важные решения, дайте себе время на размышления.

Весы

Весам предстоит решить, готовы ли они к серьезным изменениям в своих отношениях. Возможно, вы столкнетесь с выбором между стабильностью и новыми возможностями. Ваше решение повлияет на будущее ваших отношений, так что подумайте хорошо.

Скорпион

Скорпионы могут испытать некоторое напряжение в своих отношениях. Важно сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям. Ваша способность к глубокому анализу поможет вам справиться с любыми проблемами.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется уделять больше внимания своему здоровью и благополучию. Это также касается и ваших отношений. Постарайтесь находить время для отдыха и релаксации вместе с вашим партнером. Это укрепит вашу связь и сделает ее еще крепче.

Козерог

Козероги могут столкнуться с некоторыми препятствиями в своих отношениях. Однако ваша настойчивость и решительность помогут преодолеть любые трудности. Главное — не сдаваться и продолжать двигаться вперед.

Водолей

Водолеи могут ожидать приятных сюрпризов от своих партнеров. Возможно, кто-то сделает вам неожиданный подарок или предложит отправиться в путешествие. Откройтесь для новых впечатлений и наслаждайтесь моментом.

Рыбы

Рыбам следует обратить внимание на свою эмоциональную жизнь. Возможно, вы будете испытывать некоторую неуверенность в своих отношениях. Постарайтесь поделиться своими чувствами с партнером и обсудите то, что вас беспокоит. Открытый разговор поможет укрепить вашу связь.