В женихи на «Давай поженимся!» позвала Елена Малышева. Как известный цитрусовод с лимонами не понравился невесте с курами

Сергей Прохоров побывал на шоу «Давай поженимся!» и рассказал об изнанке процесса Источник: pavlovolimon_ru/ vk.com











Сергей Прохоров из небольшого городка в Нижегородской области побывал участником известного шоу «Давай поженимся!» (16+) на Первом канале. Он познакомился со звездными ведущими и, как другие участники, хотел найти себе невесту. Наша коллега из NN.RU пообщалась с Сергеем и узнала об изнанке известного телепроекта, истинной причине участия в шоу и как со всем этим связана Елена Малышева.

Источник: «Давай поженимся!» / rutube.ru

Сергею 40 лет, он родился и вырос в Павлове Нижегородской области. В своем городе и за его пределами прославился тем, что держит питомник по выращиванию уникальных сортов лимонов. Дело жизни оказалось настолько привлекательным, что им активно начали интересоваться федеральные телеканалы. Он признался, что к нему регулярно приезжают журналисты и однажды его пригласили поучаствовать в программе «Жить здорово!» (16+) на Первом канале.

История жизни у Сергея действительно интересная. Он окончил университет Лобачевского сразу по двум направлениям: «экономика» и «радиофизика», но быстро осознал, что ему интересно заниматься бизнесом — даже пробовал себя в этом направлении во время учебы. Но поскольку покорение сей сферы — дело рисковое, молодой человек получил еще одно высшее образование по интересующему направлению в Высшей школе экономики.

Во время учебы Прохоров попал на работу помощником министра информационных технологий Нижегородской области. Отработав там какое-то время, окончательно убедился, что ему всё же хочется создать собственный проект. Сергей рискнул — начал продавать лимоны.

Лимоны для Сергея не просто увлечение Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Выбор на такое занятие пал неспроста. Дело в том, что семья Прохоровых занимается разведением лимонов уже порядка семи десятилетий, а сам Сергей отдал делу восемь лет. К тому же именно у бабушки мужчины сохранился первозданный сорт Павловского лимона, который стал настоящим символом города.

— Бабушка начала этим заниматься 70 лет назад. С этого момента и начинается история нашего семейного павловского питомника. Всё началось с небольшой коллекции цитрусовых. Бабушка, еще будучи совсем девчонкой, взяла черенки настоящего павловского лимона и из них получила первый урожай, сначала раздавала по соседям, а потом желающих стало больше, начала продавать. А потом про ее дело узнали туристы, а жила бабушка на пристани, куда причаливали теплоходы — к ней постоянно приходили путешественники и покупали лимоны. Уже все знали, что именно там можно было купить лимоны, — гордо вспоминает Сергей, который теперь сам стал знаменитостью на всю страну

Сергей не раз выступал в качестве эксперта по выращиванию экзотических растений и вместе с ведущей Еленой Малышевой рассказал россиянам про лимоны, комнатный гранат и про то, как правильно выбирать хурму. На программу Сергей ездил три раза, а Малышева, зная, что красивый молодой человек холост, посоветовала ему обратить внимание и на другое шоу.

— Про участие на «Давай поженимся!» Елена Малышева намекала еще несколько лет назад. Но тогда я почему-то не решился, может, постеснялся. А в середине лета пришло приглашение. Редакторы меня сами нашли, и тогда я решил, почему бы и нет. Друзья и знакомые, которым я рассказывал про то, что собираюсь поехать, сразу начинали смеяться и спрашивать, зачем мне это надо. Они говорили, что сами никогда бы на такое не решились. А я авантюрист и люблю всякие приключения и движухи, — с улыбкой говорит Сергей.

Немного о шоу «Давай поженимся!» Узнать Шоу «Давай поженимся!» — телепередача, которая выходит на Первом канале с 2008 года. Ведущие программы — Лариса Гузеева, Роза Сябитова, Василиса Володина и Лидия Арефьева — помогают одиноким мужчинам и женщинам найти свою вторую половинку. В каждом выпуске участники программы — три жениха или невесты — встречаются с тремя претендентами на их руку и сердце. Претенденты заранее знакомятся с фотографиями героев на сайте шоу и выбирают именно их среди множества других кандидатов. Во время встречи участники рассказывают о себе и готовят для героя сюрпризы: танцы, пение, кулинарные шедевры и другие способы удивить своего избранника. В конце программы герой делает выбор: с кем из трех претендентов он хотел бы продолжить отношения и кого готов рассматривать как возможного супруга или супругу.

Источник: pavlovolimon_ru / vk.com











Несмотря на скептическое отношение со стороны друзей и близких, группой поддержки для поездки на шоу наш герой обзавелся. Вместе с ним на программу поехали двое друзей, которым ради такого случая пришлось отпроситься с работы. Но никто не пожалел. Тем более что один из товарищей Сергея — Артем — оказался фанатом свахи Розы Сябитовой.

Сергей решил поехать не с пустыми руками и прихватил для ведущих несколько банок соленых грибов, которые сам собрал и заботливо законсервировал для самых известных свах России. Павловские грибочки Розе и Ларисе, кстати, пришлись очень по душе.



— Я привык выступать в роли эксперта, когда ты говоришь заготовленные вещи и примерно представляешь, что будет происходить. Тут иначе. Посмотрел несколько выпусков и понял, что ведущие сами по себе очень мощные и могут раскачивать участников. Есть большая вероятность попасть впросак, и поэтому я волновался. Но ребята меня поддержали. Как-то мы командой держались, они шутили, и я тоже.

В выпуске, где участвовал Сергей, невеста выбирала среди трех женихов. Все были связаны с фермерством или ведением какого-либо хозяйства. Чтобы удивить избранницу, наш герой взял с собой на шоу подарки: высокое лимонное дерево с плодами и сережки в форме лимонов. Для ведущих Сергей тоже захватил презенты: деревца кумквата и мандарина в цвету.



— Девушка была из Ярославля. У нее небольшая ферма по выращиванию декоративных породистых кур. Они такие маленькие, красивые, интересные. Она взяла их с собой в студию, и они так интересно гуляли по столу, по полу, запрыгивали на людей. Некоторых даже немного испачкали продуктами своей жизнедеятельности. Поэтому было забавно, особенно смотреть на людей, кто в деревне не был и даже этим брезгует, — смеется Прохоров.

Невеста, за сердце которой боролись женихи Источник: «Давай поженимся!» / rutube.ru











К слову, из-за кур в студии съемку даже останавливали несколько раз. Группе регулярно приходилось протирать стол или спинки стульев, чтобы убрать за птицами. Сергей честно говорит, что куры в кадре выглядели необычно, но съемкам это явно мешало.

Кроме того, ситуацию осложняла жара. Дело в том, что наш земляк снимался в шоу в августе и тогда стояла очень теплая погода. В студии было настолько душно, что процесс также приходилось прерывать, чтобы участники элементарно могли стереть с себя пот и немного проветрить помещение. А еще Сергею приходилось спасать свое лимонное дерево, которое ждало своего часа за кулисами, поскольку кто-то в пылу работы постоянно норовил его задеть.

В остальном Сергею участие в проекте понравилось. Говорит, организаторы, редакторы и продюсеры — отличная команда, с которой приятно поработать. До передачи с Прохоровым активно работала одна из редакторов, которая пыталась как можно больше узнать про его жизнь, чтобы показать его на программе с максимально выгодной стороны.

Но, увы, пара у Сергея и невесты не совпала. Девушка выбрала другого участника.



— Сама претендентка была интересная, такая прям хозяйственная, основательная барышня. Кроме меня было двое ребят. Один — из Краснодара, он выращивал помидоры. Другой — парень из Москвы. Такой прогрессивный, у которого свой бизнес, и он выращивает какие-то редкие растения. Она его и выбрала, потому что у этой девушки был один критерий такой, мол, хочу построить себе ферму, где буду выращивать своих кур, и мне нужны на это деньги. Он ей это пообещал. Наверное, есть коммерческий интерес.

Источник: pavlovolimon_ru / vk.com











Внутренняя кухня шоу устроена таким образом, что съемочная площадка делится на три зоны: комната жениха, комната невесты и стол с ведущими. Увидеть даму сердца и свах можно только в момент съемки, так что поболтать и сделать селфи с Розой и Ларисой у Сергея не получилось.

Кроме того, отдельно внимание уделяется гардеробу. Не всё можно надевать. Например, не приветствуются чисто черная и белая одежда, а также ткань с фактурой или принтами, потому что это может рябить в кадре. Сергей для такого случая купил себе новый костюм, а вот его друзья про эти правила не знали, так что переодевать их пришлось, как говорится, на скорую руку.

Источник: pavlovolimon_ru / vk.com

Сергей с позитивом вспоминает участие в шоу, несмотря на то что пара с красавицей из Ярославля не совпала.



— Это мощнейший выброс каких-то приятных гормонов, когда ты волнуешься, когда ты в центре внимания, когда потом ждешь отснятый материал. В дальнейшем еще буду участвовать. Мне это интересно, и я рассказываю про свою малую родину, про свое дело. Мне хочется поменять у людей представление о культуре выращивания комнатных растений и привить им осознанность в этом плане. Я бы с удовольствием съездил со своими лимонами и на «Дом-2», и на «Поле Чудес» — куда угодно! — заключил Сергей.