«Пробрался в квартиру и зверски избил»: 41-летняя красавица осталась без глаза после нападения абьюзера — видео

Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

История, как бывший возлюбленный избил гаечным ключом предпринимательницу из Сочи, шокировала не только Сочи, но и всю страну. В результате нападения Ксения Душанова осталась без глаза — Николай Алиев (настоящее имя Рашид) проломил ей череп, сломал челюсть, руку, рёбра и выбил глаз. Такая страшная жестокость — и только из-за того, что она объявила ухажеру о расставании.

Сейчас Ксения опасается, что ее экс-бойфренд уйдет на СВО, а потом вернется в Сочи и исполнит задуманное. Мужчина уже написал заявление на участие в специальной военной операции на Украине.

— Она несколько раз пыталась порвать с ним отношения, но он ей угрожал, говорил, что обольет кислотой, переломает кости и сделает инвалидом. Она реально боялась за свою жизнь и возвращалась к изуверу. Но потом поняла, что оставаться с ним еще более опасно, он продолжал измываться над ней, — рассказала нашим коллегам из SOCHI1.RU знакомая Ксении.

Когда Ксения не выдержала и сбежала от садиста, то первое время пряталась по подругам и боялась выходить на улицу. Она нисколько не сомневалась, что он обязательно выполнит задуманное. И оказалась права.

Как Николай-Рашид лишил свою возлюбленную воли, друзей и нормальной жизни — смотрите в коротком видео чуть выше.