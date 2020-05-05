Коронавирус, конечно, больно ударил по кошелькам, но даже и в эту пору многие скупают квартиры. А когда есть спрос, есть и предложение. Сегодня изучаем подборку самых дешевых квартир в Ярославле. И тут пандемия тоже внесла коррективы — многие продавцы теперь готовы на онлайн-показ.

Квартира на Портовой, 980 тысяч рублей