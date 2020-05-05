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Можно найти квартиру до миллиона

Можно найти квартиру до миллиона

Коронавирус, конечно, больно ударил по кошелькам, но даже и в эту пору многие скупают квартиры. А когда есть спрос, есть и предложение. Сегодня изучаем подборку самых дешевых квартир в Ярославле. И тут пандемия тоже внесла коррективы — многие продавцы теперь готовы на онлайн-показ.

Квартира на Портовой, 980 тысяч рублей

1-комнатная квартира общей площадью 31 кв. м. На 4-м этаже 4-этажного кирпичного дома, кухня — 7 м, есть незастеклённый балкон и совместный санузел.

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Квартира на Алмазной, 950 тысяч рублей

Квартира площадью 22 кв. м. Трубы поменяны, стоят счетчики. Ванная комната в кафеле. В прихожей и на кухне на полу плитка. При продаже остается кухонный гарнитур.

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Квартира на Павлова, 950 тысяч рублей

Малосемейка на Нефтестрое. Кирпичный дом, квартира в середине дома. Квадратная комната 12 кв. м, совмещённый санузел с полноценной ванной.

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Квартира на Алмазной, 830 тысяч рублей

1-комнатная квартира на первом этаже панельного дома. Правда, в объявлении ничего не говорится про санузел.

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Квартира на Тутаевском, 700 тысяч рублей

Квартира гостиничного типа. Кухня-прихожая, душевая кабина, окна ПВХ новые.

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    недвижимостьквартира в Ярославле
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