Коронавирус, конечно, больно ударил по кошелькам, но даже и в эту пору многие скупают квартиры. А когда есть спрос, есть и предложение. Сегодня изучаем подборку самых дешевых квартир в Ярославле. И тут пандемия тоже внесла коррективы — многие продавцы теперь готовы на онлайн-показ.
Квартира на Портовой, 980 тысяч рублей
1-комнатная квартира общей площадью 31 кв. м. На 4-м этаже 4-этажного кирпичного дома, кухня — 7 м, есть незастеклённый балкон и совместный санузел.
Квартира на Алмазной, 950 тысяч рублей
Квартира площадью 22 кв. м. Трубы поменяны, стоят счетчики. Ванная комната в кафеле. В прихожей и на кухне на полу плитка. При продаже остается кухонный гарнитур.
Квартира на Павлова, 950 тысяч рублей
Малосемейка на Нефтестрое. Кирпичный дом, квартира в середине дома. Квадратная комната 12 кв. м, совмещённый санузел с полноценной ванной.
Квартира на Алмазной, 830 тысяч рублей
1-комнатная квартира на первом этаже панельного дома. Правда, в объявлении ничего не говорится про санузел.
Квартира на Тутаевском, 700 тысяч рублей
Квартира гостиничного типа. Кухня-прихожая, душевая кабина, окна ПВХ новые.