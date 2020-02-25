«Запросто прибьёт ребёнка»: в Ярославле по частям разваливается дом

В группе «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте» выложили жуткие фото дома № 16а в поселке Сокол. Дом разваливается буквально по частям — обрушаются куски стен и потолка.
— Отвалился кусок стены, который запросто мог прибить ребёнка. Сколько раз были отправлены жалобы, просьбы предпринять нужные меры и устранить проблему, но мэрия нашего города решила отложить это на 2022 год. Неужели нам придётся ждать два года и каждый день опасаться за свою жизнь и жизнь наших детей? — пишет анонимный автор сообщения, прикрепив снимки.
Редакция 76.RU обратилась к мэрии Ярославля, чтобы выяснить, почему людям отказывают в помощи. Ситуацию прокомментировала первый заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева:
— У дома № 16а в посёлке Сокол обслуживающей и управляющей организации нет. Квитанции за обслуживание жителям не предъявляют. По Гражданскому кодексу собственники обязаны содержать и свое имущество, и общее имущество дома, к которому в том числе относится и фасад. Капитальный ремонт фасада по областной программе запланирован на 2023–2025 год. Для досрочного проведения капитального ремонта необходимо решение общего собрания и заключение специализированной организации о неотложном ремонте. Эти документы нужно сдать до 30 августа в департамент городского хозяйства. Для дополнительной консультации жители могут обратиться либо в территориальную администрацию (Московский проспект, дом № 107, кабинет 337а, тел.: 40-92-65), либо напрямую в департамент городского хозяйства.