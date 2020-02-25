«Запросто прибьёт ребёнка»: в Ярославле по частям разваливается дом

В группе «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте» выложили жуткие фото дома № 16а в поселке Сокол. Дом разваливается буквально по частям — обрушаются куски стен и потолка.



— Отвалился кусок стены, который запросто мог прибить ребёнка. Сколько раз были отправлены жалобы, просьбы предпринять нужные меры и устранить проблему, но мэрия нашего города решила отложить это на 2022 год. Неужели нам придётся ждать два года и каждый день опасаться за свою жизнь и жизнь наших детей? — пишет анонимный автор сообщения, прикрепив снимки.

