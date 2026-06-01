Что делать, если гул соседского кондиционера мешает жить — простая инструкция

Неправильно установленный на фасаде дома кондиционер — вовсе не мелочь, а нарушение прав жильцов. Конденсат, стекающий с наружного блока на окно или балкон, а также шум от работающего прибора создают серьезные неудобства, и соседи вправе потребовать устранения технических недочетов.

По действующим требованиям вода от дренажа кондиционера не должна попадать на окна, козырьки или фасады — стоки следует организовать так, чтобы не мешать другим жильцам. Кроме того, есть предельные значения уровня шума: в дневное время допустимо до 30 децибел, ночью — до 40. Превышение этих показателей рассматривается как нарушение прав соседей, объяснил юрист Александр Манько.

Если мирный разговор с соседом не приносит результата, эксперт советует действовать по установленной цепочке: сначала обратиться в управляющую компанию и уточнить, было ли согласовано размещение внешнего блока.

«Если монтаж нарушает фасад или создает шум, они [управляющие организации] выдадут предписание на устранение нарушений», — рассказал Манько интернет-изданию «Абзац».

Следующий шаг — привлечение контролирующих органов. Роспотребнадзор и жилищная инспекция проведут замеры шума, проверят правильность отвода конденсата и оформят акты при выявлении нарушений.

Если кондиционер мешает в «тихие часы», имеет смысл вызвать полицию — сотрудники составят протокол. Однако техническую экспертизу адресуют в Роспотребнадзор. Важно заранее зафиксировать проблему: заснять на фото и видео подтеки, записать звук с помощью приложений‑шумомеров, сохранить переписку с соседом и обращения в УК и контролирующие органы. Это значительно повысит шансы на успешное решение вопроса.

Если после всех обращений ситуация не меняется, юрист рекомендовал обращаться в суд. Вероятность выиграть дело высока, если есть подтверждения нарушений, а также акты управляющей компании и Роспотребнадзора.