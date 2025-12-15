«Это победа!»: итоги войны застройщика и управляющей компании из-за дырявых труб в Ярославле

В Ярославле застройщшик и управляющая компания спорили, на ком лежит вина за ржавые трубы в доме Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Ярославский областной суд изменил решение по иску жильцов дома на Институтской улице, 13 в Красноперекопском районе. Речь идет об истории, которая тянется с 2024 года.

Жители высотки обратились в суд из-за гниющих труб и ржавой еле теплой воды из-под кранов. Ответчиками в разбирательствах о защите прав потребителей выступали ООО «Специализированный застройщик „Выбор“» и ООО УК «Жилищный стандарт».

В предыдущем решении суда указано, что застройщик «Выбор» должен заменить трубы в течение полугода после вступления решения в законную силу. При этом и застройщик, и управляющая компания должны выплатить по 10 тысяч рублей в качестве моральной компенсации двум истцам и штрафы по пять тысяч рублей.

«Выбор» не согласился с тем, что виновным в дефектах на трубах признали лишь застройщика. А потому, компания обжаловала решение. И это дало результат.

«Судебная коллегия исходила из того, что экспертизой установлено, что коррозия труб произошла как вследствие нарушения технологии соединения труб (сами трубы соответствуют нормам), так и вследствие того, что управляющая компания плохо следила за состоянием труб и качеством воды, которая ускоряла коррозию. При должной эксплуатации трубы могли прослужить дольше. Сейчас трубопровод подлежит замене. Апелляционным определением решение суда изменено, обязанность произвести замену поврежденного коррозией трубопровода горячего водоснабжения возложена в равных долях на ООО „Специализированный застройщик ВЫБОР“ и ООО „УК Жилищный Стандарт“», — рассказали в Ярославской областном суде, уточнив, что решение было принято 24 ноября 2025 года.

В самом «Выборе» 76.RU сообщили, что считают такое решение суда победой. Компания пыталась доказать, что именно ненадлежащее обслуживание труб привело к плачевному результату, хотя в УК утверждали, что это не так.

«Это победа! Апелляция, совершенно очевидно, изменила решение суда первой инстанции. УК также признана виновной (50/50). Вина доказана. Решение вступило в силу немедленно. Мы, как и на всем протяжении разбирательства, совершенно объективно и открыто сразу заявляли, что готовы принять ответственность 50/50. Данная наша позиция основана на элементарной добросовестности и справедливости. Что и доказал суд», — рассказали в «Выборе».

«Катастрофа по затоплению фекальной канализацией»

Помимо этого застройщик рассказал, что сейчас «Выбор» судится с управляющей компанией и водоканалом из-за других проблем в доме.

«В данный момент мы судимся по взысканию убытков, связанных с катастрофой по затоплению подземного этажа фекальной канализацией. До сих пор последствия не устранены. Стоки и нечистоты в течение полутора суток со всего дома стекали в парковку и кладовые помещения жильцов. Факты все установлены, неоднократно зафиксирован ущерб специализированной организацией по оценке», — рассказали в фирме «Выбор».

На сайте Арбитражного суда Ярославской области действительно есть дело, где истцом выступает ООО «Специализированный застройщик „Выбор“», а ответчиками АО «Ярославльводоканал» и ООО «Управляющая компания „Жилищный стандарт“». Заявление приняли к производству 20 июня 2025 года. Судебное разбирательство пока не окончено.

Застройщик хочет через суд взыскать 683 тысячи 764 рубля в качестве расходов на предстоящий ремонт и 40 тысяч рублей за услуги по определению размера убытков. Следующее заседание должно состояться 10 декабря 2025 года.

Жильцы хотят сменить УК

Как оказалось, разборки в суде не прошли без последствий. Жильцы рассматривают вариант смены управляющей компании. В распоряжении 76.RU оказалось фото объявления, где говорится, что 24 ноября по инициативе одного из жильцов было организовано собрание для обсуждения этого вопроса. Указано, что заочное голосование будет проходить до 24 января 2026 года. Судя по тексту документа, в случае, если все выступят за смену УК, договор планируют заключить с ООО «Дом с лилиями».

Инициатор смены управляющей компании Михаил Лабзин рассказал 76.RU, почему было принято такое решение. По его словам, во время судебных разбирательств вскрылись новые детали, о которых ранее не знали жильцы.

По его словам, жильцы поверили в слова представителей УК о том, что ответственность за трубы лежит на застройщике. Также Михаил рассказал, что подача иска была согласована с представителями УК, и они поддерживали инициативу жильцов.

«Потом, через какое-то время, когда в суде соответчиком сделали управляющую компанию, они, как бы, обиделись, и с нами стали хуже разговаривать. Помимо этого, стали появляться экспертные мнения о том, что трубы испорчены не только по вине застройщика. А, в том числе и эксплуатационные какие-то вопросы», — рассказал Михаил Лабзин.

После этого, по словам Михаила, у жильцов появилось ощущение, что если вину возложат в соотношении 50/50 на застройщика и УК, то контролировать и оценивать ремонт будет действующая управляющая компания.

«А как она может сама у себя принимать и сама себя контролировать? И будет ли это качественно и нормально? Мы пришли к выводу, что нет. Это был один из факторов [решения о смене управляющей компании]. Некоторые недовольны другими вещами: есть вопросы к обслуживанию лифтов, например. Но началось все с труб», — рассказал Михаил Лабзин.

Михаил уточнил, что после подсчета голосов станет известно, сменится ли в доме управляющая компания.

Редакция 76.RU пыталась связаться с представителями УК «Жилищный стандарт», чтобы получить комментарий по поводу ситуации, но трубку там не взяли. Мы опубликуем комментарий управляющей компании, если ее представители выйдут на связь.