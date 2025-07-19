В центре Ярославля продают квартиру на набережной за 34 млн рублей. Разглядываем роскошные хоромы

В центре Ярославля продают двухкомнатную квартиру за 34 миллиона 500 тысяч рублей. Элитная недвижимость с видом на реку находится на улице Которосльная Набережная, 54.
«Квартира просторная, чистая, сделан косметический ремонт. Хорошая планировка: изолированные комнаты, кухня-гостиная — 40 квадратных метров, из окон которой открывается удивительный вид на набережную, большой санузел с выделенной зоной под прачечную», — говорится в объявлении на сайте «ЦИАН».
Общая площадь недвижимости — 90,2 квадратного метра. Квартира находится на последнем, третьем этаже. В доме есть консьерж. Придомовая территория огорожена и находится под видеонаблюдением.
В доме также есть подземная парковка. Правда, место на стоянке продается отдельно.
«Также есть детская площадка, наземная и подземная парковки», — уточняет продавец.
В этом же доме на Которосльной Набережной продают квартиру за 55 миллионов рублей. Шикарные хоромы с дизайнерским ремонтом подробно разглядывали в этом материале.