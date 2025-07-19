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Недвижимость В центре Ярославля продают квартиру на набережной за 34 млн рублей. Разглядываем роскошные хоромы

В центре Ярославля продают квартиру на набережной за 34 млн рублей. Разглядываем роскошные хоромы

Из окон недвижимости открывается вид на Которосль

698
3 комментария
В Ярославле продают роскошную квартиру в центре города | Источник: «ЦИАН»В Ярославле продают роскошную квартиру в центре города | Источник: «ЦИАН»

В Ярославле продают роскошную квартиру в центре города

Источник:

«ЦИАН»

В центре Ярославля продают двухкомнатную квартиру за 34 миллиона 500 тысяч рублей. Элитная недвижимость с видом на реку находится на улице Которосльная Набережная, 54.

«Квартира просторная, чистая, сделан косметический ремонт. Хорошая планировка: изолированные комнаты, кухня-гостиная — 40 квадратных метров, из окон которой открывается удивительный вид на набережную, большой санузел с выделенной зоной под прачечную», — говорится в объявлении на сайте «ЦИАН».

Общая площадь недвижимости — 90,2 квадратного метра. Квартира находится на последнем, третьем этаже. В доме есть консьерж. Придомовая территория огорожена и находится под видеонаблюдением.  

Планировка квартиры | Источник: «ЦИАН»Планировка квартиры | Источник: «ЦИАН»

Планировка квартиры

Источник:

«ЦИАН»

Также имеется небольшой балкон | Источник: «ЦИАН»Также имеется небольшой балкон | Источник: «ЦИАН»

Также имеется небольшой балкон

Источник:

«ЦИАН»

В квартире есть две спальни | Источник: «ЦИАН»В квартире есть две спальни | Источник: «ЦИАН»

В квартире есть две спальни

Источник:

«ЦИАН»

В доме также есть подземная парковка. Правда, место на стоянке продается отдельно.

«Также есть детская площадка, наземная и подземная парковки», — уточняет продавец.

На территории дома также есть детская площадка | Источник: «ЦИАН»На территории дома также есть детская площадка | Источник: «ЦИАН»

На территории дома также есть детская площадка

Источник:

«ЦИАН»

В ванной установлено джакузи | Источник: «ЦИАН»В ванной установлено джакузи | Источник: «ЦИАН»

В ванной установлено джакузи

Источник:

«ЦИАН»

Территория дома огорожена и охраняется | Источник: «ЦИАН»Территория дома огорожена и охраняется | Источник: «ЦИАН»

Территория дома огорожена и охраняется

Источник:

«ЦИАН»

В этом же доме на Которосльной Набережной продают квартиру за 55 миллионов рублей. Шикарные хоромы с дизайнерским ремонтом подробно разглядывали в этом материале.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
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Комментарии
3
281947982
1 час
За 34 млн рублей! Мечтать не вредно, только мечты не всегда сбываются. Да планировка никакая.
Гость
38 минут
Вернуться Освободители сразу начнут прицениваться
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