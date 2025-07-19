В центре Ярославля продают квартиру на набережной за 34 млн рублей. Разглядываем роскошные хоромы

В Ярославле продают роскошную квартиру в центре города Источник: «ЦИАН»

В центре Ярославля продают двухкомнатную квартиру за 34 миллиона 500 тысяч рублей. Элитная недвижимость с видом на реку находится на улице Которосльная Набережная, 54.

«Квартира просторная, чистая, сделан косметический ремонт. Хорошая планировка: изолированные комнаты, кухня-гостиная — 40 квадратных метров, из окон которой открывается удивительный вид на набережную, большой санузел с выделенной зоной под прачечную», — говорится в объявлении на сайте «ЦИАН».

Общая площадь недвижимости — 90,2 квадратного метра. Квартира находится на последнем, третьем этаже. В доме есть консьерж. Придомовая территория огорожена и находится под видеонаблюдением.

Планировка квартиры Источник: «ЦИАН»

Также имеется небольшой балкон Источник: «ЦИАН»

В квартире есть две спальни Источник: «ЦИАН»

В доме также есть подземная парковка. Правда, место на стоянке продается отдельно.

«Также есть детская площадка, наземная и подземная парковки», — уточняет продавец.

На территории дома также есть детская площадка Источник: «ЦИАН»

В ванной установлено джакузи Источник: «ЦИАН»

Территория дома огорожена и охраняется Источник: «ЦИАН»