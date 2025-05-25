На набережной в Ярославле продают квартиру за 55 млн рублей с видом на реку. Разглядываем хоромы

Недвижимость в Ярославле Источник: ЦИАН











В Ярославле выставили на продажу двухкомнатную квартиру в центре с видом на Которосль. За элитную недвижимость просят 55 млн 600 тысяч рублей.

«Квартира просторная, чистая, сделан дизайнерский ремонт. Хорошая планировка — изолированные комнаты, большая кухня-гостиная 67,7 кв. м, из окон которой открывается удивительный вид на набережную, два санузла», — говорится в объявлении на сайте «ЦИАН».

Общая площадь жилья — 133 квадратных метра. По планировке в квартире — две спальни, большая кухня-гостиная, два санузла.

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В доме также есть подземная парковка. Правда место на стоянке продается отдельно.

«В доме есть консьерж. Территория огорожена, имеется видеонаблюдение. Также есть детская площадка, наземная и подземная парковки», — уточняет продавец.