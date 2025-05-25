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Недвижимость По домам! На набережной в Ярославле продают квартиру за 55 млн рублей с видом на реку. Разглядываем хоромы

На набережной в Ярославле продают квартиру за 55 млн рублей с видом на реку. Разглядываем хоромы

Дом находится в центре города

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Недвижимость в Ярославле | Источник: ЦИАННедвижимость в Ярославле | Источник: ЦИАН

Недвижимость в Ярославле

Источник:

ЦИАН

В Ярославле выставили на продажу двухкомнатную квартиру в центре с видом на Которосль. За элитную недвижимость просят 55 млн 600 тысяч рублей.

«Квартира просторная, чистая, сделан дизайнерский ремонт. Хорошая планировка — изолированные комнаты, большая кухня-гостиная 67,7 кв. м, из окон которой открывается удивительный вид на набережную, два санузла», — говорится в объявлении на сайте «ЦИАН».

Общая площадь жилья — 133 квадратных метра. По планировке в квартире — две спальни, большая кухня-гостиная, два санузла.

Общая площадь кухни, совмещенной с гостиной&nbsp;— 67,7 квадратных метра | Источник: «ЦИАН»Общая площадь кухни, совмещенной с гостиной&nbsp;— 67,7 квадратных метра | Источник: «ЦИАН»
Одна из спален стилизована под китайскую культуру | Источник: «ЦИАН»Одна из спален стилизована под китайскую культуру | Источник: «ЦИАН»
Так выглядит вторая спальня | Источник: «ЦИАН»Так выглядит вторая спальня | Источник: «ЦИАН»
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В квартире обустроены две ванные | Источник: «ЦИАН»В квартире обустроены две ванные | Источник: «ЦИАН»
В них есть душевые кабины и ванны | Источник: «ЦИАН»В них есть душевые кабины и ванны | Источник: «ЦИАН»

В доме также есть подземная парковка. Правда место на стоянке продается отдельно.

«В доме есть консьерж. Территория огорожена, имеется видеонаблюдение. Также есть детская площадка, наземная и подземная парковки», — уточняет продавец.

Так выглядит внутренний двор дома | Источник: «ЦИАН»Так выглядит внутренний двор дома | Источник: «ЦИАН»
В подъезд стеклянные двери | Источник: «ЦИАН»В подъезд стеклянные двери | Источник: «ЦИАН»
На территории дома оборудована детская площадка | Источник: «ЦИАН»На территории дома оборудована детская площадка | Источник: «ЦИАН»

В нашем специальном сюжете «По домам!» мы изучаем предложения с сайтов объявлений и рассматриваем жилье за миллионы рублей. Например, в Ярославской области ранее продавали дом за 600 млн рублей.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Продажа Квартира
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