НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +1

0 м/c,

штиль.

 758мм 100%
Подробнее
4 Пробки
USD 93,36
EUR 103,65
Подробности о пропаже кенгуру
Больница осталась без горячей воды
Кадровые изменения в правительстве
Сносят бывшую баню в центре
Кадровая катастрофа
Средняя зарплата в регионе
Кто такие коренные ярославцы
Продают детсад
Воспитатель детдома ушел на СВО
Лучшие бизнес-идеи страны
Недвижимость По домам! В Ярославской области продают дом за 600 млн рублей. Рассматриваем роскошные хоромы

В Ярославской области продают дом за 600 млн рублей. Рассматриваем роскошные хоромы

Что предлагают за такие деньги

465
3 комментария

Дом площадью более 1000 квадратных метров продают за 600 млн рублей

В Ярославской области продают двухэтажные хоромы за 600 миллионов рублей. Шикарный дом на берегу Волги находится в поселке Нефтино Угличского района.

Объявление о продаже было опубликовано на сервисе «Авито». Общая площадь дома — более 1000 квадратных метров. На двух этажах расположены шесть спален с санузлами и гардеробными, две бильярдные и галерея площадью с трешку — 72 квадратных метра.

— Дом построен из сибирского кедра, диаметр бревна 50–80 сантиметров. Авторский проект архитектора Петра Браговского. При постройке использовались только натуральные строительные и отделочные материалы: натуральная керамика, деревянные стеклопакеты, дубовый паркет. Все декоративные элементы и изразцы ручной работы, — говорится в объявлении.

Дом был выставлен на продажу 17 сентября 2024 года.

Так выглядит дом снаружи. Общая площадь — 1070 квадратных метров

Территория дома облагорожена. Вид с заднего двора выходит на Волгу

На первом этаже — прихожая, холл, кухня, столовая, гостиная, три спальни с гардеробными и санузлами, рабочий кабинет, кинозал и гостевой санузел.

+1

На втором этаже — три спальни с балконами, гардеробными и санузлами, две бильярдные комнаты с русским и американским бильярдом, просторная галерея.

Всего в доме шесть спален: по три на каждом этаже. Интерьер обставлен минималистичными деталями: однотонный тюль со шторами, минимум мебели. Судя по всему, акцент в комнатах ставился на дизайнерских деревянных кроватях.

По данным сервиса «Контур. Фокус», дом был построен в 2013 году. Кадастровая стоимость недвижимости составляет 14 миллионов 240 тысяч рублей. У объекта за всё время был только один владелец. Минимальная стоимость земельного участка в выписке оценивается в 3 миллиона 793 тысячи рублей.

Как рассказали в беседе с корреспондентом 76.RU в агентстве, которое занимается реализацией объекта, собственник решил продать жилье из-за переезда.

— Владелец строил его для своей семьи, — сообщил 76.RU в агентстве. — Дом построен из настоящего кедра, специально привезенного на заказ из Сибири. Там очень заморочились со строительством для себя. Но человек сейчас живет в Испании, поэтому активы продает здесь, недвижимость. Дому чуть больше десяти лет — как раз то, что нужно для деревянных домов. За это время он уже дал должную усадку.

+2

Дом находится в охраняемом коттеджном поселке.

— Поселок с собственным яхт-клубом и рестораном. Вокруг экологически чистейшая природа, красивейшие места, — говорится в объявлении.

Ранее мы делали обзор на квартиру в центре Ярославля за 32 миллиона рублей. Фото двухъярусных хором смотрите в этом материале. Больше обзоров необычных предложений на рынке недвижимости публикуем в специальном сюжете «По домам!».

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Продавец явно не в адеквате.600 миллионов за такое?
Гость
1 час
А доехать туда как. По ухабам ? Максимум это стоит раз в 10 меньше чем хотят. Это максимум. Для кого это и что делать в этом захолустье где нет ничего.Оттуда бегут без оглядки кому не повезло там родиться и жить.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день
Алина Шадрина
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление