В Ярославской области продают дом за 600 млн рублей. Рассматриваем роскошные хоромы

Дом площадью более 1000 квадратных метров продают за 600 млн рублей Источник: «Авито»











В Ярославской области продают двухэтажные хоромы за 600 миллионов рублей. Шикарный дом на берегу Волги находится в поселке Нефтино Угличского района.

Объявление о продаже было опубликовано на сервисе «Авито». Общая площадь дома — более 1000 квадратных метров. На двух этажах расположены шесть спален с санузлами и гардеробными, две бильярдные и галерея площадью с трешку — 72 квадратных метра.

— Дом построен из сибирского кедра, диаметр бревна 50–80 сантиметров. Авторский проект архитектора Петра Браговского. При постройке использовались только натуральные строительные и отделочные материалы: натуральная керамика, деревянные стеклопакеты, дубовый паркет. Все декоративные элементы и изразцы ручной работы, — говорится в объявлении.

Дом был выставлен на продажу 17 сентября 2024 года.

Так выглядит дом снаружи. Общая площадь — 1070 квадратных метров Источник: «Авито»











Территория дома облагорожена. Вид с заднего двора выходит на Волгу Источник: «Авито»











На первом этаже — прихожая, холл, кухня, столовая, гостиная, три спальни с гардеробными и санузлами, рабочий кабинет, кинозал и гостевой санузел.

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На втором этаже — три спальни с балконами, гардеробными и санузлами, две бильярдные комнаты с русским и американским бильярдом, просторная галерея.

Всего в доме шесть спален: по три на каждом этаже. Интерьер обставлен минималистичными деталями: однотонный тюль со шторами, минимум мебели. Судя по всему, акцент в комнатах ставился на дизайнерских деревянных кроватях.

По данным сервиса «Контур. Фокус», дом был построен в 2013 году. Кадастровая стоимость недвижимости составляет 14 миллионов 240 тысяч рублей. У объекта за всё время был только один владелец. Минимальная стоимость земельного участка в выписке оценивается в 3 миллиона 793 тысячи рублей.

Как рассказали в беседе с корреспондентом 76.RU в агентстве, которое занимается реализацией объекта, собственник решил продать жилье из-за переезда.

— Владелец строил его для своей семьи, — сообщил 76.RU в агентстве. — Дом построен из настоящего кедра, специально привезенного на заказ из Сибири. Там очень заморочились со строительством для себя. Но человек сейчас живет в Испании, поэтому активы продает здесь, недвижимость. Дому чуть больше десяти лет — как раз то, что нужно для деревянных домов. За это время он уже дал должную усадку.

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Дом находится в охраняемом коттеджном поселке.

— Поселок с собственным яхт-клубом и рестораном. Вокруг экологически чистейшая природа, красивейшие места, — говорится в объявлении.