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Недвижимость подробности «Страдаем мы»: на уникальном доме в центре Ярославля пошли трещины. Видео

«Страдаем мы»: на уникальном доме в центре Ярославля пошли трещины. Видео

У собственников квартир и хозяйки местной клиники месяцами длятся соседские войны

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70 комментариев
По дома в центре Ярославля пошли трещины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Елена РаковаПо дома в центре Ярославля пошли трещины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Елена Ракова

По дома в центре Ярославля пошли трещины

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Елена Ракова

Конфликт жильцов трехэтажки в центре Ярославля и хозяйки клиники, расположенной в доме, получил продолжение. Необычный дом на четыре квартиры возвышается на пересечении Большой Октябрьской, 54 и Республиканской улиц.

Ранее собственники жилья рассказывали, что предпринимательница просила дать разрешение на перевод одной из квартир в нежилое помещение. Люди отказали, опасаясь, что владельцы клиники прорубят пол и изменят конструкцию здания.

Жильцы дома недовольны сложившейся обстановкой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖильцы дома недовольны сложившейся обстановкой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жильцы дома недовольны сложившейся обстановкой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Но, по их словам, отказ не остановил предпринимателей. Местные подозревают, что квартиру, все же, переоборудовали под медицинский кабинет. Внутри, якобы, видели специальную аппаратуру. Жильцы также уверены, что в доме провели перепланировку.

«Жители обратились с жалобами в контролирующие органы, 17 марта 2025 года пришли проверяющие», — рассказала одна из собственниц квартир Ирина Ракова.

По словам жильцов, нежилое помещение совместили с квартирой | Источник: Елена РаковаПо словам жильцов, нежилое помещение совместили с квартирой | Источник: Елена Ракова

По словам жильцов, нежилое помещение совместили с квартирой

Источник:

Елена Ракова

Жильцы подозревают, что квартира была переоборудована под нужды клиники | Источник: Елена РаковаЖильцы подозревают, что квартира была переоборудована под нужды клиники | Источник: Елена Ракова

Жильцы подозревают, что квартира была переоборудована под нужды клиники

Источник:

Елена Ракова

«Жители реально опасаются»

Жители дома не доверяют проведенной проверке. Причина тому: две женщины, которые выходили из квартиры, принадлежащей предпринимательнице. Они попали на запись камеры в подъезде. Одна из женщин сказала фразу, похожую на: «Закроем глаз на это дело». Жители дома предполагают, что это были проверяющие.

Жители сняли на видео трещины на фасаде

Источник:

Елена Ракова

Мы запросили в мэрии информацию о том, действительно ли женщины с записи являются работницами администрации, но там сообщили, что по предоставленной видеозаписи невозможно определить являются ли данные люди сотрудниками мэрии или её подведомственных учреждений.

«Страдаем мы, мирные жители, которые реально опасаются обрушения жилого дома. В случае обрушения дома пострадают не только жители, но и клиенты, которые приходят в медцентр», — рассказала Елена Ракова.

Нарушений не нашли

Жительница дома поделилась ответом (документ есть в распоряжении редакции. — Прим. Ред.), полученным в администрации Кировского и Ленинского районов по итогам выезда. Там сообщили, что 17 марта действительно проводилась проверка. Нарушений при осмотре не выявили.

«В результате осмотра помещений установлено, что целостность несущей стены между квартирой и нежилым помещением, перекрытия первого этажа не нарушена. Факт присоединения квартиры к нежилому помещению не выявлен. Медицинская и косметическая деятельность в квартире не осуществляется», — говорится в документе.

В итоге власти, по словам Елены, не нашли оснований для того, чтобы принимать какие-либо меры.

Собственники не смирились с таким положением вещей. Они направили обращение в прокуратуру. Там 76.RU сообщили, что правоохранители проводят проверку.

По словам жильцов, трещины появились на фасаде в 2024 году | Источник: Елена РаковаПо словам жильцов, трещины появились на фасаде в 2024 году | Источник: Елена Ракова

По словам жильцов, трещины появились на фасаде в 2024 году

Источник:

Елена Ракова

А это фото сделано в подъезде | Источник: Елена РаковаА это фото сделано в подъезде | Источник: Елена Ракова

А это фото сделано в подъезде

Источник:

Елена Ракова

«Фасад весь в трещинах»

В доме расположена клиника «Скин Клиник». Директор и владелица организации — Екатерина Трапчевская. В беседе с 76.RU предпринимательница сообщила, что не работает в квартире, о которой идет речь. Также она рассказала, что фасад дома потрескался давно.

«Обстановка с нашими соседями вам прекрасно известна. По фасаду дома трещин от нашей квартиры никаких не идет. Фасад дома весь в трещинах штукатурки. Я занимаюсь медициной на первом этаже, на втором этаже у меня есть квартира. Вся медицинская деятельность ведется на первом этаже в условиях клиники», — рассказала предпринимательница в беседе с 76.RU.

Жители беспокоятся о судьбе дома | Источник: Елена РаковаЖители беспокоятся о судьбе дома | Источник: Елена Ракова

Жители беспокоятся о судьбе дома

Источник:

Елена Ракова

Споры жильцов дома и предпринимательницы дошли до судов. Владельцы квартир уверены, что хозяйка клиники ранее нанимала специальных людей, чтобы их изводить.

Изначально Екатерина покупала квартиру, чтобы расширить площадь клиники. Но позже ее адвокат рассказал, что это сделать невозможно. Подробнее о соседских разборках мы рассказывали в этом тексте.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Соседские войны Трещина в доме Суд Клиника
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Комментарии
70
Гость
16 апреля, 10:23
Уникального в этом доме ничего нет.
Гость
16 апреля, 10:38
Люди забыли о покаянии, добьре, любви и милосердии.. Это страшно
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