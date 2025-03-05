Не получат обещанного? Прокуратура считает, что застройщик ввел ярославских дольщиков в заблуждение

В Ярославле застройщик сообщил дольщикам недостоверную информацию Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram











В Ярославле прокуратура нашла нарушения при строительстве многоквартирного дома на месте снесенной бани № 2 на улице Большой Октябрьской. Правоохранители рассказали, что застройщик ввел дольщиков в заблуждение. Речь идет об информации о появлении парковки на территории дома.

— На официальном сайте единой информационной системы жилищного строительства «НашДом.РФ» застройщиком размещена информация о наличии 75 парковочных мест в непосредственной близости от участка, на котором осуществляется строительство, а также соответствующая проектная документация, — пояснили в прокуратуре Ярославской области. — Вместе с тем срок действия разрешения на использование земельного участка под парковку истек 2 декабря 2024.

По данным прокуроров, с заявлением о продлении документа или выдаче разрешения на использование под парковочные места другого земельного участка застройщик в КУМИ мэрии Ярославля не обращался. Помимо этого на указанном участке планируют построить медорганизацию, а значит, использовать его как парковку просто невозможно.

— Таким образом, ООО «Специализированный застройщик „А1“ не приняты меры по внесению изменений в проектную документацию, а также по размещению на сайте единой информационной системы жилищного строительства достоверной информации, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

После проверки застройщику вынесли представление об устранении нарушений. Контролировать этот процесс будут в прокуратуре Кировского района.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Специализированный застройщик „А1“» — московская компания, образованная 26 февраля 2021 года. Владельцем числится Анастасия Геннадьевна Озерова. Она же и гендиректор фирмы. Численность сотрудников — 1 человек. По данным на конец 2023 года, баланс организации составлял 157,2 миллиона рублей (это сумма всех активов, обязательств и собственного капитала. — Прим. ред.).

Что строят на Большой Октябрьской в Ярославле

Городскую баню № 2 продали еще в 2019 году при мэре Владимире Волкове. За нее заплатили 120 миллионов рублей. Продавцом стало МУП «Волна», которое владело всеми муниципальными банями, покупателем — предпринимательница из Москвы Анастасия Озерова. В договоре купли-продажи была прописана обязанность нового собственника не менять назначение здания в течение пяти лет.

Но почти сразу после продажи баню закрыли и передали вместе с землей открытому акционерному обществу «Специализированный застройщик „А1“» в качестве безвозмездного вклада в уставный капитал. При этом единственным учредителем и руководителем этого ООО являлась та же самая Анастасия Озерова. Землю под баней переоформили в зону застройки высотками. То есть, землю сразу стали готовить к строительству дома.

В январе 2023 года прокуратура вышла с иском в суд. Правоохранители пытались добиться изъятия здания у новой владелицы, но проиграла. Ярославский арбитражный суд отказал в удовлетворении иска. Хозяйка бани пояснила, что не использовала помещение по назначению из-за плохого состояния здания. К тому же, как оказалось, АО «Волна» и Озерова подписали дополнительное соглашение к договору купли-продажи и изменили срок, в течение которого нельзя было менять назначение здания. На тот момент оговоренное в документе время уже истекло.