Дома до 18 этажей: участок в спальном районе Ярославля отдадут под масштабную застройку

В Ярославле огромный участок земли во Фрунзенском районе Ярославля отдадут под масштабную застройку. Новый микрорайон должен появиться между улицами Купца Светешникова, Суздальской, Доронина и Пожарского. Постановление о развитии этой территории 12 февраля подписал мэр города Артем Молчанов.
— Установить предельный срок реализации решения о комплексном развитии незастроенной территории — 12 лет с момента заключения договора, — указано в документе.
Площадь участка — почти 260 тысяч квадратных метров. Часть его отдадут под среднеэтажную жилую застройку (домами до 8 этажей), часть — под высотки до 18 этажей.
Также здесь запланировано размещение трех садиков (на 220, 280 и 330 мест) и одной школы на 1280 мест. Кроме того, новым жильцам предлагают пользоваться уже существующими садиком № 125, школой № 68 и клинической больницей № 2.
В новом микрорайоне можно будет размещать магазины, автостоянки, почтовые отделения, приемные пункты химчисток, прачечных, салоны красоты, парикмахерские, дома культуры и другое.
Застройщика мэрия определит на аукционе. Дата его проведения пока не названа.