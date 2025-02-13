НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -10

0 м/c,

 756мм 86%
Подробнее
7 Пробки
USD 94,05
EUR 98,01
Пропал интернет
Умер депутат
Многодетные остались без дома
Как отдохнуть зимой по-русски
Куда выбрасывать мебель
Пожаловались на запись ко врачам
Изменится оплата отопления
Нашли старинный рецепт
Американец в рыбинской тюрьме
Недвижимость Дома до 18 этажей: участок в спальном районе Ярославля отдадут под масштабную застройку

Дома до 18 этажей: участок в спальном районе Ярославля отдадут под масштабную застройку

Где появится новый микрорайон с тремя садиками и школой

1 503
24 комментария
Землю под масштабную застройку нашли во Фрунзенском районе Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗемлю под масштабную застройку нашли во Фрунзенском районе Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Землю под масштабную застройку нашли во Фрунзенском районе Ярославля

Источник:

В Ярославле огромный участок земли во Фрунзенском районе Ярославля отдадут под масштабную застройку. Новый микрорайон должен появиться между улицами Купца Светешникова, Суздальской, Доронина и Пожарского. Постановление о развитии этой территории 12 февраля подписал мэр города Артем Молчанов.

— Установить предельный срок реализации решения о комплексном развитии незастроенной территории — 12 лет с момента заключения договора, — указано в документе.

Площадь участка — почти 260 тысяч квадратных метров. Часть его отдадут под среднеэтажную жилую застройку (домами до 8 этажей), часть — под высотки до 18 этажей.

Также здесь запланировано размещение трех садиков (на 220, 280 и 330 мест) и одной школы на 1280 мест. Кроме того, новым жильцам предлагают пользоваться уже существующими садиком № 125, школой № 68 и клинической больницей № 2.

Участок под застройку на схеме обведен линией | Источник: мэрия ЯрославляУчасток под застройку на схеме обведен линией | Источник: мэрия Ярославля

Участок под застройку на схеме обведен линией

Источник:

В новом микрорайоне можно будет размещать магазины, автостоянки, почтовые отделения, приемные пункты химчисток, прачечных, салоны красоты, парикмахерские, дома культуры и другое.

Застройщика мэрия определит на аукционе. Дата его проведения пока не названа.

ПО ТЕМЕ
Застройка Новое жилье Недвижимость Комплексное развитие территории
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
24
Гость
1 час
Хорошая идея, надо застраивать пустыри , но дорогу для начала расширить по улице Пожарского
Гость
1 час
Ничего нового! Про школу и больницу 2 аж смешно стало.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Классно звучит, но не работает». Нутрициолог рассказала правду о марафонах похудения
Марина Лубешко
Мнение
«Каждый год выбрасываете сотни тысяч на ветер»: журналистка — о том, как отказалась от новых вещей
Полина Краснопевцева
корреспондент
Мнение
«Страх потерять маму или папу»: объясняем, почему дети боятся спать одни
Анастасия Вальт
Мнение
«Привыкаешь к одним лицам так, что начинает тошнить»: нефтяник — про изнанку работы вахтовика
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Вашу квартиру могут продать, а вы и не узнаете. Разбираемся, как поставить запрет на «тайные» сделки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление