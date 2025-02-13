Дома до 18 этажей: участок в спальном районе Ярославля отдадут под масштабную застройку

Землю под масштабную застройку нашли во Фрунзенском районе Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле огромный участок земли во Фрунзенском районе Ярославля отдадут под масштабную застройку. Новый микрорайон должен появиться между улицами Купца Светешникова, Суздальской, Доронина и Пожарского. Постановление о развитии этой территории 12 февраля подписал мэр города Артем Молчанов.

— Установить предельный срок реализации решения о комплексном развитии незастроенной территории — 12 лет с момента заключения договора, — указано в документе.

Площадь участка — почти 260 тысяч квадратных метров. Часть его отдадут под среднеэтажную жилую застройку (домами до 8 этажей), часть — под высотки до 18 этажей.

Также здесь запланировано размещение трех садиков (на 220, 280 и 330 мест) и одной школы на 1280 мест. Кроме того, новым жильцам предлагают пользоваться уже существующими садиком № 125, школой № 68 и клинической больницей № 2.

Участок под застройку на схеме обведен линией Источник: мэрия Ярославля











В новом микрорайоне можно будет размещать магазины, автостоянки, почтовые отделения, приемные пункты химчисток, прачечных, салоны красоты, парикмахерские, дома культуры и другое.