В Ярославле выставили на торги старинный особняк на площади Волкова

В Ярославле выставили на продажу старинный особняк в центре Источник: «Яндекс. Панорамы»











В Ярославле выставили на торги историческое здание № 17/27 на улице Максимова, фасад которого выходит на площадь Волкова. Сейчас оно принадлежит Ярославской области. В нем некоторое время располагался региональный департамент здравоохранения, а затем ГАУ «Верхняя Волга», подведомственное правительству.

— Здание является выявленным объектом культурного наследия «Торговое здание Пастухова» (1904 год), представляющим собой историко-культурную ценность, — сообщается в документах на сайте «ГИС Торги».

Объект находится рядом с Волковским театром Источник: «ГИС Торги»











Площадь двухэтажного особняка — 692,9 кв. м.

— Расположение здания в центре города, в шаговой доступности от исторических и культурных объектов, обеспечивает его высокую востребованность как объекта для размещения ресторанного бизнеса, так и для размещения офисов и торговых объектов, — говорится в информации на сайте «Российского аукционного дома».

Торги назначены на 6 февраля 2025 года. Начальная цена здания с земельным участком под ним — 67,6 миллиона рублей.

Так помещения выглядят изнутри В здании размещался департамент здравоохранения, а потом ГАУ «Верхняя Волга» Будущим владельцам предлагают открыть в доме ресторан, офисный или торговый центр 1 из 3 Так помещения выглядят изнутри Источник: «ГИС Торги»

Напомним, о планах по продаже этого здания стало известно в ноябре 2024 года. Тогда в правительстве региона рассказали, что включили в план приватизации несколько исторических объектов в центре города. Раньше в них сидели чиновники. Но вскоре министерства и прочие властные структуры должны переехать в дом № 69 на Советской улице. Также для переселения чиновников планируют использовать здание бывшей детской больницы на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской. Здесь появится так называемый правительственный квартал.