В Ярославле выставили на торги старинный особняк на площади Волкова

В Ярославле выставили на торги историческое здание № 17/27 на улице Максимова, фасад которого выходит на площадь Волкова. Сейчас оно принадлежит Ярославской области. В нем некоторое время располагался региональный департамент здравоохранения, а затем ГАУ «Верхняя Волга», подведомственное правительству.
— Здание является выявленным объектом культурного наследия «Торговое здание Пастухова» (1904 год), представляющим собой историко-культурную ценность, — сообщается в документах на сайте «ГИС Торги».
Площадь двухэтажного особняка — 692,9 кв. м.
— Расположение здания в центре города, в шаговой доступности от исторических и культурных объектов, обеспечивает его высокую востребованность как объекта для размещения ресторанного бизнеса, так и для размещения офисов и торговых объектов, — говорится в информации на сайте «Российского аукционного дома».
Торги назначены на 6 февраля 2025 года. Начальная цена здания с земельным участком под ним — 67,6 миллиона рублей.
Напомним, о планах по продаже этого здания стало известно в ноябре 2024 года. Тогда в правительстве региона рассказали, что включили в план приватизации несколько исторических объектов в центре города. Раньше в них сидели чиновники. Но вскоре министерства и прочие властные структуры должны переехать в дом № 69 на Советской улице. Также для переселения чиновников планируют использовать здание бывшей детской больницы на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской. Здесь появится так называемый правительственный квартал.