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Недвижимость В Ярославле выставили на торги старинный особняк на площади Волкова

В Ярославле выставили на торги старинный особняк на площади Волкова

В здании предлагают разместить ресторан, офисы или ТЦ

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3 комментария

В Ярославле выставили на продажу старинный особняк в центре

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В Ярославле выставили на торги историческое здание № 17/27 на улице Максимова, фасад которого выходит на площадь Волкова. Сейчас оно принадлежит Ярославской области. В нем некоторое время располагался региональный департамент здравоохранения, а затем ГАУ «Верхняя Волга», подведомственное правительству.

— Здание является выявленным объектом культурного наследия «Торговое здание Пастухова» (1904 год), представляющим собой историко-культурную ценность, — сообщается в документах на сайте «ГИС Торги».

Объект находится рядом с Волковским театром

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Площадь двухэтажного особняка — 692,9 кв. м.

— Расположение здания в центре города, в шаговой доступности от исторических и культурных объектов, обеспечивает его высокую востребованность как объекта для размещения ресторанного бизнеса, так и для размещения офисов и торговых объектов, — говорится в информации на сайте «Российского аукционного дома».

Торги назначены на 6 февраля 2025 года. Начальная цена здания с земельным участком под ним — 67,6 миллиона рублей.

Так помещения выглядят изнутри

В здании размещался департамент здравоохранения, а потом ГАУ «Верхняя Волга»

Будущим владельцам предлагают открыть в доме ресторан, офисный или торговый центр

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Так помещения выглядят изнутри

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Напомним, о планах по продаже этого здания стало известно в ноябре 2024 года. Тогда в правительстве региона рассказали, что включили в план приватизации несколько исторических объектов в центре города. Раньше в них сидели чиновники. Но вскоре министерства и прочие властные структуры должны переехать в дом № 69 на Советской улице. Также для переселения чиновников планируют использовать здание бывшей детской больницы на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской. Здесь появится так называемый правительственный квартал.

А впервые о планах по переводу служащих из зданий исторического центра Ярославля в помещения вне зоны ЮНЕСКО власти заявили летом 2023 года. Как ранее объяснял Михаил Евраев, центр должен быть отдан под туристические и рекреационные объекты.

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Комментарии
3
Гость
15 минут
Фасадом выходит на ул. Первомайская.
Гость
3 минуты
Квартиру на Авито продают за 72 миллиона, продавец квартиру продаст и купит себе особнячок за 70 миллионов.
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