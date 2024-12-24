«Под общую гребенку»: в Ярославле снесут дома на берегу Волги

В регионе планируют снести больше 300 зданий Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле градозащитница Ольга Мазанова бьет тревогу. Она сообщила, что власти собираются снести комплекс исторических зданий на Полушкиной роще.

— Очень обидно, что под общую гребенку в списке приговоренных к сносу, якобы погибших строений, оказались ценные исторические дома в Ярославле. Три дома

на берегу Волги по адресу: Полушкина роща, 10. Это — постконструктивизм. Предположительно, коттеджи руководства ЯрРАКа (Резино-асбестового комбината). Дата строительства двух зданий — 1936 и 1928 годы, — написала Ольга Мазанова у себя на странице во «Вконтакте» 23 декабря.

Постконструктивизм — направление в советской архитектуре, образовавшееся в 30-е годы прошлого столетия. Тогда происходил переход от конструктивизма к другому стилю — сталинскому ампиру. Переход происходил под влиянием политических и идеологических факторов. Отличительные черты подобных зданий — внешняя тяжеловесность, монументальность, кубические формы. При этом от арок и скульптур при строительстве не отказывались.

Здания хотят уничтожить Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На сайте мэрии действительно появилась информация, что три здания на Полушкиной Роще, 10 включены в реестр фактически погибших объектов. Власти сообщили, что снести здания нужно не позднее 21 дня с даты размещения уведомления или получения подобного документа собственником здания, если информация о нем известна.

— В случае непринятия в установленный срок мер по демонтажу фактически погибшего объекта демонтаж остаточных элементов объекта будет произведен силами органов городского самоуправления. Расходы, понесенные органами городского самоуправления по демонтажу, подлежат возмещению в городской бюджет в порядке, предусмотренном действующим законодательством, — говорится в документе.

Остатки сооружений годами простаивают, их не ремонтировали Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ольга Мазанова считает, что сносить здания на Полушкиной Роще нельзя.

— Эти три здания — элементы комплекса ЯрРАКа, в том числе, дома для рабочих и служащих по проспекту Ленина. Здания имеют очень интересное архитектурное решение, — написала градозащитница.

У зданий на Полушкиной Роще, действительно, богатое прошлое. Это — дачи советских начальников. Мы рассказывали историю их появления, а еще объясняли, как с этим местом связан актер Фёдор Волков и поэт и прозаик Николай Некрасов.