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Недвижимость «Под общую гребенку»: в Ярославле снесут дома на берегу Волги

«Под общую гребенку»: в Ярославле снесут дома на берегу Волги

Они признаны фактически погибшими объектами

1 300
15 комментариев

В регионе планируют снести больше 300 зданий

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В Ярославле градозащитница Ольга Мазанова бьет тревогу. Она сообщила, что власти собираются снести комплекс исторических зданий на Полушкиной роще.

— Очень обидно, что под общую гребенку в списке приговоренных к сносу, якобы погибших строений, оказались ценные исторические дома в Ярославле. Три дома
на берегу Волги по адресу: Полушкина роща, 10. Это — постконструктивизм. Предположительно, коттеджи руководства ЯрРАКа (Резино-асбестового комбината). Дата строительства двух зданий — 1936 и 1928 годы, — написала Ольга Мазанова у себя на странице во «Вконтакте» 23 декабря.

Постконструктивизм — направление в советской архитектуре, образовавшееся в 30-е годы прошлого столетия. Тогда происходил переход от конструктивизма к другому стилю — сталинскому ампиру. Переход происходил под влиянием политических и идеологических факторов. Отличительные черты подобных зданий — внешняя тяжеловесность, монументальность, кубические формы. При этом от арок и скульптур при строительстве не отказывались.

Здания хотят уничтожить

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На сайте мэрии действительно появилась информация, что три здания на Полушкиной Роще, 10 включены в реестр фактически погибших объектов. Власти сообщили, что снести здания нужно не позднее 21 дня с даты размещения уведомления или получения подобного документа собственником здания, если информация о нем известна.

— В случае непринятия в установленный срок мер по демонтажу фактически погибшего объекта демонтаж остаточных элементов объекта будет произведен силами органов городского самоуправления. Расходы, понесенные органами городского самоуправления по демонтажу, подлежат возмещению в городской бюджет в порядке, предусмотренном действующим законодательством, — говорится в документе.

Остатки сооружений годами простаивают, их не ремонтировали

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Ольга Мазанова считает, что сносить здания на Полушкиной Роще нельзя.

— Эти три здания — элементы комплекса ЯрРАКа, в том числе, дома для рабочих и служащих по проспекту Ленина. Здания имеют очень интересное архитектурное решение, — написала градозащитница.

У зданий на Полушкиной Роще, действительно, богатое прошлое. Это — дачи советских начальников. Мы рассказывали историю их появления, а еще объясняли, как с этим местом связан актер Фёдор Волков и поэт и прозаик Николай Некрасов.

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Напомним, в Ярославской области в ближайшие месяцы собираются снести больше 300 зданий. По словам властей, все они признаны фактически погибшими, несут угрозу жизни и здоровью людей и портят облик городов и районов. Решать, какие здания пора уничтожать, будут специальные комиссии.

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Исторические дома Снос Здания Полушкина Роща
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Комментарии
16
Гость
1 час
Я что-то вообще нифига не понимаю. Дома были построены в 30х года прошлого столетия, но их нельзя убирать по причине того, что места, где они построены, как-то связаны с людьми, которые жили за много-много лет до начала строительства этих зданий.
282540661
1 час
Ребята, это капитализм и что то оспаривать нет смысла - сделают в любом случае так , как угодно власть имущим , т.е. олигархам...
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