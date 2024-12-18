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Недвижимость «Два распространенных варианта»: эксперт объяснил, какие дачи чаще всего скупают в Ярославской области

«Два распространенных варианта»: эксперт объяснил, какие дачи чаще всего скупают в Ярославской области

Что происходит на рынке загородной недвижимости

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1 комментарий

Из какого материала выгоднее строить дачу — совет эксперта

Источник:

Сезон покупки и продажи дач в Ярославской области не ограничен погодными изменениями. Более того, по версии экспертов, он длится круглый год.

Мы узнали у директора агентства «Этажи» в Ярославле Евгения Крупина, какие дома чаще раскупают и какие деревни и сёла региона пользуются наибольшей популярностью среди желающих приобрести фазенду.

— Если мы говорим про дачи, то самых распространенных вариантов два. Первое — каркасные неутепленные дачи. Они самые бюджетные и распространенные на рынке вторичной недвижимости. Второй вариант — дачи, куда можно приехать зимой. Нагреть комнаты обогревателями или печкой и остаться ночевать даже в зимнее время, при условии, что электричество круглогодично, — рассказал в беседе с 76.RU эксперт.

Для тех, кто планирует вкладываться в загородную недвижимость для заработка, также стоит учитывать два этих варианта. Получается, что выгоднее делать каркасные дома, чтобы потом перепродать их подороже. Евгений Крупин также раскрыл секрет, что чаще всего привлекает покупателей при выборе того или иного объекта:

— При покупке людей привлекает свежий ремонт, чтобы купить и сразу начать пользоваться.

По данным агентства «Этажи», в Ярославской области дачные дома продаются от 150 тысяч до одного миллиона рублей в зависимости от расположения и степени обработки участка. Дом, в который можно приехать зимой, обойдется от 1,2 миллиона до 3 миллионов рублей.

По данным на 2024 год, в Ярославском районе в топ дачных направлений входят село Сарафоново, берег Волги за Лесными Полянами, а также участки за поселком Красные Ткачи. В регионе особой популярностью пользуются переславская деревня Липовцы и тутаевское направление.

Ранее мы также рассказывали, какие дачи в Ярославской области покупают лучше всего.

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Комментарии
1
Гость
36 минут
Покупайте обустраивайте выкладывайте, потом обложат налогами сборами а потом сами отдадите или отберут по плану
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