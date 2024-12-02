«Это слезные истории людей»: почему в Ярославле простаивает высотка-недострой

Стены недостроя на проспекте Машиностроителей разобрали из-за негодности Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Алина Шибаева / 76.RU











Недавно стало известно, что новый владелец недостроенной высотки на проспекте Машиностроителей в Заволжском районе Ярославля планирует сделать из нее жилой дом. Речь идет о семнадцатиэтажном здании, расположенном в районе дома № 21. После банкротства предыдущего владельца его продали с торгов. Один из двух новых собственников — «СЗ Инвестпроект» взялся завершить объект.

Портал 76.RU пообщался с одним из учредителей и генеральным директором компании «СЗ Инвестпроект» Александром Смирновым. О том, в какие сроки хотят достроить дом, что в нем будут менять и с какими трудностями сталкивается застройщик, — в эксклюзивном материале 76.RU.

Речь идет о ЖК «Машиностроителей», в трех из четырех высотках уже сдали квартиры и живут люди. Недостроем стал последний 17-этажный корпус.

Дольщики все еще ждут дом

Изначально строительством семнадцатиэтажки на проспекте Машиностроителей занималась фирма ООО «Строитель плюс». Проект начали претворять в жизнь еще в 2010 году.

ООО «Строитель Плюс» была зарегистрирована в 1997 году в Ярославле на улице Собинова. Фирмой управляли шесть учредителей с равными долями: Андрей Алябьев, Евгений Журин, Виктор Моисеев, Анна и Екатерина Смирновы, Елена Холина. В прошлом году компания работала в убыток, по итогам 2023 года он составил 69 тысяч рублей. По данным сервиса «Контур.Фокус», еще с 2019 года фирма находится в стадии банкротства.

Дом обещали возвести за три года. Дольщики вкладывались в квартиры еще на этапе строительства, будучи уверенными, что оно будет закончено. Но в 2016 году работы встали, срок разрешения на строительство истек, а сама компания начала процедуру банкротства.

В 2019 году часть собственников получила квартиры взамен тех, что так и остались неудавшимся проектом «Строителя». Правда, вместо Заволжского района людям пришлось переезжать на другой конец города — Чернопрудную улицу во Фрунзенском районе. Правоохранители возбудили уголовное дело. В 2022 году часть квартир, которые принадлежали мэрии после расселения дольщиков, перепродали частной компании. Тогда люди думали, что высотку достроят. Однако выяснилось, это не так.

Раньше дом выглядел почти готовым, на этажах уже вставили пластиковые окна Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











После окончания бюрократических процедур высотку, наконец, смогли продать с торгов. У здания появились два новых собственника — «Факториал» и «СЗ Инвестпроект». Именно последняя компания взялась за работы по завершению строительства.

— «ИнвестПроект» будет завершать проект ЖК «Машиностроителей». Часть квартир находятся в собственности у застройщика, часть у дольщиков, которые не захотели получать жилье по расселению, — пояснил Александр Смирнов.

ООО «СЗ Инвестпроект» — ярославская компания, зарегистрированная на улице Собинова, была образована в 2017 году. Основное направление работы — строительство жилых и нежилых зданий. У компании три владельца — Мария Якив, Александр Смирнов и Ольга Синицына. Александр Смирнов также является генеральным директором фирмы. По данным «Контур.Фокуса» на конец 2023 года выручка компании составила 54,5 миллиона рублей, а чистая прибыль — 20,9 миллиона.

Высотку частично разобрали Источник: Алина Шибаева / 76.RU











«Движение идет черепашьими шагами»

Компания давно приглядывалась к дому на проспекте Машиностроителей. Но выкупить его не получалось. Торги тормозили разборки с дольщиками, банкротство прошлого застройщика и судебные тяжбы с предпринимателями.

Дело в том, что в строительство дома вкладывались не только обладатели будущих квартир, но и коммерческих площадей на первом этаже. По информации собеседника 76.RU, они пытались отсудить квадратные метры, в которые вложили деньги, не желая получить вместо них финансовую компенсацию.

— Объект сложный, на торги никто не выходил. Мы заинтересовались им еще несколько лет назад, но оперативно выкупить его не получалось. Там все вместе сплелось в клубок: процедура банкротства предыдущего застройщика была небыстрой, суды с дольщиками коммерческих помещений. Рассмотрение дела с судом может откладываться на месяц-полтора и ничего не сдвигается с места, но самая длительная процедура была с выкупом квартир и расселением дольщиков. Это целые годы, слезные истории людей, поэтому однозначно сказать, из-за чего все затянулось — сложно, — пояснил Александр Смирнов.

Люди годами смотрели на недострой из окон жилых домов Источник: Алина Шибаева / 76.RU











Разрешение на строительство дома еще не получено. Одной из причин тому стали проблемы с участком. Земля была распределена таким образом, что компания могла распоряжаться лишь небольшим куском площадей у самого здания. А проводить работы в таких условиях было просто невозможно.

— Был квадратик, к которому ни подойти, ни проехать. Кто даст по чужой территории ездить тяжелой технике, возить материалы? Участок был единый на три дома. Не было ни подъездных путей, ничего. Движение идет черепашьими шагами. Конструктив мы выкупили в мае 2024 года, нужно было решить земельный вопрос. Летом приступили к демонтажу наружных стеновых термопанелей, которые за столько лет пришли в негодность. Вместе с панелями пришлось выбрасывать и установленные в них, пластиковые окна, — объяснил Александр Смирнов.

Судя по всему, в готовом виде дом будет выглядеть примерно так Источник: Алина Шибаева / 76.RU











Наконец, компании удалось разобраться с земельным вопросом. Однако теперь, чтобы получить официальное «добро» на застройку, нужно собрать множество документов и заключить договор аренды.

— Нужно выполнить подготовку ряда документов, в том числе произвести сбор технических условий, заключить договор аренды земельного участка с «Агентством по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда города Ярославля», — пояснил представитель «СЗ Инвестпроект».

«Лифты нужно демонтировать после вандализма»

Фасад высотки планируют оформлять в едином стиле с уже построенными домами ЖК «Машиностроителей». По проекту внешнюю облицовку хотят сделать из керамического кирпича цвета «слоновая кость».

В целом, большинство материалов, которые изначально использовали при строительстве здания, оставят как есть. Эксперты одобрили существующие несущие конструкции и перегородки.

— Мы заключили договор с ООО «Лидер ЭкспертПроектПлюс» <…> на предмет оценки и технического состояния и возможности безопасного использования для завершения строительства объекта. Специалисты сделали вывод, что возможно безопасное использование выполненных несущих и ограждающих конструкций для завершения строительства, при вводе и дальнейшей эксплуатации здания многоквартирного жилого дома с встроенно-пристроенными объектами соцкультбыта, — пояснил Александр Смирнов.

Сейчас территория обнесена забором Источник: Алина Шибаева / 76.RU











Правда, некоторые материалы, все же, придется менять. Использовать их просто опасно. На протяжении многих лет в здание спокойно проходили бездомные и подростки. И то, что находилось внутри здания, они не жалели.

— Лифты, электропроводку, нужно будет демонтировать, после такого вандализма, который происходил в доме, — рассказал Александр Смирнов.

Подъезд будут переделывать

И если по большей части семнадцатиэтажка будет достраиваться по первоначальному проекту, то первый этаж в подъезде решили переделать. За 14 лет старая концепция помещений устарела. По современным меркам, там было бы слишком тесно.

— При демонтаже панелей наружных стен удалось сохранить большую часть перегородок. Мы планируем изменить входную группу, а именно вход в подъезд к лифтовому холлу, чтобы было удобно, просторно и современно, за счет уменьшения площади магазинов первого этажа, — пояснил представитель «СЗ Инвестпроект».

В доме планируют изменить подъезд Источник: Алина Шибаева / 76.RU











Застройщик обещает современные материалы при создании входов в подъезд. В планах — оборудовать выходы на незадымляемые балконы, организовать освещение дома.

— Продумана система безопасности в части пожаротушения, видеонаблюдения, доступа в подъезд и места общего пользования, установлено современное, качественное лифтовое оборудование, — пояснил Александр Смирнов. — Места общего пользования на каждом этаже хорошие, большие, на этажах всего — 9 квартир. Места столько, что дети могут играть в мяч или кататься на велосипедах. На крыше дома планируем разместить обзорную площадку, с которой открывается самый лучший вид на Ярославль, там же будет зона отдыха, место для занятия спортом. Предусмотрено озеленение территории и обустройство парковочных мест.

Правда, вопрос про парковки, все же, остается открытым. Застройщик пока не называет точное количество мест под автомобили, а территория вокруг уже достаточно загружена машинами, которые паркуют жильцы соседних домов.

Люди переживают, хватит ли парковочных мест Источник: Алина Шибаева / 76.RU











Когда начнут строить?

Точная сумма, которая понадобится для достройки высотки пока не называется. Но ясно одно — речь идет на сотни миллионов рублей. При благополучном исходе строители начнут работу весной 2025 года.

— Чтобы понять, сколько денег уйдет на достройку, нужно дождаться проекта. Сначала проект, потом цена, — рассказал Александр Смирнов. — Нам нужно получить технические условия на все коммуникации: воду, канализацию, электричество, ливневку. И заказать проект. Проектных организаций мало, поэтому сколько это займет времени — сказать трудно.

При условии, если застройщик получит все технические условия, то проект закажут в ближайшее время.