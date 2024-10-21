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Недвижимость Как меня строили подробности Простаивала 10 лет: в Ярославле достроят брошенную жилую высотку

Простаивала 10 лет: в Ярославле достроят брошенную жилую высотку

Кто теперь владеет многоэтажкой

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Что будет с недостроенным зданием в Заволжском районе

Определилась судьба недостроенной высотки в Заволжском районе Ярославля. Местные жители задали вопрос о том, что будет с многоэтажкой на проспекте Машиностроителей в районе дома № 21.

— Подскажите, долгострой-многоэтажку на Машиностроителей будут демонтировать, раз наружные стены сняли? — задала вопрос ярославна под постом в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева.

Оказалось, что здание выкупил новый владелец. Теперь дом будут достраивать.

— По информации Министерства строительства, объект незавершенного строительства реализован с торгов в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) застройщика для завершения строительства, — ответили власти на вопрос жительницы города.

Высотку будут достраивать

По информации городских властей, сейчас недостроенным домом владеют две компании — ООО «Факториал» и ООО «СЗ Инвестпроект».

— С ООО «Факториал» и ООО «СЗ Инвестпроект» заключен договор 8 октября 2024 аренды находящегося в государственной собственности земельного участка площадью 4988 квадратных метра с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)». Срок договора аренды установлен 25 сентября 2024 по 24 сентября 2027. Земельный участок предоставлен для завершения строительства объекта незавершенного строительства, — рассказали 76.RU в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля.

По данным сервиса «Контур.Фокус» ООО «Факториал» — ярославская компания, зарегистрированная на улице Собинова. Фирма была образована в 2012 году. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Генеральный директор компании и владелец половины фирмы — Дмитрий Владимирович Корытцев. Второй учредитель — Федор Евгеньевич Фролов. По данным «Контур.Фокуса» в 2023 году компания сработала с убытком в 31 тысячу рублей.

Второй владелец недостроя на проспекте Машиностроителей — ООО «СЗ Инвестпроект». Ярославская компания, зарегистрированная на улице Собинова, была образована в 2017 году. Основное направление работы — строительство жилых и нежилых зданий. У компании три владельца — Мария Евгеньевна Якив, Александр Иванович Смирнов и Ольга Сергеевна Синицына. Александр Смирнов также является генеральным директором фирмы.

По данным «Контур.Фокуса» на конец 2023 года выручка компании составила 54,5 млн рублей, а чистая прибыль — 20,9 млн.

Судя по сроку аренды на землю, владельцы должны завершить высотку до осени 2027 года. Власти не уточнили, получала ли уже компания разрешение на строительство.

Застройщик оставил дольщиков без жилья

Высотка на проспекте Машиностроителей простаивает больше десяти лет. Ее начали возводить в 2010 году, когда фирма ООО «Строитель плюс» получила разрешение на застройку.

Компания ООО «Строитель Плюс» была зарегистрирована в 1997 году в Ярославле на улице Собинова. Уставный капитал компании составлял 30 миллионов рублей. Фирмой управляли 6 учредителей с равными долями: Андрей Алябьев, Евгений Журин, Виктор Моисеев, Анна Смирнова, Екатерина Смирнова, Елена Холина. По итогам 2023 года компания понесла убыток в 69 тысяч рублей. По данным сервиса «Контур.Фокус» еще с 2019 года фирма находится в стадии банкротства.

Застройщик обещал, что дом будет сдан в 2013 году, но неожиданно работы на объекте остановили до 2016 года, когда у компании истек срок разрешения на строительство. Тут же выяснилось, что «Строитель» начал процедуру банкротства, что означало: людям не видать квартир в новостройке, за которые уже заплатили.

Правоохранители возбудили уголовное дело, а власти стали думать, что делать с дольщиками, оставшимися без жилья. В 2019 году часть обманутых собственников получила квартиры взамен тех, что так и остались неудавшимся проектом «Строителя». Правда, вместо Заволжского района людям пришлось переезжать на Чернопрудную улицу на проспекте Фрунзе.

В 2022 году права на квартиры, которые ранее принадлежали городу, перепродали частной компании. Тогда люди подумали, что собственник сможет достроить дом. Позже выяснилось, что это не так. Портал 76.RU объяснял, почему так вышло.

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Недострой Высотка Власти Застройщик
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