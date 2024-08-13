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Недвижимость Вошли в положение: ярославские владельцы квартир меньше всех в России подняли цены на аренду

Вошли в положение: ярославские владельцы квартир меньше всех в России подняли цены на аренду

Публикуем аналитику

334
12 комментариев
В Ярославле оказалось выгоднее всего в России снимать жилье

Ярославль стал одним из городов России, где меньше всего подорожала аренда жилья за последние полтора года. Такие выводы сделали аналитики издания «Т-Ж».

— Судя по данным из объявлений на «Авито», за полтора года стоимость аренды однокомнатной квартиры в крупных городах в среднем выросла на 44%. А в отдельных местах этот рост оказался вдвое выше, — сообщает портал.

В рейтинге учли ситуацию в 30 крупнейших городах страны с населением от 500 тысяч человек. Рекордным стал рост цен на арендованное жилье в Барнауле, Челябинске и Нижнем Новгороде — почти на 80%. Ярославль вошел в тройку городов с самой маленькой прибавкой стоимости — 31%. Меньше показатель оказался только у Санкт-Петербурга (+25%) и Владивостока (+9%).

— Вероятно, стоимость аренды увеличилась из-за повышения кредитных ставок. Ставки по ипотеке выросли, поэтому люди, которые покупали квартиры для сдачи в аренду, тоже поспешили переписать ценники. Недоступной ипотеку сделали не только ставки, но и более высокий первоначальный взнос. Те, кто рассчитывал купить квартиру, могли переориентироваться на аренду, а это тоже стимулирует рост цен, — прокомментировали аналитики «Т-Ж».

Напомним, мы писали, какие квартиры в Ярославле труднее всего продать.

А вы за сколько снимаете квартиру?

Меньше 10 тысяч
10–15 тысяч
15–20 тысяч
20–25 тысяч
Более 25 тысяч
Я не снимаю жилье

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Комментарии
12
с++
13 августа 2024, 13:18
В Ярославль прямо таки очередь выстроилась, все хотят записаться на шахматный турнир
Гость
13 августа 2024, 13:21
в нищей Костроме ещё дешевле но работать придётся за копейки и существовать в городке где ничего нет кроме военных и полицаев, там реально целые улицы - суду прокуратуры СК отделы итд итп до бесконечности
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