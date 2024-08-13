Вошли в положение: ярославские владельцы квартир меньше всех в России подняли цены на аренду

В Ярославле оказалось выгоднее всего в России снимать жилье Источник: Кирилл Поверинов











Ярославль стал одним из городов России, где меньше всего подорожала аренда жилья за последние полтора года. Такие выводы сделали аналитики издания «Т-Ж».



— Судя по данным из объявлений на «Авито», за полтора года стоимость аренды однокомнатной квартиры в крупных городах в среднем выросла на 44%. А в отдельных местах этот рост оказался вдвое выше, — сообщает портал.



В рейтинге учли ситуацию в 30 крупнейших городах страны с населением от 500 тысяч человек. Рекордным стал рост цен на арендованное жилье в Барнауле, Челябинске и Нижнем Новгороде — почти на 80%. Ярославль вошел в тройку городов с самой маленькой прибавкой стоимости — 31%. Меньше показатель оказался только у Санкт-Петербурга (+25%) и Владивостока (+9%).

— Вероятно, стоимость аренды увеличилась из-за повышения кредитных ставок. Ставки по ипотеке выросли, поэтому люди, которые покупали квартиры для сдачи в аренду, тоже поспешили переписать ценники. Недоступной ипотеку сделали не только ставки, но и более высокий первоначальный взнос. Те, кто рассчитывал купить квартиру, могли переориентироваться на аренду, а это тоже стимулирует рост цен, — прокомментировали аналитики «Т-Ж».



Напомним, мы писали, какие квартиры в Ярославле труднее всего продать.

