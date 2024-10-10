Строился за деньги простых людей: в Ярославле выставили на продажу брошенный торговый центр

Недострой в Брагине пустует долгие годы Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











В Ярославле вновь выставили на продажу здание недостроенного торгового центра на улице Труфанова в районе дома № 19 в Брагине. Бетонный скелет заброшки продают за 46 миллионов 584 тысячи рублей.

Заявки будут принимать еще один день — до 11 октября 2024 года. Успеть подать документы нужно до 15:00.

Судя по документам, здание готово на 43%. Площадь застройки — 2670,5 кв. м.

В документах указано, что у недостроенного ТЦ три собственника — ООО «Тринитистрой», Лилии Трофимовой, Ольги Пижицкой. Сам объект расположен на территории в 6912 квадратных метров. Разрешенный вид использования земли: «для строительства 4-этажного с мансардой торгово-сервисного центра с инженерными коммуникациями».

— Осуществление осмотра объектов проводится заинтересованным лицом самостоятельно, — говорится в извещении о проведении аукциона, опубликованном на сайте мэрии Ярославля.

Сами торги пройдут 16 октября 2024 года в 11:00. Чтобы участвовать в аукционе, нужно внести задаток в 9 миллионов 316 тысяч 800 рублей.

Напомним, заброшке, которую не впервые пытаются продать с молотка, уже 20 лет. Идея построить этот торговый центр появилась в 2004 году у предприятия «Брагино», которое принадлежало мэрии города. Тогда мэр Ярославля Виктор Волончунас убедил предпринимателей, которые торговали на расположенном рядом рынке, сменить палатки на комфортные места в торговом центре. Бизнесмены скинулись на строительство комплекса.

Кто-то выпотрошил заначки, кто-то вложил средства, накопленные на покупку квартиры, рассчитывая на рентабельное торговое место. По их словам МУП «Брагино» тогда получило от предпринимателей около 100 миллионов рублей. Начались строительные работы, но вскоре всё замерло. Спустя годы люди пытались вернуть свои деньги. Но получили лишь крохи от того, что вложили.

Здание несколько раз пытались продать, но желающих приобрести недострой не нашлось.