В Ярославле дом-памятник переделают под гостиницу: подробности

В Ярославле дом-памятник в центре города переделают под гостиницу. Об этом 19 августа сообщил начальник региональной инспекции государственного строительного надзора Андрей Фирулев. Речь идет об историческом здании, расположенном по адресу: улица Собинова, 5в.
— Здание высотой в три этажа с подвалом под всем зданием, мезонином и вновь организованной мансардой в объеме существующего чердачного пространства. В рамках приспособления проектной документацией подвал предусматривается под всем объемом здания, при этом существующая часть подвала приспосабливается для современного использования, а часть подвала вновь организовывается. Приспособление здания предполагает перепланировку его помещений на всех этажах. Функционально предполагается использовать здание как гостиницу, вмещающую 9 номеров, включая номер с возможностью использования инвалидами и малоподвижной группой населения. Расчетное количество проживающих — 21 человек, — написал Фирулев на своей странице во «ВКонтакте».
Это здание является объектом культурного наследия регионального значения «Флигель южный усадьбы Холщевниковых — Ярославской уездной земской управы». Он был построен в середине XIX века. По данным Росреестра, сейчас объект находится в частной собственности, принадлежит физическому лицу.
Напомним, в Ярославле продали легендарное здание Присутственных мест на Советской площади. Его новым владельцем стала фирма из Москвы, которая ранее уже получала в Ярославле участок под застройку.