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Недвижимость В Ярославле дом-памятник переделают под гостиницу: подробности

В Ярославле дом-памятник переделают под гостиницу: подробности

Об этом сообщили в правительстве региона

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2 комментария

Старинный дом в Ярославле переделают под гостиницу

В Ярославле дом-памятник в центре города переделают под гостиницу. Об этом 19 августа сообщил начальник региональной инспекции государственного строительного надзора Андрей Фирулев. Речь идет об историческом здании, расположенном по адресу: улица Собинова, 5в.

— Здание высотой в три этажа с подвалом под всем зданием, мезонином и вновь организованной мансардой в объеме существующего чердачного пространства. В рамках приспособления проектной документацией подвал предусматривается под всем объемом здания, при этом существующая часть подвала приспосабливается для современного использования, а часть подвала вновь организовывается. Приспособление здания предполагает перепланировку его помещений на всех этажах. Функционально предполагается использовать здание как гостиницу, вмещающую 9 номеров, включая номер с возможностью использования инвалидами и малоподвижной группой населения. Расчетное количество проживающих — 21 человек, — написал Фирулев на своей странице во «ВКонтакте».

Так здание будет выглядеть сбоку

Это здание является объектом культурного наследия регионального значения «Флигель южный усадьбы Холщевниковых — Ярославской уездной земской управы». Он был построен в середине XIX века. По данным Росреестра, сейчас объект находится в частной собственности, принадлежит физическому лицу.

Напомним, в Ярославле продали легендарное здание Присутственных мест на Советской площади. Его новым владельцем стала фирма из Москвы, которая ранее уже получала в Ярославле участок под застройку.

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Комментарии
2
Гость
19 августа 2024, 16:58
Вот ведь чудо-то какое невиданное.
Гость
19 августа 2024, 17:06
Ну, гостишка - не самый плохой вариант, на самом деле.
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