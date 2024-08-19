В Ярославле дом-памятник переделают под гостиницу: подробности

— Здание высотой в три этажа с подвалом под всем зданием, мезонином и вновь организованной мансардой в объеме существующего чердачного пространства. В рамках приспособления проектной документацией подвал предусматривается под всем объемом здания, при этом существующая часть подвала приспосабливается для современного использования, а часть подвала вновь организовывается. Приспособление здания предполагает перепланировку его помещений на всех этажах. Функционально предполагается использовать здание как гостиницу, вмещающую 9 номеров, включая номер с возможностью использования инвалидами и малоподвижной группой населения. Расчетное количество проживающих — 21 человек, — написал Фирулев на своей странице во «ВКонтакте».