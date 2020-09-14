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«Мы стали лидерами по скорости подсчета»: избирком озвучил итоги голосования в Ярославской области

Андрей Коваленко обошел Анатолия Лисицына на выборах в Госдуму

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Андрей Коваленко обогнал Анатолия Лисицына по количеству набранных голосов на выборах в Госдуму

Андрей Коваленко обогнал Анатолия Лисицына по количеству набранных голосов на выборах в Госдуму

На выборах в Ярославской области победил Андрей Коваленко

Избирательная комиссия Ярославской области озвучила окончательные итоги голосования на дополнительных выборах депутата Госдумы России от региона.

— В очередной раз благодаря использованию технических новшеств — КОИБов и протоколов с QR-кодами — мы стали лидерами по скорости подсчета голосов, — сообщил 14 сентября председатель избиркома Олег Захаров. — По предварительным данным, по 194-му избирательному округу победил Андрей Коваленко, выдвинутый партией «Единая Россия». Его поддержал 47 561 житель региона, что составляет 40,27% от общего числа проголосовавших.

Сколько голосов набрали кандидаты:

  • Андрей Коваленко — 40,27%;
  • Анатолий Лисицын — 34,21%;
  • Елена Кузнецова — 11,70%;
  • Олег Виноградов — 3,88%;
  • Ирина Лобанова — 3,43%;
  • Владимир Ворожцов — 1,85%;
  • Олег Булаев — 1,17%;
  • Оксана Ромашкова — 1,15%.

Явка на довыборы с учетом голосования на избирательных участках и электронного дистанционного голосования составила 22,68%.

Напомним, кандидаты-лидеры еще ночью после выборов дали свои комментарии о ситуации.

Место депутата от Ярославской области стало вакантно после ухода депутата Александра Грибова на работу в исполнительную власть. В январе этого года распоряжением Михаила Мишустина его назначили заместителем руководителя аппарата правительства.

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