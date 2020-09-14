«Мы стали лидерами по скорости подсчета»: избирком озвучил итоги голосования в Ярославской области

На выборах в Ярославской области победил Андрей Коваленко
Избирательная комиссия Ярославской области озвучила окончательные итоги голосования на дополнительных выборах депутата Госдумы России от региона.
— В очередной раз благодаря использованию технических новшеств — КОИБов и протоколов с QR-кодами — мы стали лидерами по скорости подсчета голосов, — сообщил 14 сентября председатель избиркома Олег Захаров. — По предварительным данным, по 194-му избирательному округу победил Андрей Коваленко, выдвинутый партией «Единая Россия». Его поддержал
Сколько голосов набрали кандидаты:
- Андрей Коваленко — 40,27%;
- Анатолий Лисицын — 34,21%;
- Елена Кузнецова — 11,70%;
- Олег Виноградов — 3,88%;
- Ирина Лобанова — 3,43%;
- Владимир Ворожцов — 1,85%;
- Олег Булаев — 1,17%;
- Оксана Ромашкова — 1,15%.
Явка на довыборы с учетом голосования на избирательных участках и электронного дистанционного голосования составила 22,68%.
Напомним, кандидаты-лидеры еще ночью после выборов дали свои комментарии о ситуации.
Место депутата от Ярославской области стало вакантно после ухода депутата Александра Грибова на работу в исполнительную власть. В январе этого года распоряжением Михаила Мишустина его назначили заместителем руководителя аппарата правительства.