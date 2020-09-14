«Мы стали лидерами по скорости подсчета»: избирком озвучил итоги голосования в Ярославской области

Сколько голосов набрали кандидаты:



Андрей Коваленко — 40,27%;



Анатолий Лисицын — 34,21%;



Елена Кузнецова — 11,70%;



Олег Виноградов — 3,88%;



Ирина Лобанова — 3,43%;



Владимир Ворожцов — 1,85%;



Олег Булаев — 1,17%;



Оксана Ромашкова — 1,15%.



Явка на довыборы с учетом голосования на избирательных участках и электронного дистанционного голосования составила 22,68%.



Напомним, кандидаты-лидеры еще ночью после выборов дали свои комментарии о ситуации.



Место депутата от Ярославской области стало вакантно после ухода депутата Александра Грибова на работу в исполнительную власть. В январе этого года распоряжением Михаила Мишустина его назначили заместителем руководителя аппарата правительства.

