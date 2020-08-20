Квартиры и километры земли: сколько заработал мэр Ярославля Владимир Волков

Мэр Ярославля за год заработал в 2,5 раза меньше жены
Мэр Ярославля Владимир Волков наконец опубликовал данные о доходах. Мы заглянули в декларацию и выяснили, что за прошлый год градоначальник заработал в два с половиной раза меньше, чем его супруга.
За год Владимир Волков задекларировал
В долевой собственности у Волкова имеются земельные участки площадью 1800,
Владимир Волков также задекларировал недвижимость, которая находится у него в пользовании. Это жилой дом площадью
Супруга ярославского мэра за прошлый год задекларировала
В собственности у женщины земельный участок площадью
О доходах и расходах уже отчитались главы многих городов Ярославской области. Мы составили топ самых обеспеченных. Правда, работники правительства Ярославской области заработали еще больше, чем мэры. Смотрим их декларации.
Напомним, жена губернатора Ярославской области, как и супруга мэра, заработала намного больше мужа. И это при том, что в 2018 году она не имела дохода.
Вне конкуренции по доходам, конечно, Валентина Терешкова. Будучи депутатом Государственной думы она заработала на огромный дом, квартиры и несколько автомобилей класса S. Изучаем ее декларацию.