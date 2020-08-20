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Квартиры и километры земли: сколько заработал мэр Ярославля Владимир Волков

Спойлер: намного меньше, чем супруга

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Мэр Ярославля наконец опубликовал декларацию за прошлый год&nbsp;

Мэр Ярославля наконец опубликовал декларацию за прошлый год 

Мэр Ярославля за год заработал в 2,5 раза меньше жены

Мэр Ярославля Владимир Волков наконец опубликовал данные о доходах. Мы заглянули в декларацию и выяснили, что за прошлый год градоначальник заработал в два с половиной раза меньше, чем его супруга.

За год Владимир Волков задекларировал 4 765 649 рублей. В собственности чиновника земельный участок площадью 825 кв. м. Кроме того, мэр Ярославля владеет мотоциклом БМВ F-800-R и квадроциклом BRP MAX-500.

В долевой собственности у Волкова имеются земельные участки площадью 1800, 622 кв. м, жилой дом площадью 20 кв. м, две квартиры по 63 и 51 квадратному метру. Везде у мэра Ярославля в собственности 1/2 доли.

Владимир Волков также задекларировал недвижимость, которая находится у него в пользовании. Это жилой дом площадью 511 кв. м и две квартиры по 69 и 86 кв. м.

Супруга ярославского мэра за прошлый год задекларировала 12 278 955 рублей. Это более чем в два с половиной раза превышает доход мэра.

В собственности у женщины земельный участок площадью 3000 кв. м, жилой дом площадью 66 кв. м и нежилое помещение площадью 475 квадратных метров.

О доходах и расходах уже отчитались главы многих городов Ярославской области. Мы составили топ самых обеспеченных. Правда, работники правительства Ярославской области заработали еще больше, чем мэры. Смотрим их декларации.

Напомним, жена губернатора Ярославской области, как и супруга мэра, заработала намного больше мужа. И это при том, что в 2018 году она не имела дохода.

Вне конкуренции по доходам, конечно, Валентина Терешкова. Будучи депутатом Государственной думы она заработала на огромный дом, квартиры и несколько автомобилей класса S. Изучаем ее декларацию.

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