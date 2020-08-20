Квартиры и километры земли: сколько заработал мэр Ярославля Владимир Волков

Мэр Ярославля Владимир Волков наконец опубликовал данные о доходах. Мы заглянули в декларацию и выяснили, что за прошлый год градоначальник заработал в два с половиной раза меньше, чем его супруга.



За год Владимир Волков задекларировал 4 765 649 рублей . В собственности чиновника земельный участок площадью 825 кв. м . Кроме того, мэр Ярославля владеет мотоциклом БМВ F-800-R и квадроциклом BRP MAX-500.