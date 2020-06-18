Владимир Путин собирается вновь обратиться к россиянам — на этот раз по поводу голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 1 июля. Как сообщает «Интерфакс», обращение пройдет после парада Победы — 29 или 30 июня. Точной даты пока нет.
— Президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию РФ. Это произойдет в один из дней после парада Победы, который состоится 24 июня, — цитирует агентство слова своего источника.
В преддверии голосования у президента запланированы еще несколько крупных совещаний по поддержке граждан и бизнеса. А уже после голосования Владимир Путин проведет традиционную прямую линию с гражданами, ее дата тоже будет объявлена позже.
Напомним, голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, оно также будет проходить в течение шести дней до этой даты. Голосовать будем всем народом, при этом выбор небольшой — либо мы все поправки принимаем, либо отклоняем. Путин ранее говорил, что новая Конституция будет действовать, только если за нее проголосует народ. Тем не менее на полках магазинов уже появилась обновленная версия главного закона страны.
Изменения вносятся сразу в несколько статей, прочитать все поправки целиком можно тут.