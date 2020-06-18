Владимир Путин собирается вновь обратиться к россиянам — на этот раз по поводу голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 1 июля. Как сообщает «Интерфакс», обращение пройдет после парада Победы — 29 или 30 июня. Точной даты пока нет.



— Президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию РФ. Это произойдет в один из дней после парада Победы, который состоится 24 июня, — цитирует агентство слова своего источника.



В преддверии голосования у президента запланированы еще несколько крупных совещаний по поддержке граждан и бизнеса. А уже после голосования Владимир Путин проведет традиционную прямую линию с гражданами, ее дата тоже будет объявлена позже.

