Михаил Мишустин высказался про строительство ЦБК на Рыбинском водохранилище

После совещания в Переславле-Залесском Михаил Мишустин отправится в Кострому

Сегодня председатель правительства Михаил Мишустин приехал с официальным визитом в Ярославскую область. Сейчас в Переславле-Залесском на совещании он обсуждает социально-экономическое положение малых городов. Речь зашла о возможном строительстве целлюлозно-бумажного комбината в Вологодской области на берегу Рыбинского водохранилища.



— Председатель правительства поддержал позицию «Единой России» по ЦБК в Вологодской области, — сообщили в партии. — Целлюлозно-бумажного комбината на берегу Рыбинского водохранилища не будет.

