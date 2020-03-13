Михаил Мишустин высказался про строительство ЦБК на Рыбинском водохранилище

Сегодня председатель правительства Михаил Мишустин приехал с официальным визитом в Ярославскую область. Сейчас в Переславле-Залесском на совещании он обсуждает социально-экономическое положение малых городов. Речь зашла о возможном строительстве целлюлозно-бумажного комбината в Вологодской области на берегу Рыбинского водохранилища.
— Председатель правительства поддержал позицию «Единой России» по ЦБК в Вологодской области, — сообщили в партии. — Целлюлозно-бумажного комбината на берегу Рыбинского водохранилища не будет.
Ранее секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак направил главе кабмина обращение с просьбой принять меры по предотвращению опасного для экологии строительства. В нём Турчак отметил большое количество обращений граждан в партию по этому вопросу. С такой же просьбой в адрес правительства России и президента Владимира Путина обращался губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Против строительства комбината выступали и оппозиционеры.
ЦБК планировали построить на реке Суде рядом с Рыбинским водохранилищем в Вологодской области. Власти региона сначала поддержали проект, а вот руководство Ярославской области заняло противоположную позицию, так как есть мнение, что предприятие нанесёт урон экологии Волги.