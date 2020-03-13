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Политика

Михаил Мишустин высказался про строительство ЦБК на Рыбинском водохранилище

Премьер-министр прибыл с официальным визитом в Ярославскую область

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После совещания в Переславле-Залесском Михаил Мишустин отправится в Кострому

После совещания в Переславле-Залесском Михаил Мишустин отправится в Кострому

Сегодня председатель правительства Михаил Мишустин приехал с официальным визитом в Ярославскую область. Сейчас в Переславле-Залесском на совещании он обсуждает социально-экономическое положение малых городов. Речь зашла о возможном строительстве целлюлозно-бумажного комбината в Вологодской области на берегу Рыбинского водохранилища.

— Председатель правительства поддержал позицию «Единой России» по ЦБК в Вологодской области, — сообщили в партии. — Целлюлозно-бумажного комбината на берегу Рыбинского водохранилища не будет.

Ранее секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак направил главе кабмина обращение с просьбой принять меры по предотвращению опасного для экологии строительства. В нём Турчак отметил большое количество обращений граждан в партию по этому вопросу. С такой же просьбой в адрес правительства России и президента Владимира Путина обращался губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Против строительства комбината выступали и оппозиционеры.

ЦБК планировали построить на реке Суде рядом с Рыбинским водохранилищем в Вологодской области. Власти региона сначала поддержали проект, а вот руководство Ярославской области заняло противоположную позицию, так как есть мнение, что предприятие нанесёт урон экологии Волги.

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КОММЕНТАРИИ (19)

Гость
13 мар 2020 в 12:41

Сами придумали сами отменили , рейтинг едра вы все равно не поднимите

Гость
13 мар 2020 в 13:32

Власть сначала добро дала строить ЦБК на Рыбинке,занесли немало видать,а после всенародного вопля протеста вдруг передумала.Связываю это с протаскиванием на пожизненный срок Путина.И так один негатив от власти идёт,Пенсии украли,Конституцию насилуют...решили,что ЦБК попозже запустят.

Гость
13 мар 2020 в 13:00

Из Росреестра исчезла недвижимость Валентины Терешковой. Именно она озвучила предложение обнулить сроки Путина
Ей принадлежит дом площадью 700 квадратных метров и три квартиры. Одна из квартир находится в Гранатном переулке в "спецдоме", который построили в 70-х годах прошлого века. Его контролирует Федеральная служба охраны.
Терешковой в этом доме принадлежит квартира площадью 171,2 квадратных метра, ее оценочная стоимость составляет около 200 миллионов рублей.