«Он погиб из-за любви к России»: в Ярославле прошел митинг в память о Борисе Немцове

В Ярославле вспомнили Бориса Немцова Фото: Ольга Прохорова

Сегодня, 29 февраля, в Ярославле прошел митинг в память об убитом политике Борисе Немцове, который в последний год жизни был и депутатом Ярославской областной думы.



Митинг прошел 29 февраля в парке напротив кинотеатра «Родина» Фото: Ольга Прохорова

Митинг состоялся в парке напротив кинотеатра «Родина». На акцию люди принесли портреты Немцова, цветы и лозунги. — Борис Немцов погиб, потому что очень любил свою Родину, любил Россию, — звучало с импровизированной сцены.

Все желающие могли высказаться с импровизированной сцены Фото: Ольга Прохорова

Также на митинге озвучили требования вернуть прямые выборы мэра и освободить политзаключенных, к которым выступающие отнесли бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова.



Также на митинге озвучили требования вернуть прямые выборы мэра Фото: Ольга Прохорова

Были плакаты за свободный интернет Фото: Ольга Прохорова

На акцию пришло около ста человек Фото: Ольга Прохорова