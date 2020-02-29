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Политика

«Он погиб из-за любви к России»: в Ярославле прошел митинг в память о Борисе Немцове

На акции развернули и плакаты о местных проблемах

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В Ярославле вспомнили Бориса Немцова

В Ярославле вспомнили Бориса Немцова

Сегодня, 29 февраля, в Ярославле прошел митинг в память об убитом политике Борисе Немцове, который в последний год жизни был и депутатом Ярославской областной думы.

Митинг прошел 29 февраля в парке напротив кинотеатра «Родина»

Митинг прошел 29 февраля в парке напротив кинотеатра «Родина»

Митинг состоялся в парке напротив кинотеатра «Родина». На акцию люди принесли портреты Немцова, цветы и лозунги.

— Борис Немцов погиб, потому что очень любил свою Родину, любил Россию, — звучало с импровизированной сцены.

Все желающие могли высказаться с&nbsp;импровизированной сцены

Все желающие могли высказаться с импровизированной сцены

Также на митинге озвучили требования вернуть прямые выборы мэра и освободить политзаключенных, к которым выступающие отнесли бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова.

Также на митинге озвучили требования вернуть прямые выборы мэра

Также на митинге озвучили требования вернуть прямые выборы мэра

Были плакаты за свободный интернет

Были плакаты за свободный интернет

На акцию пришло около ста человек

На акцию пришло около ста человек

Напомним, Борис Немцов был убит шестью выстрелами в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Спустя 2,5 года его убийца услышал приговор — 19 лет лишения свободы.

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митингБорис Немцов
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КОММЕНТАРИИ (18)

Гость
29 фев 2020 в 16:07

Вечная память смелому человеку! Респект и уважение организаторам митинга в память Бориса Немцова! Позор трусливым диванным люмпенам-комментаторам! Трусость-главная проблема страны....Вот и вякают - оправдывая свою трусость.

Олег
29 фев 2020 в 15:48

ахахаха
Из-за любви к России. И для этого помогал составлять санкционные списки для ГосДепа, что больнее ударить по экономике России. Сферические в вакууме.

пенсия
29 фев 2020 в 15:45

А мне очень жаль что не стало Немцова.