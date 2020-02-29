«Он погиб из-за любви к России»: в Ярославле прошел митинг в память о Борисе Немцове

Сегодня, 29 февраля, в Ярославле прошел митинг в память об убитом политике Борисе Немцове, который в последний год жизни был и депутатом Ярославской областной думы.
Митинг состоялся в парке напротив кинотеатра «Родина». На акцию люди принесли портреты Немцова, цветы и лозунги.
— Борис Немцов погиб, потому что очень любил свою Родину, любил Россию, — звучало с импровизированной сцены.
Также на митинге озвучили требования вернуть прямые выборы мэра и освободить политзаключенных, к которым выступающие отнесли бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова.
Напомним, Борис Немцов был убит шестью выстрелами в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Спустя 2,5 года его убийца услышал приговор — 19 лет лишения свободы.