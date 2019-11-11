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Политика

Председатель избирательной комиссии Ярославля может лишиться поста

Этот вопрос решится на заседании горизбиркома

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Андрей Бурьяноватый может покинуть пост председателя городской избирательной комиссии Ярославля

Андрей Бурьяноватый может покинуть пост председателя городской избирательной комиссии Ярославля

Председатель избирательной комиссии Ярославля Андрей Бурьяноватый может лишиться своего поста.

— Сегодня назначено заседание комиссии, в повестку которого включен этот вопрос, — сообщили 76.RU в горизбиркоме.

Если Бурьяноватого снимут, то решение городской комиссии направят в областной избирком, а тот в свою очередь должен будет предложить новую кандидатуру на этот пост из состава городской комиссии. После этого за городской комиссией остается право утвердить данного человека на должность или нет. Если кандидатура будет отклонена, то выдвинут новую - опять же из состава горизбиркома.

Напомним, Андрей Бурьяноватый бессменно руководил избирательной комиссией Ярославля с 1993 года.

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КОММЕНТАРИИ (2)

11 ноя 2019 в 15:54

Может, сообщил на верх, что притопают на выборы не 30%, как сейчас, а 45%?

Гость
11 ноя 2019 в 15:34

Почему так категорично пишут:.."снимут",.."может лишиться поста" - он, что провинился в чем-то .. Может просто назначено переизбрание на должность ??