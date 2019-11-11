Председатель избирательной комиссии Ярославля может лишиться поста

Председатель избирательной комиссии Ярославля Андрей Бурьяноватый может лишиться своего поста.



— Сегодня назначено заседание комиссии, в повестку которого включен этот вопрос, — сообщили 76.RU в горизбиркоме.



Если Бурьяноватого снимут, то решение городской комиссии направят в областной избирком, а тот в свою очередь должен будет предложить новую кандидатуру на этот пост из состава городской комиссии. После этого за городской комиссией остается право утвердить данного человека на должность или нет. Если кандидатура будет отклонена, то выдвинут новую - опять же из состава горизбиркома.

