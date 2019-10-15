«Пришли в 6 утра»: в Ярославле прошёл обыск у сотрудника ФБК

В Ярославле Александр часто устраивает митинги и акции

Сегодня в 30 регионах России проходят обыски в штабах сторонников Алексея Навального — участников Фонда борьбы с коррупцией, который разоблачает нечистых на руку чиновников. К некоторым приходят домой.

С обыском пришли и к ярославскому стороннику оппозиционера — Александру Смирнову.

— К Саше силовики пришли в 6 часов утра, — сообщила координатор штаба Алексея Навального в Ярославле Елена Лекиашвили. — Целый час они не могли попасть в квартиру. Потом ушли. Что дальше происходило, мне неизвестно.

