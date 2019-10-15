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Политика

«Пришли в 6 утра»: в Ярославле прошёл обыск у сотрудника ФБК

Что происходит сейчас в местном штабе Алексея Навального

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В Ярославле Александр часто устраивает митинги и акции

В Ярославле Александр часто устраивает митинги и акции

Сегодня в 30 регионах России проходят обыски в штабах сторонников Алексея Навального — участников Фонда борьбы с коррупцией, который разоблачает нечистых на руку чиновников. К некоторым приходят домой. 

С обыском пришли и к ярославскому стороннику оппозиционера — Александру Смирнову.

— К Саше силовики пришли в 6 часов утра, — сообщила координатор штаба Алексея Навального в Ярославле Елена Лекиашвили. — Целый час они не могли попасть в квартиру. Потом ушли. Что дальше происходило, мне неизвестно.

Сам Александр трубку пока не берёт.

— Следственным комитетом Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту совершения финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем. Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования, — уточняет представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. — Ряд сотрудников ФБК вызваны к следователям для допроса по уголовному делу.

Кроме того, суд уже наложил арест на счёта ФБК.

— Установлено, что на указанные счета поступали денежные средства из иностранных источников. В частности, этот факт стал основанием для внесения фонда в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, — говорит Петренко.

В начале сентября похожий обыск прошёл и дома у координатор ярославского штаба Навального Елены Лекиашвили. Тогда изъяли оргтехнику и телефон. Мы вели онлайн-трансляцию.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    15 окт 2019 в 10:56

    Ни один казнокрад не сдаст наворованное у народа без боя

    Наскальный
    15 окт 2019 в 11:25

    Любой магазин типа Все для семьи (армянский или таджикский) это тоже финансовые операции с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, и что ничего не возбуждается никто. Конечно, это не с Конституцией же гулять по площади.