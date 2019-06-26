Ярославские депутаты пожаловались Дмитрию Медведеву на ситуацию с медициной

Документ хотят отправить в конце недели
Фото: Александр Воробьёв / Facebook.com
Ярославские депутаты написали письмо председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву. В нём они просят чиновника разобраться в сложившейся ситуации с предоставлением медицинской помощи жителям Ярославской области. Под заявлением подписалось более десяти депутатов от партий КПРФ и «Справедливая Россия». Депутаты от «Единой России» документ не подписали.
Руководитель фракции КПРФ в Ярославле Александр Воробьёв выступил перед коллегами на заседании Ярославской областной думы, которое состоялось 25 июня:
— Я хочу, чтобы к руководителям департамента были приняты меры. Первые — дисциплинарные. Я думаю, руководитель департамента здравоохранения давно уже заслуживает снятия с должности. Должны быть возбуждены уголовные дела, а самое главное — решены вопросы доступности медицинской помощи для тех, кто обращается, — говорит депутат-коммунист.
В обращении сказано, что жители Ярославской области недовольны качеством и своевременным оказанием медицинской помощи. Также люди жалуются на качество бесплатной медицинской помощи из-за нехватки квалифицированного медперсонала.
Депутаты попросили председателя правительства увеличить финансирование в сфере здравоохранения, прекратить оптимизацию и реорганизацию больниц, а также обеспечить регулярные поставки льготных лекарств пациентам и уменьшить сроки ожидания оказания медицинской помощи.
«Считаем необходимым в рамках национального проекта "Здравоохранение" предусмотреть строительство новых лечебных учреждений, исходя из существующих нормативов», — заключительное предложение в документе.
Напомним, ситуация с медициной в Ярославской области не самая лучшая. На прошлой неделе Росздравнадзор устроил проверку по всей стране. Наша область оказалась в числе тех, где люди не получают жизненно необходимые лекарства. 20 июня на прямой линии Путин ответил, почему люди не получают лекарства вовремя.