Ярославские депутаты пожаловались Дмитрию Медведеву на ситуацию с медициной

Ярославские депутаты написали письмо председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву. В нём они просят чиновника разобраться в сложившейся ситуации с предоставлением медицинской помощи жителям Ярославской области. Под заявлением подписалось более десяти депутатов от партий КПРФ и «Справедливая Россия». Депутаты от «Единой России» документ не подписали.

Руководитель фракции КПРФ в Ярославле Александр Воробьёв выступил перед коллегами на заседании Ярославской областной думы, которое состоялось 25 июня:



— Я хочу, чтобы к руководителям департамента были приняты меры. Первые — дисциплинарные. Я думаю, руководитель департамента здравоохранения давно уже заслуживает снятия с должности. Должны быть возбуждены уголовные дела, а самое главное — решены вопросы доступности медицинской помощи для тех, кто обращается, — говорит депутат-коммунист.

В обращении сказано, что жители Ярославской области недовольны качеством и своевременным оказанием медицинской помощи. Также люди жалуются на качество бесплатной медицинской помощи из-за нехватки квалифицированного медперсонала.



Фото: Александр Воробьёв / Facebook.com

Фото: Александр Воробьёв / Facebook.com

Депутаты попросили председателя правительства увеличить финансирование в сфере здравоохранения, прекратить оптимизацию и реорганизацию больниц, а также обеспечить регулярные поставки льготных лекарств пациентам и уменьшить сроки ожидания оказания медицинской помощи.

«Считаем необходимым в рамках национального проекта "Здравоохранение" предусмотреть строительство новых лечебных учреждений, исходя из существующих нормативов», — заключительное предложение в документе.

