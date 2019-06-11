11 июня вторник
СЕЙЧАС +24°С
usd 64.79
eur 73.21
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +24°С
usd 64.79
eur 73.21
Политика

Федеральным инспектором по Ярославской области назначили десантника и огородника: что о нём известно

Алексей Кошаев приехал из Димитровграда

Поделиться

1 653
5 Обсудить

Все новости

Все новости

Кошаев — кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе и самбо

Фото: инстаграм Алексея Кошаева

На должность федерального инспектора по Ярославской области назначили нового чиновника. Им стал экс-глава Димитровграда Алексей Кошаев. 

— На свою должность Алексей Кошаев назначен 10 июня, — пояснили в пресс-службе правительства Ярославской области.

Судя по инстаграму чиновника, Алексей Кошаев любит заниматься спортом, париться в бане и работать на огороде. 

В правительстве Ярославской области уточнили, что главным федеральным инспектором по Ярославской области остаётся Алексей Володичев, которого назначили в августе прошлого года.

Алексей Кошаев родился 5 февраля 1975 года в азербайджанском городе Кировабаде (Гянджа). В 1996 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, а в 2003-м — Российскую правовую академию по специальности «юриспруденция». С сентября 2016-го по октябрь 2018 года занимал пост главы Димитровграда. Как пишут местные СМИ, Кошаев уволился с поста по собственному желанию.

По теме

ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

федеральный инспектор

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
11 июн 2019 в 16:25

А уровень интеллекта каков, интересно

Инженер1
11 июн 2019 в 15:35

Напомнил Станкевича с ведром картошки.

гость
11 июн 2019 в 14:51

Ну понятно - "свои" "своих" проверять будут - ворон ворону глаз не выклюет