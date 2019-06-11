Федеральным инспектором по Ярославской области назначили десантника и огородника: что о нём известно

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Алексей Кошаев приехал из Димитровграда
Кошаев — кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе и самбо
Фото: инстаграм Алексея Кошаева
На должность федерального инспектора по Ярославской области назначили нового чиновника. Им стал экс-глава Димитровграда Алексей Кошаев.
— На свою должность Алексей Кошаев назначен 10 июня, — пояснили в пресс-службе правительства Ярославской области.
Судя по инстаграму чиновника, Алексей Кошаев любит заниматься спортом, париться в бане и работать на огороде.
В правительстве Ярославской области уточнили, что главным федеральным инспектором по Ярославской области остаётся Алексей Володичев, которого назначили в августе прошлого года.
Алексей Кошаев родился 5 февраля 1975 года в азербайджанском городе Кировабаде (Гянджа). В 1996 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, а в 2003-м — Российскую правовую академию по специальности «юриспруденция». С сентября 2016-го по октябрь 2018 года занимал пост главы Димитровграда. Как пишут местные СМИ, Кошаев уволился с поста по собственному желанию.
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