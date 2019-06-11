Федеральным инспектором по Ярославской области назначили десантника и огородника: что о нём известно

Кошаев — кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе и самбо

На должность федерального инспектора по Ярославской области назначили нового чиновника. Им стал экс-глава Димитровграда Алексей Кошаев.

— На свою должность Алексей Кошаев назначен 10 июня, — пояснили в пресс-службе правительства Ярославской области. Судя по инстаграму чиновника, Алексей Кошаев любит заниматься спортом, париться в бане и работать на огороде.

В правительстве Ярославской области уточнили, что главным федеральным инспектором по Ярославской области остаётся Алексей Володичев, которого назначили в августе прошлого года.